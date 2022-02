Queda en el limbo rescate de la zona Centro

Los esfuerzos de los representantes de la ciudad para proteger los edificios dañados y en ruinas de los elementos y posibles daños por incendio en el área de usos múltiples del centro, se han desvanecido.

Casi tres meses después de que el Concejo Municipal solicitara por primera vez al personal de la ciudad que proporcionara estimaciones de costos de lo que se necesitaría para asegurar y proteger los edificios, las estructuras, por ahora, permanecerán expuestas a los elementos naturales.

En la sesión del Concejo Municipal del pasado 31 de enero, el personal estaba preparado para presentar un plan para salvaguardar los edificios, pero los representantes de la ciudad votaron para trasladar el tema a una sesión ejecutiva para discutir el asunto a puertas cerradas.

Después de una discusión de una hora, el Concejo Municipal emergió y desechó el artículo sin escuchar la presentación.

“Realmente no sé qué va a pasar”, dijo el representante de la ciudad Joe Molinar, y agregó que votó en contra de discutir el tema en la sesión ejecutiva y no podía dar muchos detalles.

“Tendremos que esperar y ver, eso es lo mejor que puedo decirte en este momento”.

La decisión de descartar el plan se produce después de casi tres meses desde que el Concejo Municipal votó por unanimidad una serie de mociones que incluían que el personal de la ciudad averigüe cuánto puede costar estabilizar los edificios dañados en la colonia Duranguito, ubicada en la zona Centro.

Varios de los edificios fueron dañados en 2017 por equipos de demolición contratados por la ciudad.

Molinar y los representantes de la ciudad, Alexsandra Annello y Claudia Rodríguez, colocaron un tema en la agenda de una reunión a principios de enero que solicitaba que el personal de la ciudad regresara con un plan para asegurar los edificios durante los meses de invierno y del clima invernal y posibles daños por incendios.

Rodríguez no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Annello dijo que el impulso para asegurar los edificios desde principios de enero está muerto según la reunión del 31 de enero, pero la ciudad aún está abordando las solicitudes de noviembre para desarrollar estimaciones de costos y contratar consultores para el proyecto que incluye programación y análisis de impacto económico y operaciones.

También se instruyó a la ciudad a incorporar la preservación de los edificios históricos y el carácter histórico en el proyecto.

“Así que no se hará nada en estos edificios a corto plazo”, dijo Annello.

Los documentos de respaldo muestran que el personal de la ciudad estaba preparado para presentar un plan el 31 de enero para construir cubiertas de madera contrachapada en las entradas clave.

Los documentos de la ciudad muestran que habría costado alrededor de 50 mil dólares proteger los edificios dañados.

El plan requería tapiar el edificio quitando y recuperando los ladrillos y escombros caídos, colocando cubos de hormigón para reforzar los marcos y soportar la madera contrachapada, creando marcos para entablar y reforzar las aberturas según fuera necesario, así como entablar cuatro ventanas.

“El personal tomó la dirección y tenía una presentación completa para dar, pero no la dio porque el concejo no quería tener la conversación”, dijo Annello. “Esto no se supone que sea controvertido”.

Annello y Molinar dijeron que el histórico incendio del pasado viernes que casi destruyó el edificio del Hotel De Soto, de 116 años de antigüedad, en el corazón del centro de El Paso, es un ejemplo de por qué la ciudad debe ser proactiva en la protección de los edificios del área.

“Cuando se quema un edificio, no solo se pierde un edificio, sino que las personas que lo rodean se ven afectadas”, dijo Annello. “Es una verdadera preocupación económica y de seguridad pública”.

Los funcionarios de la ciudad están tratando de determinar qué se puede hacer legalmente para proteger los edificios mientras continúan las negociaciones para resolver una batalla legal de años sobre el sitio.

Las negociaciones son entre la ciudad y Max Grossman, profesor de historia del arte de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), quien ha estado activo en los esfuerzos de preservación histórica.

Grossman ha argumentado que los edificios de Duranguito tienen valor histórico y deben conservarse.

La ciudad y Grossman llegaron a un acuerdo de que la ciudad no procederá bajo un permiso de la Comisión Histórica de Texas hasta que haya un acuerdo de conciliación entre las partes o hasta 30 días después de la conclusión de una apelación en la Corte Suprema de Texas.