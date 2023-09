“¡Que no se asuste la gente de Socorro!”, fue el mensaje que el representante del Distrito 3 Rudy Cruz, envió a los cerca de 3 mil vecinos asentados en el sureste de la ciudad que temen que sus viviendas sean demolidas de consolidarse uno de los 3 proyectos de construcción de la nueva carretera que comunicaría a la ciudad con la Interestatal 10, denominada Arterial 1.

Cerca de medio centenar de residentes asistieron a una reunión del Concejo Municipal el pasado jueves para compartir su desacuerdo sobre el controvertido proyecto vial, y para su sorpresa, el tema fue eliminado de la agenda por lo que no se tomó ninguna acción.

PUBLICIDAD

Desde que se hizo el anuncio del proyecto y se presentaron las alternativas viables para la edificación del camino pavimentado, los padres y madres de familia han sido invadidos por la angustia, incertidumbre y el estrés ante el miedo de perder el patrimonio que con tanto esfuerzo construyeron durante décadas.

De acuerdo con las autoridades municipales, el estudio requerido por las leyes ambientales federales derivó en tres alternativas que ya han sido expuestas en el pasado por la firma de ingeniería CEA Group, con sede en El Paso, contratada por la ciudad de Socorro.

En las tres opciones hay afectaciones a los residentes lo que generó pavor desde el principio. En la alternativa 1 se afectaría a alrededor de mil familias, en la segunda, mil 200 y en la tercera 640.

“No podemos estar creando pánico, es mejor hablar con la gente y decirles: mire esto es como funciona este tipo de proyectos, porque al fin del día sí hay que decirle a los vecinos lo que se tiene que hacer o que por aquí va a pasar la carretera. La ciudad no les va a quitar su propiedad”, afirmó el funcionario con el fin de generar confianza entre los habitantes.

Aunque existe un acuerdo generalizado en que Socorro necesita una nueva vialidad para conectar mejor a sus residentes con la I-10 y facilitar los traslados a las fuentes de empleo, escuelas y servicios de emergencia la forma en se hizo el planteamiento ocasionó controversia.

“No estamos en contra del progreso, pero la cosa es que tienen que fijarse a quien van a afectar y la cosa es que las familias van a ser afectadas grandemente”, dijo Luz María López, vecina del lugar.

Expresó que si bien ella no va a ser afectada directamente como miembro de la comunidad todos van a ser afectados y es el momento que como vecinos debemos de unirnos.

“Estamos pidiendo que se cambie el proyecto a otra área porque muchas familias van a ser afectadas así como una escuela por lo que estamos aquí en defensa de los adultos mayores y de los menores también”, apuntó.

Dijo que al igual que ella la gente no tiene nada en claro porque no ha habido una explicación por parte de las autoridades”. Hicieron una junta en junio y dijeron que la decisión estaba tomada y después dijeron que no, entonces queremos que nos aclaren y que clarifiquen la información”.

Previo a la junta de cabildo los residentes organizaron una junta vecinal con el fin de fijar una postura ante el gobierno y rechazar el proyecto de la alternativa 1 que a decir de ellos es la que más afecta a la comunidad.

“Para nosotros la alternativa tres es la mejor” dijo Luis Betancourt, vecino de la calle San Ysidro, tras afirmar que su casa podría ser demolida debido a que queda justo, al igual que otras viviendas, por donde se planea construir un puente.

Para los vecinos la mejor opción es que se construya por el área donde se encuentran campos agrícolas ya que ahí sólo se indemnizará por las tierras y no se derrumbaran propiedades.

“Aquí ya somos gente grande que vivimos aquí desde hace más de 40 años o más por lo que exigimos que de hacerse se haga más abajo”, apuntó Antonio Silvestre, habitante del 310 Bauman.

No obstante el representante Cruz dijo que una vez que tengan los resultados de los estudios la ciudad decidirá si se aprueba o no y si se sigue adelante con el proyecto. “Los fondos para este tipo de trabajos es tan grande que no los tenemos y lo que veo yo es que este es un plan para 5 o 10 años”.

Agregó que en este tipo de situaciones y en el supuesto de que se concretara la obra se buscaría llegar a un acuerdo monetario con los propietarios u ofrecerles una casa nueva a cambio y estén conformes, sin embargo “la ciudad de Socorro nunca trabaja así de qué le vamos a quitar su casa a fuerzas. No estamos acostumbrados a hacer eso y lo que yo veo es que hay que esperar a que salga el estudio final”.

La ley exige que los propietarios sean compensados si sus terrenos y estructuras se utilizan para el proyecto de la carretera utilizando el poder del dominio eminente para tomar propiedades si los propietarios no se ponen de acuerdo sobre el precio de venta, pero en este caso el gobierno no tiene la intención de usar ese poder.

Por lo pronto CEA calificó las alternativas en función de los impactos ambientales y humanos según lo establecido en las leyes y regulaciones federales, y dijo que la Alternativa 1 era la ruta preferida.

De acuerdo con el plan la Alternativa 1 crearía una carretera de cuatro carriles desde Socorro Road a través de Vineyard Road, luego cruzaría por la avenida Alameda a través de Bauman Rd., hasta North Loop Dr., frente a la Escuela Primaria Robert R. Rojas, luego a través de las tierras de cultivo actuales hasta unirse a la Interestatal 10.