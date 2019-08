Estoy comprando una propiedad pero el propietario vendedor no quiere darme el título, ¿debo preocuparme?





Si usted está comprando una propiedad y el propietario vendedor no le ha dado su título o rehúsa a darle el título, es posible que usted esté comprando la propiedad bajo algo conocido como “contrato por escritura”, en lugar de un convenio de compraventa de bienes reales que es más común.

Bajo un ‘contrato por escritura’, que es un convenio para adquirir una propiedad, el comprador entra en un acuerdo escrito para hacer sus pagos mensuales directamente al vendedor. Una vez que los pagos se hayan completado, el vendedor le da al comprador la escritura de la propiedad, que es igual a un título.





¿Cómo puedo proteger

mis intereses financieros

en la propiedad antes de

obtener el título?





Si usted tiene el contrato original de compraventa por escrito, lo puede llevar a la Oficina del Secretario del Condado (County Clerk) para que quede asentado en los registros de escrituras. Habrá un pequeño cobro basado en el número de páginas del documento. Registrar el contrato es muy importante por varias razones.

• Primera. Si su contrato es registrado, este funciona como una escritura por garantía con el gravamen de vendedor. Esto significa que si usted no cumple con los términos de su contrato o se atrasa en sus pagos mensuales, el vendedor debe seguir procedimientos ejecutivos hipotecarios para sacarlo de la propiedad. En cambio, si usted no tiene el contrato registrado, el vendedor puede desalojarlo y ya, en lugar de seguir procedimientos ejecutivos hipotecarios.

• Segunda. Al registrar su contrato avisa al público de su interés de pertenencia en la propiedad. Esto le protege si el vendedor trata de transferir la propiedad a otra persona mientras que usted la está comprando, porque su contrato va a resultar en cualquier búsqueda de títulos y en los registros de escrituras del condado.

•Tercera. Una vez que su contrato quede registrado, usted podrá poner la cuenta de impuestos de propiedad a nombre suyo y solicitar una exención de hogar principal para recibir un descuento en sus impuestos. Tener una exención puede ahorrarle una cantidad sustancial de dinero en impuestos de propiedad y le da derechos a otros beneficios bajo el código de impuestos.

Hay algunas otras cosas importantes que debe tener en cuenta mientras está haciendo sus pagos. Guarde todos los recibos de los pagos que le dé al vendedor, así como recibos de los impuestos de propiedad que usted haya pagado. Cuando los vendedores se rehusan a transferir una escritura, muchas veces esto es debido a que ellos creen que el comprador aun debe dinero bajo el contrato y así usted podrá demostrar que ha pagado todo.

Tome nota de cualquier cláusula en el contrato que le permita al vendedor cobrarle interés. Si usted entra en un contrato que incluya interés mensual, terminará pagando más del total del precio de compra acordado sobre la propiedad. Finalmente, sepa que para el 31 de enero de cada año, el vendedor debe proveerle una contabilidad anual indicando cuánto ha pagado usted hasta la fecha, cuánto debe todavía y el número de pagos que le faltan.





¿Cuando recibiré el título

de mi propiedad?





Bajo un contrato por escritura, usted tiene derecho a recibir el título dentro de los 30 días posteriores a su último pago. Si usted no recibe el título después de 30 días, debe enviarle una carta al vendedor, solicitándolo. Si usted está seguro de haber completado todos los pagos bajo el contrato de compraventa y el vendedor aun no le da el título de la propiedad, póngase en contacto con un abogado. Hay sanciones graves bajo la ley para un vendedor que no cumple en transferir el título cuando los pagos ya se han completado bajo el contrato por escritura.