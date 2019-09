¿Qué cosas debe arreglar su arrendador?

Mi arrendador está ignorando todas mis peticiones para hacer las reparaciones a mi apartamento. ¿Qué cosas se deben arreglar, y cómo puedo lograr que el haga las reparaciones?





Respuesta

La ley requiere que su arrendador haga las reparaciones o arregle las condiciones que no se hayan causado por usted y que afecten su salud física o su seguridad, tal como fugas de agua, problemas de aguas residuales, ratas, cucarachas, fugas del techo, cableado eléctrico defectuoso, y, dependiendo en la temperatura de afuera, los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Si el problema no afecta su salud o seguridad, el arrendador no tiene que hacer las reparaciones al menos que su contrato de arrendamiento lo requiera. Sin embargo, usted no debe hacer las reparaciones por si mismo u ocupe a un contratista, a menos que usted y su arrendador tengan un acuerdo, preferiblemente por escrito.

Muchos contratos de arrendamiento requieren que usted haga toda solicitud para reparaciones por escrito, aun si su arrendador acepta solicitudes verbales. Envíe su solicitud por escrito al lugar donde usted paga su renta y explique los detalles del problema. Concédale al arrendador tiempo razonable para hacer las reparaciones, cuando menos 7 días, a menos que sea una urgencia y se necesite una respuesta más rápida. Debe enviar la solicitud por correo certificado con recibo de regreso a través del servicio de correo U.S. Postal Service, o a través de un servicio que use seguimiento de paquetes tal como FedEx o UPS. De esa manera usted solo tiene que enviar su solicitud una vez. De otra manera, si su arrendador ignora su primera solicitud escrita, usted debe enviar un segundo aviso por escrito. Si usted envía la carta por correo certificado solicitando el recibo de regreso, debe enviarlo por correo de primera clase porque algunos arrendadores se rehúsan en aceptar correspondencia por correo certificado. Guarde una copia de cualquier solicitud que usted le haya enviado al arrendador; son muy importantes para demostrar que usted solicitó las reparaciones de manera adecuada.

Si su arrendador ignora sus peticiones escritas para reparaciones, usted tiene opciones que no tenía antes de enviarlas. Por ejemplo, usted puede terminar su contrato de arrendamiento. Si lo hace, usted debe darle a su arrendador aviso escrito de la fecha en que usted tiene la intención de desocupar, dejar la unidad vacía y limpia, y entregar las llaves. Si usted termina su contrato, usted tiene el derecho a un reembolso de su depósito de garantía, menos los daños que el arrendador puede deducir.

Si usted elige en no terminar el contrato, usted puede presentar una demanda para solicitarle al juez que le ordene al arrendador que haga las reparaciones y le descuente de su renta desde la fecha que usted solicitó las reparaciones. Si termina o no su contrato, usted también puede demandar a su arrendador por daños causados por incumplimiento del arrendador en hacer las reparaciones, así como un mes de renta más $500, honorarios del tribunal, y honorarios de abogado. Usted puede hacer su demanda en el Tribunal de Justicia (Justice Court), en cual no es necesario tener un abogado. Si usted está demandando para una orden para reparaciones y un descuento a su renta y daños, el juez de Justicia de la Paz (Justice of the Peace) puede escuchar su caso entre 10 y 21 días después que usted lo haya archivado.

Si su arrendador trata de desalojarle por solicitar reparaciones y usted de otra manera no ha violado su contrato, ella está ilegalmente haciendo represalias contra usted, y usted tiene protecciones contra desalojamiento y posiblemente una demanda en contra de ella.





Para solicitar reparaciones:





• Primero, asegúrese que usted está al corriente con su renta. Si no está al corriente cuando haga su solicitud para reparaciones, su arrendador no tiene que hacer las reparaciones.





• Segundo, tome fotos y video de las condiciones necesitando reparación, y demuestre el problema a un amigo o miembro de la familia. Puede necesitar esta prueba en el futuro.





• Tercero, dé su solicitud para reparaciones al arrendador por escrito, aun si su arrendador ya sabe el problema.