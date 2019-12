Qué comprar y qué no comprar esta Navidad

Nueva York– Jamás olvidaré los peores regalos navideños que me han dado a lo largo de los años.

Entre ellos: un soporte de accesorios que vive entre los cojines del sillón. Un sinfín de tarjetas de regalo de Best Buy que nunca usé (para ser preciso, eran bonos para accionistas de Best Buy). Y la Chopula, una espátula de silueta extraña diseñada para voltear y picar comida.

Durante años, he colaborado con Wirecutter, una compañía de The New York Times que prueba productos para advertir a los compradores sobre ofertas dudosas mientras les aconseja cómo obtener descuentos al comprar artículos de calidad.

Este año, estamos reuniendo los peores productos tecnológicos que a menudo se regalan en época de festividades y recomendamos mejores alternativas. Ten en cuenta esta guía para alejarte de los regalos que terminarán en la basura y úsala para comprar artículos que podrían alegrar a tus seres queridos.





Accesorios eléctricos





No compres: marcas de dudosa calidad





los cargadores y las baterías externas son regalos populares porque, en teoría, son muy útiles. Casi todos tienen un dispositivo móvil y podrían aprovechar la energía adicional todo el día.

Sin embargo, no todos los accesorios eléctricos se fabrican de la misma manera.

Algunos cargadores de marcas desconocidas se rompen con facilidad y tardan en cargar tu celular. En casos extraordinarios, las baterías externas mal hechas podrían estallar. Con más frecuencia, las baterías simplemente son frustrantes: a lo largo de los años, he probado muchas baterías externas de marcas desconocidas que eran voluminosas y no podían cargar mi celular ni una sola vez.





Compra: marcas confiables como Anker y Jackery





De los accesorios eléctricos que hemos analizado, estos son los mejores regalos: para los iPhone, los cables PowerLine Lightning de Anker de diez dólares son duraderos y veloces. Para los dispositivos Android, Anker ofrece buenos cables PowerLine II USB-C por veinte dólares.

En cuanto a las baterías externas, recomendamos la Jackery Bolt de 36 dólares, que tiene cables de carga integrados para iPhone y celulares Android, y PowerCore Slim de Anker, con un precio de 32 dólares, que cabe perfectamente en un bolsillo. Ambas pueden cargar tu celular dos veces.





Tabletas





No compres: tabletas baratas





Muchos niños les piden a sus padres tabletas y un popular regalo navideño ha sido la barata Fire Tablet de Amazon. Por 50 dólares, es una solución económica para mantener a los niños alejados de tu tableta costosa.

Pero seamos sinceros. Para cualquiera que quiera una tableta para trabajar y jugar, la Fire no es adecuada. Es lenta, los colores no se ven bien y está enlazada al ecosistema de Amazon, que se enfoca en los libros y el entretenimiento.





Compra: una iPad





Si quieres mostrarle a alguien que de verdad te importa, quizá sea hora de gastar un poco más en una tableta de calidad, como una iPad de Apple. Las iPad más nuevas tienen un precio inicial de 329 dólares, pero lo más probable es que los minoristas sigan vendiendo las de generaciones anteriores —que siguen siendo excelentes tabletas—. Busca el modelo con más capacidad de almacenamiento (128 gigabytes) porque a largo plazo podrá contener más aplicaciones, juegos y fotografías.





Dispositivos de red





No compres: dispositivos difíciles de usar





Los dispositivos de red como los enrutadores son básicos para la conectividad en casa. Pero uno de los peores regalos que puedes dar es ese tipo de obsequios que les dan dolores de cabeza a quienes los reciben. Hay muchos enrutadores de wifi costosos y veloces de los que a los profesionales de la tecnología les encanta presumir pero, para la mayoría de nosotros, la configuración de estos dispositivos resulta demasiado confusa.





Compra: tecnología que mejore la vida de las personas, como Eero





Un producto de red wifi sería un mejor regalo para la mayoría de la gente. Básicamente es un sistema de estaciones wifi múltiples que funcionan en conjunto para cubrir cada rincón de tu hogar con una conexión sólida de datos inalámbricos. Eero, de Amazon, es uno de esos productos. Es veloz y fácil de configurar con una aplicación intuitiva para teléfonos inteligentes.





Tarjetas de regalo





No compres: tarjetas de tiendas donde nadie compra





Las tarjetas de regalo casi son un obsequio desconsiderado, y las peores limitan a tus seres queridos a elegir entre una gama estrecha de productos que quizá no quieren. Mencioné las tarjetas de regalo de Best Buy más arriba como ejemplo; jamás las quise porque como alguien que siempre está poniendo a prueba dispositivos nuevos, ya no tengo espacio para más.

También incluiría las tarjetas de regalo de Apple en esta categoría. Apple ha comenzado a desplazar iTunes como servicio. Claro, aún puedes comprar aplicaciones de iPhone con la tarjeta, pero iTunes ya no es una marca genial.





Compra: Una tarjeta de uso general de Amazon





Si regalas una tarjeta, elige algo más versátil. Las tarjetas de regalo de Amazon pueden usarse para una amplia gama de productos. Aún mejor es una tarjeta genérica de Visa, que puede usarse en cualquier establecimiento que acepte pagos con tarjetas Visa porque básicamente es una tarjeta prepagada de débito.

O siempre hay un regalo que jamás pasará de moda: el efectivo.