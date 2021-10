Prueba de vacunación aumentará esperas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este viernes que, a partir del lunes 8 de noviembre, se permitirá la entrada a EU por vía terrestre y terminales de ferry a todos los viajeros no esenciales –básicamente turistas mexicanos en El Paso– que estén completamente vacunados contra Covid-19.

De esta manera concluye un período inédito en las relaciones binacionales entre Estados Unidos y México: el cierre parcial de la frontera para evitar el contagio de coronavirus, el cual dejó secuelas en las relaciones comerciales y familiares en ambos lados de la línea divisoria.

A pesar de las grandes expectativas por la reapertura –que se da justo antes de la temporada de compras navideñas– la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) espera un aumento en los tiempos de espera en la frontera, especialmente en los cruces más concurridos.

De acuerdo con los lineamientos dados a conocer por DHS, a partir de que se reabran los cruces los viajeros que no sean ciudadanos deben estar preparados para proporcionar una prueba de vacunación contra Covid-19, como se describe en el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), así como atestiguar verbalmente el motivo del viaje y el estado de vacunación Covid-19 durante una inspección fronteriza.

Esta situación, advierten las autoridades migratorias, incrementará el tiempo de espera en los puertos de entrada, los cuales de por sí experimentan filas mayores durante los meses de noviembre, diciembre y principios de febrero.

Cualquier no ciudadano que intente ingresar a los Estados Unidos por medios ilegales o sin la documentación adecuada puede ser sujeto de expulsión o deportación, señala DHS a través de un comunicado, en el que se pide no cruzar si no se está debidamente vacunado.

“Esperamos más de un año y medio para ir a Ross o comernos una Whataburger. Ahora tenemos planeado quedarnos unos días con nuestros familiares del lado americano para que valga la pena la espera. Ya estamos mentalizados a esperar hasta seis horas de fila”, señaló José García, residente de la ciudad de Chihuahua.

“Aprovecharé para presentarles mi esposa a mis tíos, ya que no la conocen. Me casé en plena pandemia y no los he visto”, agregó.