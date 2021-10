Protestan estudiantes por cierre del Vista College

Santa Villela era una estudiante de Vista College que pronto, en noviembre, finalmente culminaría sus estudios como Asistente Médico, sin embargo, su futuro ahora corre peligro ante el abrupto cierre de la institución educativa que fue anunciado de manera imprevista el pasado viernes.

“Hoy (ayer) era mi primer día de pasantía como Asistente Médico, pero fui y me dijeron que mis horas no iban a valer y tuve que salirme”, dijo la estudiante de 28 años y quien graduaría en noviembre.

Villela dijo que, ahora, sus 10 meses de esfuerzos y dedicación a sus estudios “no valen nada” para los funcionarios de la universidad local.

“Estoy muy triste, esto no sólo me afecta a mí sino a mis amigas y todos los que somos estudiantes de Vista College. Nos hemos esforzado mucho durante bastante tiempo y esto simplemente no es justo”, comentó.

Además de Villela, decenas más de estudiantes se reunieron ayer lunes en las instalaciones de Vista College alrededor de las 12:00 del mediodía para exigir respuesta ante la inesperada situación.

Leslie del Río, otra alumna de Asistente Médico y quien recién había entrado a estudiar a Vista College, dijo que hasta la fecha no han recibido noticias sobre su futuro y lo que pasará con sus créditos y sus estudios.

“Ya le preguntamos al dueño de la propiedad y nos dijo que los de Vista College tenían mucho tiempo sin pagar la renta. Él dijo que no tenía nada qué decir, que él sólo era el dueño de la propiedad. Nadie nos quiere decir nada”, expresó la estudiante de 25 años.

Añadió que, durante todo el mes los funcionarios de la universidad “estuvieron molestando y apresurando” los pagos de la colegiatura, los cuales se pagan cada segundo día del mes.

“Como yo pago de mi bolsa casi mil 800 dólares al mes, es muy injusto porque pagué por todo el mes. ¿Entonces qué quiere decir?, que ya sabían que iban a cerrar y se iban a quedar con el dinero”, dijo.

“Hubo alumnas que les hablaron a los maestros y les dijeron que ya no importaba; que ellos ya estaban recibiendo dinero por el desempleo y que ya no volverían. Incluso cerraron admoniciones a los estudiantes y nadie decía por qué. Siempre decían que por el Covid-19 pero no daban explicaciones. Todos pagamos lo que teníamos que pagar y aun así se fueron con el dinero”, añadió.

El viernes, Vista College envió un correo electrónico a todos sus estudiantes notificando su cierre inmediato.

“Vista College ha tomado la difícil decisión de cesar todas las actividades a partir del cierre de operaciones el 8 de octubre de 2021. Aunque cumplimos tanto con la acreditación como con las regulaciones estatales y federales, no podemos continuar debido a circunstancias financieras”, se lee en el comunicado.

“Pedimos disculpas por el aviso repentino, pero debido a eventos imprevistos no pudimos continuar con el nuevo período el 11 de octubre ni continuar con el período de enfermería actual”, se añade.

El anuncio fue dado a conocer poco después de las 5:00 de la tarde del pasado viernes, lo que causó molestia en estudiantes y personal ante la situación.

“¿No podrían habernos dicho antes de las 4:00 p.m. de un viernes?, lo cual les convino para que no tuvieran que contestar las llamadas telefónicas de los estudiantes enojados”, dijo Samantha Renee Copenhaver, estudiante de Vista College.

Un segundo apartado del comunicado de Vista College, habló de los criterios para anular los préstamos escolares, puntualizando cuáles casos pueden calificar para tal opción.

“Puede ser elegible para una condonación del 100 por ciento de sus préstamos del Programa de Préstamo Federal Direct Loan (Préstamo Directo) William D. Ford, los préstamos del Programa Federal de Préstamos para la Educación Familiar (FFEL) o los Préstamos Federales Perkins, si no pudo completar su programa debido a que su escuela ha cerrado, y:”

“Si el estudiante estaba inscrito cuando cerró la escuela; si contaba con un permiso de ausencia aprobado cuando cerró la escuela; y si su escuela cerró dentro de los 120 días posteriores a su retiro, si sus préstamos se desembolsaron por primera vez antes del 1 de julio de 2020”, dice el comunicado.

“Si su institución educativa cerró dentro de los 180 días posteriores a su retiro, si sus préstamos se desembolsaron por primera vez el 1 de julio de 2020 o después”, confirmó.

“También se considera elegible el caso en el que la institución educativa cerró dentro de los 180 días posteriores a su retiro, si sus préstamos se desembolsaron por primera vez el 1 de julio de 2020 o después”, se dijo.

El comunicado señala que los estudiantes que no son elegibles en circunstancias excepcionales, como cuando se realizó el retiro más de 120 días antes del cierre de la escuela, si sus préstamos se desembolsaron por primera vez antes del 1 de julio de 2020; o después.

También se dijo que no es elegible quien está completando un programa educativo equiparable, quien puede transferir sus créditos académicos u horas obtenidas en la escuela cerrada a otra escuela, o completó todos los cursos del programa antes del cierre de la escuela, incluso si no recibió un diploma o certificado.

Para obtener mayor información al respecto, Vista College proporcionó el enlace web: studentaid.gov, para entender las opciones de condonación de préstamos federales.

