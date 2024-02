Protestan en UTEP vs Suprema Corte de Texas

Aunque la oportunidad de ver y escuchar en persona el funcionamiento interno del tribunal más alto de la entidad –que sesionó en la Universidad de Texas en El Paso–, cumplió con el cometido, alumnos de diversas organizaciones opositoras al sistema vieron con indiferencia la visita de los magistrados de la Corte Suprema de Texas.

“La Corte Suprema se complace en que la Universidad de Texas en El Paso sea la anfitriona de este evento”, dijo el presidente del tribunal supremo, Nathan L. Hecht, tras asegurar que llevar a cabo argumentos orales en diversos lugares no sólo mejora la transparencia, sino que fomenta una comprensión pública más profunda de la Tercera Rama del Gobierno y ayuda a esta Corte a difundir su mensaje de accesibilidad a la justicia a todos los rincones de nuestro gran estado.

Sin embargo los activistas locales, que permanecieron afuera de las instalaciones donde se habilitó el recinto oficial, declararon que su presencia no fue grata.

“En sí no beneficia que estén aquí. No creemos que estén haciendo bien su trabajo. Nos es indiferente su visita”, afirmó Ivonne Díaz, integrante de la organización Texas Rising y egresada de la carrera de Filosofía y Psicología de UTEP.

Con pancartas en mano en las que se leía ‘Mis derechos no son inconstitucionales’, ‘No a la ley SB4’, ‘Alto a la criminalización a emigrar’, entre otras leyendas, estudiantes de diversas carreras cuestionaron la labor de los jueces.

“El objetivo fue decirles que no estamos contentos con el trabajo que hacen al no estar defendiendo nuestros derechos como el derecho al aborto, el derecho a la comunidad LGTBQ y no estar haciendo abogacía a favor de los migrantes”.

Sin embargo para la comunidad estudiantil y catedráticos del campus el que la Corte Suprema de Texas visitara la Universidad de Texas en El Paso y haya sesionado para escuchar argumentos orales en dos casos con sede en El Paso, fue una oportunidad única.

Y es que esta fue la primera vez desde 2019 que el tribunal viajó fuera de Austin para los procedimientos oficiales del caso y llevar a cabo las audiencias en el Centro de Conferencias de Gas Natural de El Paso –ubicado en UTEP–, abiertas al público y a los medios de comunicación, pero en un marco de seguridad.

“Me alegra mucho que los jueces se unan a nosotros aquí en El Paso”, dijo la presidenta de UTEP, Heather Wilson. “Es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan más sobre nuestro sistema judicial estatal y visualicen sus carreras futuras”.

En esta ocasión los jueces escucharon argumentos orales en dos casos que involucran a partes del área de El Paso: In re Trust A y Trust C, establecidos en virtud del acuerdo de fideicomiso en vida de Bernard L. y Jeannette Fenenbock, de fecha 12 de marzo de 2008 y Oscar Renda Contratación contra Bruce. Los detalles adicionales sobre estos casos están disponibles en el sitio web de la Corte.

De acuerdo a los organizadores, la parada en El Paso del presidente de la Corte Suprema Hecht y sus ocho colegas magistrados se produce tras una visita al campus de UTEP en 2015 por parte de la Corte de Apelaciones Penales de Texas para presentar argumentos orales sobre estos dos casos.

La intención de estos eventos, dijeron funcionarios de UTEP, es brindarles a los estudiantes de la Universidad, incluidos aquellos que forman parte del Instituto de Preparación para la Facultad de Derecho (LSPI), una mirada de primera mano a la mecánica del sistema judicial.

Asimismo funcionarios de la Universidad proporcionaron una actualización sobre una posible Facultad de Derecho en El Paso.

“Estamos al comienzo de un estudio aquí en UTEP para determinar la factibilidad de una Facultad de Derecho. Y que la Corte Suprema venga aquí es un gran ejemplo del sistema judicial y de hasta dónde llega”, dijo Andrea Cortinas, vicepresidenta y jefa de Gabinete de UTEP.

“Como exalumna de LSPI, sé el impacto que tienen estas experiencias. Para un joven estudiante, e incluso para un observador casual del sistema judicial, esta visita presenta una oportunidad de presenciar cómo se practica el derecho al más alto nivel, en ambos lados del tribunal”.

Se dijo que fue muy significativo para la Corte Suprema de Texas visitar El Paso y tener argumentos orales en UTEP. “Les dio a nuestros estudiantes una gran oportunidad de presenciar nuestro sistema judicial en acción. Una cosa es leer sobre cómo funciona el sistema judicial y otra muy distinta es verlo funcionar en persona, en tu ciudad natal”.

“Nosotros necesitamos personas que sepan liderar no solamente a una porción de la población sino a todos por igual y necesitamos ser libres para atender a la comunidad en general sin importar cuál sea el partido político”, dijo Ally, estudiante de Trabajo Social.

No obstante en el recinto hubo oportunidades adicionales disponibles para que los estudiantes y el público interactuaran con los jueces durante una sesión de preguntas y respuestas.

Al final los jueces también visitaron una clase en UTEP y se reunieron con líderes estudiantiles durante funciones separadas al concluir los argumentos orales.

Fue una gran oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan más sobre nuestro sistema judicial estatal y visualicen sus carreras futuras”, dijo la presidenta de UTEP, al término de la visita especial.

