Protestan activistas para detener deportaciones de ICE

Un grupo de activistas de El Paso protestaron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de El Paso para exigir el fin de los vuelos de deportación orquestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE) en El Paso.

Los activistas estarán apostados desde martes a jueves junto al árbol de navidad para pedir a la Ciudad de El Paso que detenga los vuelos que semanalmente transportan a docenas de personas deportadas desde esta ciudad a Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Muy pocos tienen antecedentes penales además de las violaciones de inmigración. Muchos no cuentan con antecedentes de ningún tipo. Muchos buscaban asilo”, informó Debbie Nathan, quien es una de las organizadoras.

Con cartelones e imágenes de la Vírgen María, José y el Niño Jesús en busca de posada, pero enviados ‘de vuelta’ en avión, es como la agrupación de ocho personas han recibido a miles de viajeros esta semana en el aeropuerto.

“Este aeropuerto deporta refugiados”, se lee en uno de los cartelones.

De acuerdo con la información proporcionada de la agrupación de activistas ‘Ice Flights’, la agencia federal subcontrata a aerolíneas independientes privadas, generalmente Swift Air y World Atlantic para lograr su cometido.

“Los aviones son administrados por la compañía CAC, la cual, solía trabajar para la CIA haciendo ‘entregas’ de sospechosos de terrorismo a países donde probablemente serían torturados. Hoy, CAC gestiona vuelos de deportación desde varios aeropuertos de los Estados Unidos, siendo El Paso es un punto importante de expulsión”, se lee en el comunicado.

Los datos más recientes disponibles, de 2010 a 2019, revelan que aproximadamente 20 mil personas al año son procesadas y deportadas de El Paso a países del Triángulo del Norte de América Central, -como Honduras, Guatemala y El Salvador.

“Son países tan peligrosos que las personas que regresan allí enfrentan un alto riesgo de ataque e incluso, muerte”, detallaron activistas.

Además, se agrega que con la intención de que los vuelos de deportación ‘sean discretos’ generalmente parte del Aeropuerto de El Paso antes del amanecer.

“Tienden a ser reservados. Recientemente, en un movimiento cruel por parte de la administración Trump, los vuelos desde El Paso comenzaron a devolver personas a otros países que no sean sus países de origen (por ejemplo, hondureños enviados a Guatemala)”, se lee en la publicación.

Pese a que es procedimiento de ICE poder ‘regresar’ a los migrantes a sus países de origen, los activistas en contra de los vuelos de deportación buscan que la Ciudad de El Paso prohíba dichos viajes, ya que el aeropuerto es operado totalmente bajo la Municipalidad. “El aeropuerto de El Paso pertenece a la Ciudad de El Paso. Los manifestantes exigen que la Ciudad prohíba los vuelos”, se informó. Aunque sería la primera vez que un grupo de personas se reúne para protestar en las instalaciones del aeropuerto de El Paso, existe un precedente a nivel nacional en donde otras ciudades han detenido los vuelos locales de ICE. La Ciudad de El Paso no emitió declaración al respecto.