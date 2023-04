Protagonizan migrantes el Viacrucis del Sagrado Corazón

Para mostrar su solidaridad con la comunidad inmigrante, en especial con la que se hospeda temporalmente en el albergue de la Casa del Sagrado Corazón, ubicada en el Segundo Barrio, el párroco jesuita Rafael García invitó a los refugiados ayer Viernes Santo a participar y cargar la cruz dentro de la devoción y oración del Viacrucis, que refiere los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su prendimiento hasta su crucifixión, sepultura y posterior resurrección.

“Este año fue distinto y se decidió estar en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas migrantes. En cada meditación fue por la injusticia que han pasado desde que cruzan por la selva del Darién hasta llegar a Estados Unidos”, expresó Efrén Loya-Gómez, director de educación religiosa de la parroquia.

Explicó que en esta ocasión se pidió su participación para cargar la cruz para recordar todo ese sufrimiento que vivieron durante todo el trayecto en el que prácticamente lo que hicieron fue cargar con su cruz.

Más de medio centenar de extranjeros, originarios de Venezuela, Honduras, Ecuador, Guatemala y El Salvador, entre otros países centroamericanos, caminaron por los alrededores del templo y pararon en cada estación para recordar y representar la Pasión y Muerte de Jesucristo a lo largo del camino hasta el Calvario.

Melvin Humberto Jiménez, oriundo de Comayagua, un municipio y una ciudad de la República de Honduras, cargó la cruz desde las escalinatas del templo hasta el altar.

“Es tiempo que debo cargar la cruz porque es el tiempo en que Jesús se entregó por nosotros los pecadores… y dije yo también soy un pecador y también sacar algo de mí dentro de mi corazón, sentí algo muy bonito, muy satisfactorio el poder participar”, dijo el padre de tres hijos, dos de ellos y su esposa lo esperan en su país.

Para Melvin, el poder representar a Jesús, el rey de reyes, por primera vez en este país y dar esos pasos que el Señor hizo rumbo a la crucifixión lo llenó de orgullo.

“Esto me hizo reaccionar que lo que uno sufre en este camino también es una crucifixión para nosotros, porque venir acá a ganarnos la vida es un sufrimiento ingrato, pero Jesús nos recompensa con algo bueno después”, agregó quien en los próximos días se reunirá con uno de sus hijos en una ciudad de Florida.

Yelvin Yoanel Cabrera, de 23 años y también originario de Honduras, fue otro de los privilegiados en cargar la cruz, símbolo más distintivo del cristianismo, y que al igual que sus 13 compañeros recorrió las 14 estaciones que simbolizan cada uno de los momentos clave de la Pasión de Cristo.

“Me hizo recordar mucho porque yo ya he andado en los viacrucis, ya he cargado la cruz, he meditado estaciones, he participado en los cantos y en retiros porque en mi país anduve en un grupo religioso llamado Juan 23 y ahí se hace mucha actividad en Semana Santa”, dijo el residente de la Aldea Jardines de Libertad, situada fuera de la ciudad de Comayagua.

En su narrativa dijo que al igual que miles de migrantes que huyen de sus países de origen sufrió una serie de vejaciones, humillaciones, discriminación y robos, entre otros peligros, que ya son ataques comunes que sufren los migrantes en su travesía.

Manifestó que al salir de su país natal en noviembre del 2022, su primer intento por cruzar la frontera fue por Piedras Negras, esto después de haber permanecido períodos cortos en la Ciudad de México, Veracruz y Monterrey.

“Cruce el Río Grande, pero fui detenido por Inmigración y me tiraron a Piedras Negras, México, después me entregué y no me dejaron por lo que decidí probar suerte por Ciudad Juárez y cuando crucé me detuvieron y me dieron el permiso para seguir mi camino”, dijo quien en un principio ya quería dejar todo y regresar con su esposa y dos hijos a su país, a quienes dijo extrañar al igual que al resto de su familia.

Ahora su deseo es que todos los que viajan se unan en un mismo sentimiento para lograr el tan anhelado ‘sueño americano’, dijo el hombre tras invitarlos a acercarse al Señor, entregarse y darle una oportunidad de que entre a sus vidas, pero sobre todo hacer un compromiso con él porque el venir hasta acá no es un juego.

“Muchos no lo logran ya sea porque son detenidos y deportados por Inmigración, a veces porque los asaltan, los secuestran o los asesinan. No es casualidad sino que es Dios quien nos hace dirigir los pasos y llegar hasta acá”, apuntó Cabrera, que en días viajará a una de las ciudades del estado de Utah.

No obstante de haber sido asaltado en México, deseo los mejores parabienes a todos los migrantes y los que vienen en camino. “Cruzar México no es muy fácil, uno se encuentra de todo: hay buenas personas, pero hay otras que hacen daño, pero para mí todos los que me hicieron mal, que me asaltaron, la verdad les deseo que algún día ellos se arrepientan y tengan el perdón de Dios”.

Visiblemente contento por haber logrado cumplir su sueño, espera pronto reunirse con su patrocinador y empezar a trabajar para juntar dinero y poder mandarle a su familia. “Voy a trabajar duro y algún día poder regresar a mi país porque ahí está mi familia y es mi tierra”.

“No están solos, son seres humanos que deben ser tratados con dignidad humana, especialmente porque han pasado por muchos peligros al cruzar la selva del Darién y México y ya que están aquí dentro de Estados Unidos pueden ellos mismos sentirse de que están un poco más acogidos no solamente por nuestra comunidad sino también por Dios”, manifestó Loya-Gómez al enfatizar que “Dios caminando de la mano con ellos con la cruz que han cargado llegaron hasta aquí”.

El portavoz de la iglesia Sagrado Corazón dijo que los migrantes participarían también en todas las celebraciones programadas en estos días santos como la Veneración de la Cruz y el Pésame a la Virgen María, la Vigilia Pascual hoy sábado y las misas dominicales el Domingo de Pascua.