Propuso Pelosi a Trump trabajar juntos en paquete presupuestario

Washington— Un día de la semana pasada, en medio de una ola de reacciones tras el fin de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi llamó al presidente Donald Trump y le pidió una reunión.

La demócrata Pelosi dice que habló con Trump sobre la posibilidad de trabajar juntos en un paquete presupuestario de desarrollo de infraestructura.

Fue la primera conversación telefónica entre ambos desde los días del cierre del Gobierno federal a inicios del año y pareció productiva. Ambos planean reunirse de nuevo, dijo Pelosi en una entrevista el miércoles.

Así es la relación entre los dos centros del poder en Washington: uno en la Casa Blanca, donde Trump ataca casi cada hora las investigaciones hacia su Gobierno y que se encamina a todo tren a un clímax de su Presidencia; el otro en el Capitolio, donde Pelosi conduce el timón hacia los objetivos de su partido.

Al cruzar la marca de los 100 días en esta era de gobierno dividido, la relación entre ellos es casi sin igual en Washington.

Incluso mientras Trump fustiga a los demócratas, diciendo que el partido ha sido dominado por “socialistas”, se aguanta la lengua con Pelosi. Y aunque Pelosi critica a Trump como “no apto” para el cargo –y no ha descartado promover un juicio político contra él– quiere trabajar con el presidente hacia las prioridades comunes.

Ella dice que un 80% de sus conversaciones, incluso la del jueves pasado, son sobre infraestructura. Están tratando, dice, de encontrar áreas de “posiciones comunes”.

Lanzar un programa de inversiones de infraestructura es el tipo de proyecto bipartidista que parece virtualmente imposible en tiempos como éstos.

La “semana de infraestructura” del Gobierno de Trump se volvió una broma en Washington cuando se desinfló en medio de las cambiantes prioridades de la Casa Blanca.

Trump prometió la noche de las elecciones una inversión de un billón de dólares en nuevos caminos y otros proyectos, pero n siquiera se ha acercado.

Los demócratas se burlaron de los pedidos de 200 mil millones que Trump ha hecho en sus propuestas presupuestarias, diciendo que son ínfimos. Pelosi dijo que es algo sin posibilidades.

Sin embargo, la infraestructura, como las gestiones para reducir los precios de los medicamentos por prescripción, es el tipo de iniciativa que pudiera beneficiarlos ambos cuando se acerca la campaña hacia las elecciones generales de 2020.

Pudieran cambiar la atención de investigaciones actuales que representan riesgos para ambos partidos y pudieran mostrarles a los votantes que son capaces de cumplir promesas, con proyectos que mejoren comunidades y creen empleos incluso en tiempos de Gobierno dividido, con los demócratas controlando la cámara baja y los republicanos el Senado.

Tras sus conversaciones con Trump, Pelosi cree que éste pudiera estar dispuesto a hacer más que lo que ha ofrecido: 200 mil millones en fondos federales, apoyados por capital privado. “No creo que el presidente esté atado a esa propuesta”, dijo. “Es muy poco”.



Insiste: hubo espionaje ilegal



Por su parte, el presidente Donald Trump dijo el jueves que cree que hubo “espionaje” en su campaña presidencial, repitiendo los comentarios que hizo el secretario de Justicia un día antes, pero dando un paso más al acusar al Gobierno de cometer un acto ilegal sin precedentes.

El mandatario hizo los comentarios un día después de que el secretario de Justicia William Barr dijera ante una audiencia del Congreso que cree que “hubo espionaje” en la campaña de 2016 de Trump, insinuando que los inicios de la investigación de Rusia, que ensombreció la Presidencia de Trump durante casi dos años, pudieron haber sido mal manejados.

Barr no dio detalles sobre qué tipo de “espionaje” se pudo haber llevado a cabo, pero pareció aludir a una orden de monitoreo secreto que el FBI obtuvo para vigilar a un ex asistente de Trump. Más adelante en la audiencia, dijo que no estaba seguro de que hubieran sido vigilados, pero quería asegurarse de que se respetaron los procedimientos adecuados.

“Creo que lo que dijo es absolutamente cierto. Definitivamente hubo espionaje en mi campaña”, dijo Trump el jueves. “Iré un paso más allá. Es mi opinión que fue espionaje ilegal, espionaje sin precedentes, y algo que nunca deberá volver a pasar otra vez en nuestro país”.

Durante la audiencia del miércoles ante un subcomité presupuestal del Senado, Barr dijo que “no afirmo que hubo vigilancia inadecuada” y que revisaba el asunto.