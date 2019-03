Proponen descriminalizar posesión de dos onzas o menos de mariguana

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informa que aproximadamente 379 mil tejanos han sido arrestados por poseer 2 onzas o menos de mariguana en los últimos cinco años.

Esos cargos criminales son por ser capturados con pequeñas cantidades de una droga que aproximadamente 128 millones de adultos estadounidenses han probado, y que 55 millones de personas en todo el país usan regularmente, según una encuesta del 2017.

Joe Moody, representante de Texas por el Distrito 78 de El Paso y el autor del Bill 63, va por su tercer intento de cambiar las leyes en Texas por posesión de marihuana.

El funcionario busca que aquellas personas que se les encuentre en posesión de una onza o menos de mariguana, sea manejado como un asunto civil en el que el individuo es multado pero no arrestado.

De ser, así la cuota de la penalización alcanzaría un máximo de $250 dólares y además no daría lugar a antecedentes penales.

Y es que según la ley actual, a aquella persona en posesión con incluso una onza de mariguana se enfrenta a una condena por un delito menor de clase B, castigado con hasta 180 días en una cárcel del condado y una multa de hasta 2 mil dólares.

Moody alega que su proyecto de ley no busca seguir el camino de estados como Colorado y Washington, que han legalizado la mariguana para uso recreativo.

En cambio, señala que “es un impulso que ayudaría a las autoridades policiales y al sistema de tribunales a centrarse en casos que afectan la seguridad pública”.

“Cuando las personas son condenadas por delitos como éste, pueden perder su licencia de conducir y les será más difícil encontrar un trabajo o encontrar un apartamento”, dijo Moody al Texas Tribune.

“Se trata de dimensionar correctamente la multa por hacer algo que en muchos estados ahora es legal”, agregó.

Diez estados y el Distrito de Columbia han legalizado pequeñas cantidades de mariguana para uso personal.

De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, otros trece estados han considerado que la posesión de pequeñas cantidades es una infracción civil en lugar de una infracción penal.

Sin embargo, en Texas la posesión de cualquier cantidad de mariguana continúa siendo ilegal.

En enero, los 150 miembros de la cámara de representantes y 31 senadores de Texas tomaron juramento al iniciar la 86a sesión de la Legislatura de Texas.

En un estado con 28 millones de habitantes y la segunda economía más importante del país, una sesión de 140 días –que concluye el 27 de mayo–, podría hacer historia al modificar las penalizaciones por posesión de mariguana.