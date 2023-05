Propone Escobar plan de reforma migratoria

Washington— La representante federal Verónica Escobar, demócrata por El Paso, presentó el martes una legislación bipartidista que ofrecería un camino legal a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados mientras invierte en medidas de seguridad a lo largo de las fronteras con México y Canadá.

El proyecto, denominado “Ley de Dignidad” (Dignity Act), es el último esfuerzo del Congreso para abordar las preocupaciones humanitarias y económicas en la frontera y el primer paquete de su tamaño este año que se presenta con apoyo bipartidista.

Se produce poco después de que el Partido Republicano de la Cámara, basándose en un plan elaborado por los republicanos de Texas, aprobara un proyecto de ley fronterizo que los activistas por los derechos de los inmigrantes y los demócratas denunciaron como punitivo y políticamente inviable.

Escobar se unió a la representante republicana María Elvira Salazar de Florida para liderar el esfuerzo, con el apoyo de las demócratas Kathy Manning de Carolina del Norte y Hillary Scholten de Michigan y las republicanas Jenniffer González-Colón de Puerto Rico y Lori Chávez-DeRemer de Oregon.

El senador Chris Coons, demócrata por Delaware, ha sido uno de los principales aliados en política exterior del presidente Joe Biden en el Congreso y dijo en un comunicado que defendería el proyecto de ley en el Senado.

El Congreso ha intentado sin éxito durante décadas aprobar una legislación integral sobre fronteras e inmigración. La presión aumentó el año pasado cuando los agentes federales detuvieron a un número récord de inmigrantes y las protecciones para Dreamers –inmigrantes que llegaron ilegalmente cuando eran niños–, se vieron amenazadas legalmente. Una disposición de la era de la pandemia que permitía a las fuerzas federales expulsar a los solicitantes de asilo también expiró este mes.

La Ley de Dignidad aumentaría los fondos para la Patrulla Fronteriza y las barreras fronterizas al tiempo que acortaría los tiempos de espera para los solicitantes de asilo que presentan su caso para permanecer legalmente en los Estados Unidos. Actualmente, los solicitantes de asilo pueden esperar meses o años para que sus casos sean adjudicados.

El proyecto de ley también incluye un “Programa de Dignidad” que daría estatus legal a los inmigrantes indocumentados si pagan impuestos y se someten a una verificación de antecedentes penales.

El programa podría otorgar a hasta 11 millones de personas que ya se encuentran en el país el derecho a trabajar y viajar en los Estados Unidos, incluidos más de un millón que viven en Texas. También requeriría que los empleadores eventualmente usen E-Verify, un servicio electrónico que verifica el estatus migratorio de los empleados.

El proyecto de ley también crearía centros de procesamiento para migrantes en México, América Central y América del Sur, donde podrían ser evaluados con anticipación para determinar si reúnen los requisitos para el asilo.

A diferencia de los esfuerzos fronterizos republicanos, no se requerirá que los inmigrantes esperen sus casos de asilo en México. El paquete permite a los migrantes un período de 72 horas después de llegar a los Estados Unidos para descansar y buscar asesoría legal antes de ver a un funcionario de casos de asilo.

Los contornos del proyecto de ley contienen paralelos con otras propuestas fronterizas y de inmigración que flotaron recientemente en el Capitolio. El proyecto de ley incluye la Ley de Sueños y Promesas, un proyecto de ley aprobado por la entonces Cámara dirigida por los demócratas en 2021 que permitiría a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) solicitar la ciudadanía. Más de 100 mil beneficiarios de DACA, que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños, viven en Texas.

Los senadores Kyrsten Sinema, independiente por Arizona, y Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, elaboraron un marco fronterizo bipartidista a fines del año pasado que combinaría un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que llegaron cuando eran niños y reducciones en los retrasos en las visas de trabajo con una mayor financiación para la aplicación de la ley fronteriza y la autoridad de expulsión extendida para los solicitantes de asilo. Sinema expresó apertura al proyecto de ley de Escobar y Salazar.

Escobar y sus socios habían mantenido su legislación en secreto y necesitarán reclutar apoyo adicional para que el proyecto de ley tenga la posibilidad de ser aprobado en la Cámara. Pero los republicanos se han mantenido firmes en varias de sus políticas fronterizas más punitivas, y los miembros de extrema derecha también obtuvieron la capacidad de derrocar a McCarthy como parte de su acuerdo para que el californiano se convirtiera en presidente de la Cámara, lo que aumenta las apuestas políticas para cualquier legislación bipartidista.

Hablando con los periodistas el martes, Escobar dijo que ella y Salazar compartieron su plan con un grupo bipartidista de senadores en el vuelo de regreso a casa de un reciente viaje del Congreso a la Ciudad de México. Ella dijo que los senadores, incluido el senador John Cornyn, republicano por Texas, fueron receptivos y se mantuvieron en contacto con ella mientras el plan era escrito.

Cornyn ha dicho durante meses que estaría abierto a un proyecto de ley bipartidista sobre fronteras e inmigración y advirtió a sus compañeros republicanos en la Cámara de Representantes que redacten una legislación que obtenga el apoyo de los demócratas del Senado.

Escobar dijo ahora que el proyecto de ley fronterizo republicano fue aprobado por la Cámara: “Espero que libere a muchos republicanos moderados para decir, ya sabes, voté por lo que nos presentó el liderazgo de la Cámara, pero no irá a ninguna parte en el Senado”.

Escobar y Salazar reconocieron que se hicieron compromisos difíciles para llegar a un paquete bipartidista con posibilidades de supervivencia en un Congreso muy dividido. Escobar dijo que se había comunicado con miembros del Caucus Progresista del Congreso y del Caucus Hispano del Congreso, y agregó que el apoyo de reclutamiento continuará.

“Este no es un proyecto de ley perfecto. No es todo lo que quieren los demócratas. No es todo lo que quieren los republicanos. Es un avance, un compromiso”, dijo Escobar. “Así que habrá muchas conversaciones, también con grupos externos, por supuesto, para hablar sobre los aspectos del proyecto de ley que espero les atraigan, y para hablar sobre aquellos aspectos del proyecto de ley con los que se sienten incómodos”.

Escobar dijo que al principio tenía reservas acerca de que los solicitantes de asilo no tendrían acceso al debido proceso en la frontera si sus audiencias se aceleraban, y dijo que esperaba abordar la preocupación ofreciendo la condonación de préstamos para la representación legal de los migrantes.

La inclusión de E-Verify fue un punto importante de discordia entre los republicanos cuando redactaron su propio proyecto de ley fronterizo. Muchos en el partido dijeron que era una herramienta importante para proteger a los trabajadores estadounidenses, mientras que otros dijeron que dañaría los intereses de las pequeñas empresas y la agricultura que dependen de la mano de obra indocumentada.

Los progresistas también se oponen en gran medida a la obligatoriedad de E-Verify, diciendo que excluye a los inmigrantes indocumentados de la fuerza laboral. Escobar y Salazar dijeron que el “Programa de Dignidad” les dará a los trabajadores indocumentados la oportunidad de trabajar legalmente en el país y que el mandato de E-Verify tomará tiempo para implementarse.

Los demócratas también se oponen en gran medida a la construcción de un muro fronterizo, citando preocupaciones humanitarias y ecológicas. Era una de las prioridades clave del ex presidente Donald Trump y es políticamente tóxico para gran parte de la izquierda. La Ley de Seguridad de la Frontera de los republicanos incluía una disposición para reanudar la construcción de un muro fronterizo.

La oficina de Escobar negó la inclusión de fondos para el muro fronterizo en el proyecto de ley, pero requiere que el Departamento de Seguridad Nacional cree barreras y tecnología de detección en secciones críticas de la frontera. El representante estadounidense Henry Cuéllar, un demócrata fronterizo que ha trabajado con Sinema y Tillis en temas fronterizos, dijo que esas barreras eran sólo el muro fronterizo con un nombre diferente.

“La cerca es el muro”, dijo.