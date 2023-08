Propone Condado alza al impuesto a propiedad

El Condado de El Paso está considerando adoptar una tasa impositiva que aumentaría algunos impuestos a la propiedad alrededor de $100 al año para financiar mayores costos operativos y aumentos salariales para los empleados, incluidos fuertes aumentos salariales para los comisionados del Condado, el juez del Condado y otros funcionarios electos.

La Corte de Comisionados del Condado de El Paso podría votar el 28 de agosto para adoptar una tasa impositiva de aproximadamente 45.9 centavos por cada 100 dólares de valoración de la propiedad después de celebrar una audiencia sobre la tasa impositiva el lunes, cuando sólo una persona se pronunció en contra del aumento propuesto.

PUBLICIDAD

Los comisionados también podrían adoptar una tasa más baja con menor impacto para los contribuyentes, ya que el Condado generalmente publica la tasa más alta posible que podría adoptar sin la aprobación de los votantes en su aviso público requerido.

Si bien la tasa impositiva del condado se adoptará la próxima semana, tiene hasta mediados de septiembre para modificar las opciones y adoptar formalmente el presupuesto antes del inicio de su año fiscal 2024 el 1 de octubre.

Se está considerando un presupuesto de fondo general de aproximadamente $454.7 millones para el próximo año fiscal, un aumento de aproximadamente $10 millones con respecto al año actual, según muestran documentos del condado del 14 de agosto. El fondo general incluye servicios básicos pagados principalmente mediante impuestos a la propiedad y a las ventas y otros ingresos como multas y tarifas. Se estima que el presupuesto de todos los fondos, que incluye ingresos especiales, deuda y proyectos de capital, es de unos 566.2 millones de dólares, unos 12 millones de dólares más que el año pasado.

El presupuesto propuesto financiaría aumentos salariales de los empleados, así como nuevos puestos, mayores costos de seguros médicos y contratos de centros de detención, y algunos proyectos de mejoras de capital. Aproximadamente la mitad del presupuesto del fondo general del Condado comprende programas o servicios exigidos pero no financiados por el Estado, como el encarcelamiento de prisioneros estatales, los salarios de los defensores públicos y los costos electorales, dijo la administradora del Condado, Betsy Keller.

“El presupuesto no es sólo una herramienta financiera, es realmente una parte crítica para cumplir con nuestras expectativas estratégicas y brindar servicios a nuestra comunidad”, dijo Keller al tribunal durante una audiencia presupuestaria el 14 de agosto.

Una ‘inversión significativa’

En esa misma reunión, el tribunal aprobó otorgar a los comisionados y al juez del Condado un aumento salarial del 16%, votando 4 a 1 para garantizar que esos aumentos se incluyan en el presupuesto que aún debe adoptar formalmente.

Los salarios de los cuatro comisionados pasarán de aproximadamente $114 mil 900 a casi $133 mil 500 al año, mientras que el salario anual del juez del Condado aumentará de $131 mil 500 a más de $152 mil 700.

La comisionada Iliana Holguín votó en contra del aumento salarial, mientras que los comisionados Carlos León, Sergio Coronado y David Stout y el juez del Condado Ricardo Samaniego votaron a favor. Los aumentos salariales entrarán en vigor el 1 de octubre.

“Nunca me he sentido cómodo dándome un aumento y no lo voy a hacer”, dijo Holguín a El Paso Matters. “Desafortunadamente, parece que soy el único”.

Holguín dijo que hace unos años el Condado estudió los salarios de los funcionarios electos del condado en todo el estado y se fijó la meta de alcanzar aproximadamente el 80% del promedio estatal. Los comisionados y el juez del Condado habían estado excluidos de esa fórmula durante varios años.

El aumento salarial del 16% incluye un ajuste salarial del 4.75% recibido por otros funcionarios electos del condado.

Coronado dijo a El Paso Matters que el aumento no parecería tan alto si los comisionados hubieran recibido aumentos salariales menores cada año para estar a la par con lo que se les paga a los funcionarios electos en otros condados de Texas.

“Quiero asegurarme de que todos los años hagamos estos ajustes para evitar este tipo de apariencias cuando en realidad se trata de compensar años sin aumentos”, dijo Coronado.

Los documentos del condado muestran que los comisionados y el juez del Condado no recibieron aumentos salariales en los años fiscales 2021 a 2023, pero sí recibieron un aumento salarial de más de $20 mil en el año fiscal 2020, un aumento de aproximadamente el 25%.

Los comisionados en la reunión del 14 de agosto también aprobaron por unanimidad incluir lo siguiente en el presupuesto:

Aumento salarial del 4.75% para la mayoría de los empleados generales, ejecutivos y profesionales, elevando el salario mínimo a $14,39

Aumento salarial del 4.75% para varios funcionarios electos, incluido el asesor/recaudador de impuestos del condado, el secretario del condado, el fiscal del condado, el secretario de distrito, los jueces de paz, los agentes de policía y el sheriff del condado.

Aumento del 1% a tanto alzado para los jubilados

1.6 millones de dólares para necesidades urgentes de capital

“Queríamos asegurarnos de ser justos con nuestros empleados”, dijo Coronado. “Queremos ser una organización donde la gente realmente quiera venir y trabajar con nosotros. A largo plazo, eso realmente beneficia al contribuyente porque cuanto menos volumen de negocios tengamos, menos recursos tendremos para gastar en capacitar a las personas”.

El salario del fiscal de distrito, que se calcula según el estatuto estatal, seguirá siendo de 198 mil dólares. El Estado financia la mayor parte de ese salario, y el Condado contribuye con alrededor de $58 mil. El estatuto estatal también establece las tasas salariales para varios jueces y otros funcionarios electos.

Keller dijo que el condado aún está ultimando los salarios de los agentes adjuntos y está buscando concluir su acuerdo de negociación colectiva con los oficiales del sheriff a finales de esta semana.

El Condado también pagaría más por la atención médica de los empleados, lo que, según Keller, “es una inversión significativa en los empleados de nuestro condado que limita el aumento de sus primas al 2% y compensa los costos familiares”.

Fondos de reserva, deuda de bonos

Si bien esos salarios fueron aprobados, otros aspectos del presupuesto siguen siendo inciertos ya que dependen de la fluctuación de los ingresos por impuestos sobre las ventas y el saldo del fondo de reserva para el año calendario.

El Condado pretende tener una reserva no asignada de entre el 10% y el 15% del presupuesto total, aunque estima su fondo de reserva en el 8% en previsión de que aumente unos pocos puntos porcentuales para finales de año. El condado necesita alrededor de $33.5 millones en el fondo para alcanzar la meta del 10%. Actualmente se sitúa por debajo del 5% con alrededor de $21.6 millones, según muestran los documentos del condado.

Keller dijo que varias iniciativas podrían posponerse hasta que esas cifras estén definitivas a finales de año. Al decir que no es “optimista este año”, Keller recomendó que se reserve dinero para varios puestos nuevos, aumentos salariales graduales y algunos proyectos de mejoras de capital podrían transferirse al fondo de reserva si no fuera suficiente.

Un fondo de reserva sólido ayuda al condado a mantener buenas calificaciones de bonos, lo que a su vez le ayuda a emitir deuda para proyectos futuros.

El condado planea enviar un bono general de aproximadamente $100 millones a los votantes en 2024 para proyectos de calidad de vida, que, de aprobarse, podrían generar aumentos de impuestos a partir del año fiscal 2025. Esto seguirá a los $100 millones en el tribunal de comisionados de deuda aprobados en enero utilizando certificados de obligación y notas de anticipación de impuestos, instrumentos de deuda que no requieren la aprobación de los votantes.

Escenarios de tipos impositivos

Durante las últimas semanas, el personal del Condado presentó varios escenarios de tasas presupuestarias e impositivas ante el tribunal de comisionados.

Entre ellos se encuentra la tasa propuesta de 45.9 centavos, que es la tasa de aprobación de los votantes del Condado, la más alta que el tribunal puede adoptar sin buscar la aprobación de los votantes. Bajo esa tasa, el propietario de una casa con un valor promedio de $182 mil 259 en el condado pagaría $836 en impuestos del condado, $104 más que el año pasado, según muestran documentos del condado.

Durante una reunión del 7 de agosto, la comisionada Holguín fue el único miembro del tribunal que votó en contra de publicar la tasa de aprobación de los votantes propuesta en el aviso público requerido, diciendo que no aprobaba la política del condado de publicar la tasa más alta posible. El comisario León no estuvo presente en esa votación.

“Creo que estamos perdiendo la oportunidad de enviar un mensaje claro a los residentes del condado de que no queremos aplicar la tasa más alta posible sólo porque podemos”, dijo Holguín a El Paso Matters.

La tasa de aprobación de los votantes crearía $34.4 en ingresos adicionales, según muestran documentos del condado, incluidos $14.7 millones que podrían destinarse a proyectos de capital, $2.7 millones para nuevos puestos, $3.5 millones para aumentos escalonados, y $13 millones para el saldo del fondo.

El tribunal de comisionados también podría adoptar una tasa más baja, incluida la tasa sin nuevos ingresos de 40.2 centavos por cada 100 dólares de valoración de la propiedad, lo que se traduciría en un aumento de alrededor de 21 dólares al año en la parte de la factura de impuestos del condado sobre una vivienda de valor promedio. La tasa de no nuevos ingresos se refiere a la tasa necesaria para recaudar la misma cantidad en impuestos a la propiedad que el año anterior en las mismas propiedades.

La tasa impositiva actual del Condado es de 42.6 centavos por cada 100 dólares de valoración de la propiedad, que el tribunal de comisionados también podría adoptar como nueva tasa. Eso se traduciría en un aumento de alrededor de $45 más al año en los impuestos del condado sobre el valor promedio de la vivienda.

El impacto exacto sobre los propietarios individuales dependería de las valoraciones de sus propiedades, que han aumentado significativamente en los últimos años.

Coronado dijo que si bien aún no podía comprometerse con la tasa impositiva que favorecería, no cree que el Condado pueda operar adecuadamente con la tasa sin nuevos ingresos.

“Simplemente no podemos seguir el mismo ritmo con los mismos servicios, los mismos requisitos, las mismas solicitudes no sólo de nuestros empleados, sino también con el costo de mantenimiento, el costo de comprar bienes y proporcionar los servicios; todo sigue subiendo”, dijo. “El dólar de este año no compra lo mismo que el año pasado”.

Si se aprueba un aumento de impuestos del condado, podría compensarse con las reducciones esperadas en la porción de los distritos escolares de la factura total de impuestos a la propiedad de los propietarios. Esto se debe a los recortes estatales de impuestos a la propiedad que, entre otras cosas, aumentan las exenciones de vivienda de los distritos escolares (el monto del valor de una propiedad que no está sujeto a impuestos) de $40 mil a $100 mil.

Las juntas escolares de los distritos de El Paso aprobaron sus presupuestos este verano y han adoptado o pronto votarán para adoptar sus respectivas tasas impositivas.

El proyecto de ley de alivio fiscal firmado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en julio se presentará ante los votantes el 7 de noviembre y, si se aprueba, se aplicaría a los proyectos de ley de impuestos de 2023 que se enviarán a los propietarios en enero. Los impuestos del distrito escolar en El Paso han representado más del 40% de la factura total de impuestos de un propietario en los últimos años, mientras que los impuestos municipales representan alrededor del 30% y los impuestos del condado alrededor del 15%, según muestran documentos del condado.