Promueven voto con capacidades diferentes

Fueron cinco días en los que integrantes de El Paso Desert ADAPT y sus aliados participaron activamente en lo que fue la Semana del Derecho al Voto por Discapacidad con el fin de concientizar a la población discapacitada a que participe en las próximas votaciones intermedias a celebrarse el próximo 8 de noviembre.

La iniciativa no partidista celebrada durante el mes de septiembre para construir el poder y la presencia del voto de los discapacitados es coordinada por la Campaña de Votación REV UP de la Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidades (AAPD).

Josué Rodríguez, coordinador de El Paso Desert ADAPT, dijo que como socio de la Semana del Derecho al Voto por Discapacidad, la organización está construyendo el poder del voto por discapacidad en las comunidades locales.

En conferencia de prensa ofrecida en la explanada del City Hall explicó que tal como en otros años así como en esta semana en especial, el mensaje a los votantes discapacitados es: su voto es su derecho y su voto es poderoso”.

“Invitamos a votar a los amigos, parientes, conocidos, gente de nuestra comunidad porque así podemos influenciar para que haya más servicios y atenciones para las personas con discapacidad”.

Es importante poner en puestos clave a gente que represente a personas con discapacidad y no a personas que insisten en quitarnos la facilidad o el derecho al voto… como en todas las comunidades, hay personas que tienden a no votar y la razón que dan es porque no cambian las cosas, apuntó.

Comentó que en Estados Unidos hay más de 38 millones de personas con discapacidades que son elegibles para votar, sin embargo, la discriminación, los procesos de votación inaccesibles y la exclusión de la democracia conducen a una brecha de participación entre los votantes con y sin discapacidad.

“Regularmente se nos deja fuera del proceso político y se nos ignora en políticas que impactan directamente en nuestras vidas”, de hecho agregó que “1 de cada 3 votantes discapacitados piensa que los líderes en Washington, D.C. se preocupan por las personas discapacitadas”.

Además indicó que en sí no hay máquinas accesibles que ayuden a la gente a votar o apoyos para aquellas personas que no puedan leer o escuchar. Hay muchas cosas por las que la gente no vota, añadió.

Indicó que esta semana del Derecho al Voto de las Personas con Discapacidad, se trabajó en la concientización del voto de estas personas.

Enfatizó que el punto es asegurarse de que las comunidades estén registradas y listas para votar y tengan acceso a la boleta. Cuando las personas con discapacidad se unen y abogan por los derechos civiles y de discapacidad, hemos podido lograr un cambio significativo, aseguró.

Se estima que en 2022 millones de personas discapacitadas votarán en las elecciones de noviembre con el fin de mantener viva su voz y de esta manera poder exigir a los gobernantes que velen por su seguridad social.

El que más gente vote evitará que las leyes afecten el acceso a la atención médica, la seguridad financiera, la capacidad de vivir en comunidad, entre otras. “Nosotros votamos como si nuestras vidas dependieran de ello”, afirmó.

A lo largo de esta semana la organización fundada hace 30 años exhortó a la comunidad a motivar a las personas para que ejerzan su derecho al voto para poner en posiciones claves a hombres y mujeres que los ayuden, pero sobre todo que haya políticas públicas encaminadas a mejorar su calidad de vida.

Francisca Grajeda, organizadora de la Coalición de Asuntos Personales, dijo que aunque hay muchas personas registradas en el padrón electoral la realidad es que el día de las elecciones salen pocas a votar.

“Es importante que salgan a votar, necesitamos muchos cambios. Ahorita muchos de nosotros estamos luchando por los asistentes personales, por salarios justos, beneficios que se han perdido”. Y remató: “Queremos que la gente salga a votar y por ello andamos promoviendo el voto”.

