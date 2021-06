Promueven cultura y deporte con ‘Basketball en el Barrio’

Jaime Torres / El Diario de El Paso

Con la asistencia virtual de cientos de niños y padres de familia, directivos de “Basketball in the Barrio” –baloncesto en el barrio– llevaron a cabo el tradicional evento anual, en el que participaron personajes, deportistas y artistas promotores del deporte, educación y liderazgo.

Durante 4 horas los niños de los vecindarios Segundo Barrio y Chamizal participaron en el campamento de verano anual de El Paso, en el que pudieron adquirir habilidades literarias y de baloncesto al tiempo que celebraban la cultura fronteriza.

“En este campamento de Zoom los pequeños disfrutaron de las pláticas de famosos, lo que seguramente impactará en su vida futura, a la vez que pasaron un buen rato en familia”, dijo Liz Bellegarde, integrante del equipo.

Manifestó que este año y por cuestiones de la pandemia del Covid-19 no fue posible convivir presencialmente con los niños como se había hecho desde hace más de 29 años, pero esperan que en 2022 el panorama sea distinto.

“Todo esto viene del corazón. El Segundo Barrio… todos nosotros aquí disfrutamos de lo más rico de la cultura, la música, Nolan Richardson, basquetbolistas, y estamos para brindarles oportunidades de vida a los niños”, dijo Steve Yellen, quien junto con Rus Bradburd fundó en 1992 la agrupación.

A lo largo de la jornada virtual –vía Zoom– los organizadores presentaron en el campamento música, baile, narraciones y el arte de la región fronteriza de El Paso.

Liz Bellegarde, al igual que el resto de sus compañeros, expresó que con este tipo de actividades los guías imparten sus exposiciones en una dirección atractiva que permite a los pequeños enfocarse en una dirección positiva y de mucha utilidad en su vida futura.

“Aquí se imparte de todo, hay oportunidades de todo tipo, e igual educan, aprenden a jugar, a reforzar sus valores, y piensan en querer ser alguien en el futuro, desde ser un maestro, un astronauta o el presidente de los Estados Unidos... todo se puede lograr”, enfatizó visiblemente emocionada.

“Basketball in the Barrio”, se dijo, está bajo el auspicio de Athletes United for Peace, y opera como una organización sin fines de lucro a través de El Paso Community Foundation.

Para motivar a los niños y a sus padres, los organizadores prepararon un kit compuesto de una pelota de baloncesto, una camiseta, una cuerda para saltar, materiales de arte, una armónica y un libro.

El paquete fue entregado un día antes en las puertas del Centro de Recreación Armijo, ubicado en el 700 East Seventh Avenue, a los primeros 100 niños de entre 5 y 10 años que llegaron.

El “Baloncesto en el Barrio” fue transmitido el sábado de manera virtual en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El campamento de baloncesto en Zoom fue patrocinado por Household Furniture.

El voluntario invitado especial para el Basketball in the Barrio de este año fue el propio Shawn Harrington de Chicago. Shawn es un ex base armador de la Universidad Estatal de Nuevo México (1995-1996) y su asombroso heroísmo es el tema del libro del autor y director del campamento, Rus Bradburd, “Todos los sueños hemos soñado”.

Entre los participantes invitados estuvieron el coach Shawn Harrington, quien habló acerca del valor y la perseverancia a través de la adversidad; el coach Greg Foster, ex estrella de UTEP; Xóchitl Rodríguez, con un repertorio de arte, entre otros especialistas del arte, la cultura y el deporte.