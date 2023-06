Promueve la lectura chofer de plataforma digital

Tiffany y su esposo Corey Bower necesitaban ir a The Fountains at Farah. En lugar de conducir, optaron por conseguir un Lyft.

Armando Esparza, de 61 años, respondió la llamada.

Estaba a solo tres minutos en coche. Sonriendo, saludó a la pareja cuando los recogió. Ofreció mentas y agua. Sin embargo, lo que llamó la atención de los Bower fue una canasta negra con libros cuidadosamente apilados para que los llevaran en el medio del asiento trasero.

Su conversación durante el viaje de 10 minutos se centró en la selección de libros en la canasta, incluidos “To Kill a Mockingbird” de Harper Lee, “Pinocchio” de Carlo Collodi, “The Secret Garden” de Frances Hodgson Burnett, “The Pilgrim’s Progress” por John Bunyan y una colección de historias de la mitología griega.

“Acababa de leer ‘The Bell Jar’ de Sylvia Plath la noche anterior y había decidido que compraría un libro nuevo una vez al mes y lo leería”, dijo Tiffany Bower. “Fue como si hubiera sido guiado divinamente por ser nuestro conductor de Lyft”.

Esparza, originario de Ciudad Juárez, ha sido conductor de los servicios de viajes compartidos Uber y Lyft desde 2021. Dijo que le gusta la flexibilidad del trabajo y, lo que es más importante, quería un trabajo donde pudiera leer más y practicar inglés.

“Este trabajo me permite interactuar con personas importantes e interesantes”, dijo Esparza en español. “También he leído o escuchado tres libros cada semana. Y la otra cosa es que he sido capaz de poner libros en manos de los pasajeros desde el primer viaje que hice”.

Esparza dijo que regalar libros fue accidental al principio. Su madre le había pedido que llevara una caja llena para donar a la biblioteca. Los puso en el asiento trasero del auto y fue a buscar a su primer pasajero.

“Miró en la caja, entablamos una conversación y le dije que tomara un libro si quería y me di cuenta de que esta podría ser una gran oportunidad para plantar la semilla y la alegría de leer en las manos de todos”, comentó.

Esparza dijo que los textos son gratuitos y que él no los empuja a todos, sólo a aquellos que muestran interés.

“Primero, tienen que preguntar por ellos”, señaló Esparza. “No todos están interesados, o simplemente quieren llegar a su destino y su mente está en otras cosas”.

Algunos pasajeros preguntan por los libros.

“Entonces sé que están interesados”, dijo, comparando su curiosidad con la tierra fértil. “El suelo para plantar las semillas de la sabiduría y la curiosidad en la literatura es bueno y el momento es el adecuado. Porque el suelo puede ser fértil, pero el momento no siempre es el adecuado. La gente tiene que estar lista; no puedes forzarlo”.

Esparza comentó que tiene algunas condiciones antes de que los pasajeros puedan tomar un libro: tomar un libro por viaje, leerlo y terminarlo en cinco días, luego dárselo a otra persona fuera del hogar y hacer que cumplan con las mismas reglas.

Agregó que se asegura de que los libros que distribuye se puedan leer en cinco días o menos. Al hacer esto, Esparza espera que el amor por la lectura pueda expandirse y crecer.

“Este trabajo (conducir) a veces no me da mucho dinero”, dijo Esparza. “Pero un buen intercambio con diferentes personas y tener la oportunidad de plantar un libro en la mano de alguien siempre vale la pena”.

Cuando Esparza espera a los viajes, encuentra un lugar para escuchar sus audiolibros; o lee un libro en su tableta en el auto. Si tiene ganas de leer una obra física, dibujar o hacer algún trabajo con su computadora portátil, saca la bandeja del volante. En su tablero tiene una caja de lápices de dibujo y utensilios de escritura seguros y bien organizados.

Cuando no conduce, pasa su tiempo en bibliotecas y librerías.

“Voy a dar vueltas y ver qué puede parecer interesante y lo agregaré a mi colección aquí”, dijo Esparza. “A veces, en mis conversaciones con otros pasajeros, me hablan de un autor nuevo o de uno del que no he oído hablar, así que cuando busco libros, tengo en cuenta a esos autores”.

A partir de esas conversaciones, Esparza ha agregado una amplia gama de textos para elegir, incluidos clásicos, libros técnicos, filosofía, ciencia, tecnología y más.

Los Bowers dijeron que el viaje corto con Esparza les alegró el día.

“Estaba tan fascinada con los libros que tenía”, dijo Tiffany. “Fue el mejor viaje en Lyft que he tomado. Él fue un placer. Fue realmente reconfortante para mí y mi esposo”.

Durante su viaje, Tiffany seleccionó “To Kill A Mockingbird” porque tiene un valor sentimental para ella. El nombre de su hijo de 4 años es Atticus por el personaje del libro. Ella dijo que planeaba leer páginas del libro a su hijo todas las noches.

Para cumplir su promesa a Esparza, Bower dejó de lado “The Bell Jar” y comenzó a leer “To Kill A Mockingbird”. Un día después de su viaje con Esparza, había superado con creces la marca de las 100 páginas. El libro tiene unas 380 páginas.

Lyft, que no permite que los pasajeros seleccionen conductores específicos, no respondió a las solicitudes de comentarios. Uber sólo muestra los conductores disponibles en las cercanías de un cliente.

Harry Hartfield, oficial de prensa de Uber, dijo que la empresa quiere ayudar a Esparza con sus esfuerzos.

“Los conductores no son sólo la base de nuestra plataforma, también son pilares de sus comunidades”, dijo Hartfield. “Señor. Esparza le da un nuevo significado a ‘reservar’ un Uber y apreciamos su compromiso con sus pasajeros y El Paso. Estamos emocionados de ver si podemos ayudar a apoyar sus esfuerzos”.

Esparza no tiene un área específica que prefiera y dijo que sólo es cuestión de estar en el lugar correcto en el momento correcto.