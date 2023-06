Promueve ‘Basketball in the Barrio’ cultura y deportes

Basquetbol en el Barrio (Basketball in the Barrio), en su edición 31, cumplió una vez más con el objetivo de promover el orgullo de la cultura fronteriza entre los niños que viven en vecindarios del Segundo Barrio y Chamizal a través del deporte y enseñanzas de líderes destacados de la comunidad.

Liz Bellegarde, encargada de Relaciones Públicas y Publicidad de la organización, manifestó que dentro del programa, organizado en el Centro Armijo, ubicado en el 700 E. Seventh Ave., participan deportistas, bailarines, músicos y narradores que presentan sus trabajos entre sesiones de entrenamiento de habilidades de basquetbol.

Durante tres días, niñas y niños de 6 a 10 años accedieron a la instrucción de destacadas personalidades, además de recibir cada uno camisetas, un balón, un libro infantil bilingüe, un instrumento musical, un póster de la paz y almuerzo gratis. Todo por un dólar.

“Este campamento único se inspiró en la leyenda de El Paso Rocky Galarza, el fallecido entrenador de boxeo que dedicó su vida a entrenar a los niños de El Paso de forma gratuita”, dijo Steve Yellen, fundador de Basquetbol en el Barrio.

Elena Hernández, directora artística de “Basketball in the Barrio”, dijo que con estas actividades se alcanza a la comunidad de este sector de la ciudad que no tiene dinero para ir a un campamento, cuyo costo es de 40 o 50 dólares o más.

“El objetivo es que los niños tengan un lugar a donde ir en el verano cuando no tienen escuela, algo productivo, algo educativo para que sigan aprendiendo y creciendo”.

Indicó que el tener en la duela a jugadores destacados de la Universidad de Texas en El Paso (los UTEP Miners) es como un módulo para ellos, “lo ven como algo grande, alguien que creció en el barrio como gente como yo, que empezó así como ellos”, apuntó la ahora experta en baile folclórico que inició este arte a los cinco años de edad.

Expresó que todo esto es parte de la vida, algo que sigue creciendo. “Muchos regresan a ser coaches, voluntarios para ayudar en las tareas de cocina, arte, deporte seguridad, entre otras actividades”, dijo la directora de baile.

Como invitado especial se tuvo a Harrington Shawn, un ex base de la Universidad Estatal de New Mexico (1995-1996), y su asombroso heroísmo es el tema del libro del autor y director del campamento Rus Bradburd “All the Dreams, We’ve Dreamed”, se informó.

Los antiguos invitados al campamento han incluido a la estrella de la NBA Greg Foster, el campeón de boxeo Juan Lazcano, el entrenador Nolan Richardson, el director de la NFLPA David Meggyesy, el olímpico John Carlos.

De acuerdo con los organizadores, la película “Basketball in the Barrio” se estrenó en el Festival de Cine Deportivo de Estados Unidos de 2008 en la ciudad de Filadelfia.

El director Doug Harris recibió el premio a la película “Más inspiradora”. El campamento ha aparecido a nivel nacional en la edición de fin de semana de NPR y en la revista SLAM.

El Basquetbol en el Barrio es posible gracias a una generosa subvención de Muebles para el Hogar. El campamento fue fundado y dirigido por Steve Yellen y Rus Bradburd, y han trabajado juntos cada verano desde entonces.

