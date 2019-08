Promigrantes muestran indignación vs USBP

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), junto con varios grupos religiosos, familias y niños se congregaron la mañana del lunes y marcharon a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza (USBP), para protestar por las condiciones inhumanas que el día de hoy viven los migrantes en los centros de detención.

Fernando García, el director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos declaró que buscan que se suspenda la detención de migrantes ya que asegura están siendo tratados como criminales dentro de los centros de detención.

Antes de dar inicio a la protesta el reverendo William Barber, manifestó que estaban en unión porque tenían como misión establecer un compromiso para regresar con los que están en el congreso y demandar audiencias propias del Congreso en la frontera.

“Venimos para formar un enfoque en la frontera y regresar a Washington a los pasillos del Congreso y exigir que se lleven a cabo audiencias completas y justas en la frontera por parte de los demócratas y los republicanos”, dijo Willams.

En la protesta, el rabino Richard Jacobs de la comunidad judía también alzo su voz para condenar las acciones por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Esta no es la primera vez que un líder cruel intenta causar estragos en nuestra sociedad, recuerdo que en la tradición bíblica había un líder llamado Paraoh, quien temía a los niños y quería que todos esos niños fueran echados al rio, pero existía gente con mucha valentía quienes se pararon y no permitieron que sucediera; esas personas están relacionadas con cada uno de nosotros porque no nos quedaremos callados mientras hay niños y migrantes lloran”, exclamó Jacobs.

Después de que los protestantes y los lideres religiosos llegaran cantando a las instalaciones de USBP, el reverendo Williams cuestiono el por qué les habían cerrado las puertas cuando solo unos minutos antes de su llegada se encontraban abiertas, a lo que no le respondieron.

Frente a las puertas de USBP, Williams y sus acompañantes pidieron que se les otorgara la entrada para poder orar y ver a los migrantes, al igual que a los que se encuentran en huelga de hambre y enfatizaron que bajo la constitución de los Estados Unidos tienen derecho a practicar su religión.

BNHR y los lideres religiosos seguirán uniendo esfuerzos y alzando su voz para protestar por los migrantes, los cuales merecen un trato digno y más humano.