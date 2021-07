Promete Abbott transparencia y responsabilidad en el muro

Stephen F. Austin, Donnie Darko y una persona que se hace llamar el ‘Rey de la Frontera Salvaje’ estuvieron entre las primeras personas en dar dinero para apoyar el esfuerzo del muro fronterizo del gobernador Greg Abbott después de que anunció que buscaría donaciones privadas para ayudar a financiarlo.

Pero no hay forma de verificar si Austin, quien donó 10 dólares, tiene alguna relación con el hombre conocido como el ‘Padre de Texas’, o si Darko, quien dio 25 dólares, se parece al personaje principal de la película de culto sobre un adolescente que conoce a un hombre con un traje de conejito que le dice que el mundo terminará en 28 días. El ‘Rey de la Frontera Salvaje’ donó 50 dólares, pero los registros públicos no indican dónde vive.

A pesar de las promesas de Abbott de que la transparencia en el proceso de financiamiento colectivo para el muro fronterizo sería primordial, la información de los donantes divulgada a The Texas Tribune durante la primera semana de recaudación carecía de cualquier forma de verificar las identidades de la mayoría de los donantes.

La oficina de Abbott no divulga la ubicación de los donantes ni exige que se identifiquen con sus nombres reales.

“Esperamos total transparencia y responsabilidad”, dijo Abbott en junio al anunciar el esfuerzo de financiamiento colectivo. “Para que el público sepa todo el dinero que ingresa y cómo se está utilizando”.

Las deficiencias en las divulgaciones de donaciones han suscitado preocupaciones éticas sobre el esfuerzo privado de recaudación de fondos para la principal iniciativa estatal del gobernador.

Los expertos han advertido que sin reglas claras de divulgación y aplicación, es posible que el público nunca sepa realmente quién está financiando el muro fronterizo del estado. Peor aún, advirtieron, podría invitar a la percepción de un sistema de “pago para jugar” en el que los donantes, que son anónimos para el público, se benefician de sus donaciones a uno de los proyectos prioritarios de Abbott.

“Usted no quiere tener este gran fondo de dinero que se destina a este proyecto favorito del Ejecutivo estatal que no tiene ninguna responsabilidad ante nadie, con dinero que proviene de quién sabe qué y Dios sabe quién”, dijo Beth Rotman, directora nacional de dinero en política y ética de Common Cause, el grupo de vigilancia del Gobierno.

Texas Tribune revisó las donaciones a los esfuerzos del muro fronterizo de Abbott que cubrieron los primeros ocho días de su existencia, del 10 al 17 de junio. Durante ese tiempo, el estado recibió más de 3,300 donaciones individuales. El más alto fue de 5 mil dólares.

Hasta el jueves, las donaciones totales para el muro excedieron más de 873 mil dólares, pero la lista de nombres de donantes individuales más allá de los primeros ocho días no estuvo disponible de inmediato.

Además de los nombres potencialmente falsos, la lista también incluye docenas de nombres incompletos. Los donantes se identifican como ‘R T’, ‘S P’, ‘Red A’ y ‘A Rim’.

La oficina de Abbott dio a conocer la información de la ciudad y el estado de sólo 25 donantes que habían enviado dinero por correo antes del establecimiento de su portal de recaudación de fondos en línea el 16 de junio. Todas excepto dos de esas donaciones vinieron de fuera de Texas. Una donación de 10 dólares recibida por correo fue de “Ciudadano estadounidense / Veterano” y fue catalogada como anónima.

Después de que se le presentaran los hallazgos de la investigación de Texas Tribune, la portavoz de Abbott, Renae Eze, reiteró el compromiso del gobernador de “garantizar la total transparencia y responsabilidad a nuestros compañeros texanos”, y dijo que Abbott había seguido un “proceso que ha existido durante décadas para supervisar los obsequios, subvenciones y donaciones para establecer el mecanismo de financiamiento del muro fronterizo”.

Eze agregó que las donaciones estaban sujetas a las leyes de información pública del estado y que la oficina de Abbott estaba divulgando la información de acuerdo con esas leyes.

“Debido a la naturaleza sensible de la información personal para las transacciones con tarjeta de crédito y al temor muy real de represalias por donar a la misión de seguridad fronteriza, la información de facturación sólo la guarda la agencia estatal responsable de procesar las transacciones financieras de la tarjeta de crédito”, dijo Eze en un comunicado. “Hasta que la Administración Biden comience a hacer su trabajo, Texas se está esforzando para asegurar nuestra frontera Sur y proteger a los texanos y estadounidenses por igual”.

El Tribune no ha solicitado la divulgación de los números de tarjetas de crédito de los donantes, pero ha solicitado los nombres, las ciudades y los estados de los donantes para ayudar en la verificación de identidades.

En un caso similar, cuando Arizona trató de financiar colectivamente la defensa legal de una controvertida ley de inmigración que permitía a la Policía preguntar a los ciudadanos su estatus migratorio, el estado dio a conocer los nombres de los donantes y los estados donde vivían. No todos los que donaron al muro de Texas ocultaron su identidad.

Consultores políticos como Sherry Sylvester, una de las principales asistentes del vicegobernador Dan Patrick, donaron al menos 50 dólares, y Allen Blakemore, que asesora a algunos de los principales políticos republicanos del estado, incluido Patrick, donó 25 dólares.

Los expertos compararon el esfuerzo de recaudación de fondos para el muro con las contribuciones políticas para las campañas y dijeron que la oficina de Abbott debería implementar herramientas para tranquilizar al público sobre la transparencia del proyecto.

“No se quiere mantener el anonimato porque aumenta el peligro de que alguien dirija las políticas públicas”, dijo Richard Briffault, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia.

Según las leyes de información política de Texas, se requiere que las campañas soliciten a los donantes su nombre, dirección y ocupación comercial cuando soliciten donaciones para verificar su identidad. Pero la recaudación de fondos del muro fronterizo de Abbott no se rige por esas leyes y no tiene esos requisitos.

El sistema también ha abierto la puerta para que los donantes creativos envíen mensajes políticos a los funcionarios estatales.

El 17 de junio, un donante dio un dólar, la cantidad mínima requerida para donar a la campaña. Debajo del espacio para el nombre, el donante indicó “Deje de desperdiciar el dinero del contribuyente”.