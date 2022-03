Prolifera en Ascárate abandono de mascotas

El paseño Andy Truett notó en días pasados, cuando paseaba por el Parque Ascárate, que un ganso se encontraba postrado en un mismo sitio a lo largo de tres días, y tras aproximarse dedujo que el animal fue domesticado y aparentemente abandonado por su familia humana en dicho lugar.

El buen samaritano realizó el rescate del ganso del tipo ánsar u oca común, y tras alimentarlo y darle de beber, lo condujo sano y salvo al santuario Stick House de El Paso.

“Me di cuenta que algo estaba mal cuando saqué a pasear a mis perros y el ganso no se movía después de dos o tres días, y al aproximarme el animal me dejó acariciarlo, era claro que moriría si no se le rescataba”, dijo Truett sobre su noble gesto.

Desafortunadamente ésta no es la primera ocasión que personas desalmadas abandonan a sus mascotas en el Parque Ascárate, en condiciones adversas ya que al ser domesticados dichos animales no saben cómo alimentarse en un terreno y situación ajena a su desarrollo.

Reportes de tortugas, conejos, peces y aves abandonadas en el Parque Ascárate son los más usuales, y muchas veces no tienen un feliz desenlace como es el caso del ganso recién rescatado y ahora huésped del santuario Stick House, fundado y dirigido por Julie Ito Morales.

“Este ganso doméstico fue traicionado por su familia y arrojado al Lago Ascárate, pero un miembro de la comunidad que frecuenta el parque notó que el animal se sentó en el mismo lugar durante tres días, esperando que regresara su familia”, dijo el Stick House Sanctuary en un comunicado.

“Este ganso es muy amigable con los humanos, pero las aves acuáticas domésticas no tienen instintos de búsqueda de alimento y esperarán la comida de su familia humana”, agregó el santuario.

“Las aves acuáticas domésticas no pueden volar para buscar comida, agua limpia o seguridad. Dejar a su mascota es cruel y contra la ley. Es necesario que al menos se tome el tiempo para encontrarle un hogar. Sin embargo, cometer un crimen no es lo peor de esta situación, sino la traición de una criatura viviente que dependía de ti por amor y que te amaba”, suscribe el santuario animal.

Sin embargo, la oportuna intervención de Truett hizo que el ganso rescatado tuviera una nueva oportunidad, ahora en manos de especialistas que procuran el mejor cuidado para el animal y los otros huéspedes del santuario.

“Cualquier especie doméstica que llega a nuestras instalaciones recibe un examen, tratamiento médico si es necesario, y luego se pone en cuarentena para evitar la propagación de enfermedades hacia los residentes permanentes aquí”, dijo Ito Morales a El Diario de El Paso.

“Una vez que se determina que una especie está libre de cualquier enfermedad, se convierten en residentes permanentes o son adoptadas en un hogar apropiado para siempre”, afirmó la fundadora del santuario.

El Stick House Sanctuary está conformado como una organización sin fines de lucro, pero que cuenta con licencias estatales y federales para funcionar como una organización en pro del bienestar animal y de la rehabilitación de la vida silvestre, sin embargo se beneficia de donaciones de la comunidad.

Así mismo este santuario animal está certificado para brindar ayuda a animales de granja emplumados, hecho que fue ideal para el ganso rescatado que ahora se recupera del abandono y de las lesiones sufridas al vivir al menos tres días en la intemperie y a su suerte.

“Decidí nombrarlo James Edwin Webb, en honor al telescopio más poderoso del mundo”, dijo Truett sobre el ganso que rescató, y que ahora vive plácidamente en el santuario en espera de encontrar una casa que lo adopte permanentemente.

“Después de estar en cuarentena hasta sentirse mejor y ajustado a su entorno, ahora tiene ‘hermanos’ a los que se unirá, todos ellos habían venido de casos de crueldad”, dijo Truett sobre los huéspedes del santuario.

El tipo de ganso que es James Edwin Webb es un animal de granja procedente de Europa, y que mayormente se cría para producir paté de hígado, y en ocasiones por el valor de sus huevos, sin embargo, el destino que tiene esta ave dista mucho de lo mencionado ya que todo indica que será adoptado bajo una serie de condiciones.

“Los hogares de adopción deben completar una solicitud, verificar las referencias y verificar la referencia del veterinario”, señaló Ito Morales.

“Posteriormente realizamos un recorrido por la propiedad, y si todo procede se coloca el animal, pero después de la colocación hacemos de 1 a 3 visitas domiciliarias sin previo aviso para asegurarnos de que el animal esté bien cuidado y feliz”, sostuvo la directora del santuario Stick House.

En caso de que se presenten anomalías o inquietudes, el animal se retira y se convierte en residente permanente de la Stick House, con la salvedad de que las especies con problemas de salud o discapacidades se convierten en residentes permanentes del santuario.

El Stick House Sanctuary se ubica en el 3927 del Emory Road en el Noreste de El Paso, los interesados en realizar donaciones en especie, en efectivo o como voluntarios se pueden comunicar al numero telefónico: (915) 219-2365 , escribir al correo electrónico: acorntcg@yahoo.com, o consultando sus redes sociales: @epwildliferescue.

