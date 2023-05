Prohibirán tratamientos para menores transgénero

Austin— Texas está a punto de impedir que los menores transgénero reciban bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales, tratamientos que los principales grupos médicos dicen que son importantes para apoyar su salud mental.

El gobernador Greg Abbott le dijo a Fox News el jueves que firmará el Proyecto de Ley 14 del Senado (SB 14), que ambas cámaras legislativas aprobaron este mes a pesar de la feroz oposición de los niños trans de Texas, sus padres y los grupos de defensa LGBTQ.

“No voy a hacer ningún secreto al respecto. Lo voy a firmar”, dijo. “Se trata de proteger a los niños”.

El Senado votó 19-12 el miércoles para aceptar la versión del proyecto de ley de la Cámara y enviarla al escritorio de Abbott.

El jueves, los grupos legales que se oponen a la legislación, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la ACLU de Texas, Lambda Legal y el Transgender Law Center, también dijeron que lanzarán un desafío legal para tratar de bloquear la entrada en vigencia de la legislación.

La SB 14 es una prioridad legislativa para el Partido Republicano de Texas, que se opone a cualquier intento de validar las identidades transgénero. También es una propuesta clave entre una lista de proyectos de ley republicanos que restringirían los derechos y la representación de los texanos LGBTQ en esta sesión, en medio de una creciente aceptación del nacionalismo cristiano en la derecha.

Escrita por la senadora republicana Donna Campbell, de New Braunfels, la SB 14 prohibiría a los texanos trans menores de 18 años acceder a tratamientos médicos relacionados con la transición, incluidos bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías, aunque las cirugías rara vez se realizan en niños.

El proyecto de ley también requeriría que los jóvenes trans que ya están recibiendo esta atención sean “retirados” de una manera “médicamente apropiada”. Esto está un poco fuera de sintonía con el corte abrupto ordenado por la versión que aprobó el Senado el mes pasado, pero la Cámara Alta ha optado por no solicitar un comité de conferencia para allanar la diferencia.

Al impulsar la SB 14, Campbell y otros patrocinadores han cuestionado la investigación y la ciencia detrás de la atención relacionada con la transición. También dicen que la legislación es un esfuerzo para salvar a las familias de Texas de los proveedores de atención médica que se aprovechan de un “contagio social” y promueven tratamientos que alteran la vida de los niños que luego pueden arrepentirse de haberlos tomado.

“Somos la Legislatura, nuestro trabajo es proteger a las personas”, dijo el senador Bob Hall, republicano por Edgewood. “Protegemos a los niños contra muchas cosas. No los dejamos fumar. No los dejamos beber. No les permitimos comprar billetes de lotería… y por eso estamos haciendo lo correcto”.

Sin embargo, grupos médicos, texanos trans y sus familias dicen que esta atención es vital para la salud mental de los jóvenes trans. Los tratamientos tampoco se apresuran, dicen. En cambio, es un proceso que requiere mucho tiempo para acceder a esta atención, incluidas múltiples evaluaciones médicas requeridas.

También advirtieron que es probable que el proceso de reducción gradual propuesto por la versión de la Cámara aún genere molestias físicas y angustia psicológica a un grupo que ya tiene más probabilidades de sufrir depresión y suicidio que sus pares cisgénero. Algunos también lo han llamado destransición forzada.

“Eso me empujaría más allá de mi punto de ruptura”, dijo Randell, un niño trans de 16 años del Norte de Texas que ha estado en terapia hormonal durante los últimos años. Aceptó hablar con The Texas Tribune si no se usa su nombre completo para proteger su seguridad.

A la espera de la firma de Abbott en la SB 14, Texas, hogar de una de las comunidades trans más grandes del país, que incluye alrededor de 30 mil adolescentes de entre 13 y 17 años, se convertiría en uno de más de una docena de estados que restringen la atención relacionada con la transición para menores trans. La ACLU, Lambda Legal y otros grupos de defensa de los derechos LGBTQ han demandado a varios de ellos.

Los legisladores de Texas “están empeñados en unirse a la creciente lista de estados decididos a poner en peligro la salud y la vida de los jóvenes transgénero, en oposición directa al abrumador cuerpo de evidencia científica y médica que respalda esta atención como apropiada y necesaria”, dijeron los grupos legales en un comunicado conjunto el jueves. “Defenderemos los derechos de los jóvenes transgénero en los tribunales, tal como lo hemos hecho en otros estados que participan en este alarmismo discriminatorio y anticientífico”.

Y ya, la posibilidad de perder el acceso a estos tratamientos ha llevado a muchos padres de niños trans, incluido el de Randell, a considerar viajar fuera del estado para recibir atención o huir de Texas por completo, opciones costosas que no están disponibles para todos. Otros también han hablado públicamente de no querer abandonar la comunidad que aman o en la que sus familias han estado durante generaciones.

“No vamos a poder saber cuántos niños serán 'salvados' –como se le ha llamado–, de este estilo de vida, pero definitivamente podremos rastrear qué daño puede causar”, dijo el senador José Menéndez, D-San Antonio, el miércoles. “Espero que todos los niños afectados por este proyecto de ley puedan tener la oportunidad de crecer y ver que las cosas mejorarán”.