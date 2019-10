Prohíben a agresores sexuales adornar casas por Halloween

Salir a caminar por las calles para pedir “Trick or Treat” –“dulce o truco”– es una de las tradiciones que se vivirán en el próximo día de Halloween, el 31 de octubre. Buscar cuál será el personaje que cada niño e incluso adulto decidirá caracterizar, es una actividad que se ha vuelto costumbre y una oportunidad de esparcimiento para todas las edades.

Al igual que el año pasado, con el fin de garantizar la seguridad de los niños que salen a pedir dulces durante Halloween, agentes de la Oficina del Sheriff de El Paso visitarán al menos 80 hogares de ofensores sexuales registrados.

Los rondines forman parte del operativo ‘Desenmascarado’ y verifican que estos ex presidiarios no tengan contacto con niños y no decoren las puertas, ventanas o jardines de sus viviendas con artículos relacionados con Halloween, lo cual podría atraer a los menores.

“El Departamento de Policía se acerca directamente a los delincuentes sexuales y les advierte qué no pueden hacer. No pueden poner decoraciones en sus casas porque esto atraería de alguna manera al público, y tratamos de mantenerlos lo más lejos posible de ellos”, mencionó el sargento Robert Gómez, vocero de la Policía de El Paso (EPPD).

El operativo del 25 de octubre del 2018 dio como resultado la detección de dos personas que incumplieron las restricciones que son parte de su condena por delitos sexuales cometidos en perjuicio de menores de edad.

Hay que tomar las debidas precauciones y evitar las visitas a lugares que están marcados por el Departamento de Policía en el mapa que se encuentra en la página web www.communitycrimemap.com

Gozar de una Noche de Brujas no será ningún problema para la comunidad de El Paso. Vivir un año más festejando esta tradición de manera precavida formará parte de los recuerdos que acompañarán a los paseños.

EPPD alienta a la gente a marcar al número 911 para reportar cualquier situación de emergencia este próximo Día de Brujas.

Como todos los eventos que involucran salirse de la normalidad, los peligros a los cuales los niños mayormente se encuentran expuestos pueden ser parte de esta celebración. Varias medidas de seguridad por parte de las autoridades serán implementadas el próximo 31 de octubre.

Con una supervisión de los adultos adecuada, más los esfuerzos que realizarán los departamentos policiacos de la Ciudad de El Paso, disfrutar de una Noche de Brujas no serán impedimento, y vivir la tradición que ha prevalecido por décadas podrá fluir adecuadamente.

En el mapa de crimen comunitario que se encuentra en la página de EPPD se muestran los lugares donde se localizan los delincuentes sexuales y sus viviendas. Chaparral, Las Cruces, Anthony y Mesilla son algunos de los lugares marcados y delimitados por las autoridades.

La ley prohíbe a los ofensores sexuales previamente sentenciados y que actualmente gozan de libertad condicional decorar sus viviendas haciendo alusión al festejo; tampoco podrán hacer contacto de ningún tipo con los menores de edad. [email protected]