Prohíbe Texas aborto después de 6 semanas

Associated Press

Austin— La legislación que prohibiría los abortos después de seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, y permitiría que prácticamente cualquier ciudadano privado demande a los proveedores de servicios de aborto y a otros, recibió la aprobación final de los legisladores el jueves y se dirige al gobernador, que ha señalado que la convertirá en ley.

El Proyecto de Ley del Senado 8, una medida de prioridad republicana, es similar a los “proyectos de ley de latidos del corazón” aprobados en otros estados, que en su mayoría han sido detenidos por los tribunales. Pero los defensores de la legislación de Texas creen que está estructurada de una manera que dificulta su bloqueo.

El proyecto de ley fue denunciado por cientos de legisladores y médicos, en cartas distribuidas por opositores a la medida, quienes dijeron que su amplio lenguaje legal podría abrir la puerta a demandas de acoso frívolas que podrían tener un “efecto paralizador” en los proveedores de servicios de aborto y crear una crisis. Consejeros, enfermeras y personal de la clínica “sujetos a decenas de miles de dólares en concepto de responsabilidad frente a extraños”.

Los defensores del derecho al aborto dicen que se encuentra entre las restricciones más extremas en todo el país.

El proyecto de ley, que entraría en vigor a finales de este año, prohíbe los abortos después de que se pueda detectar un latido fetal sin especificar un plazo.

Un análisis legislativo y los proponentes del proyecto de ley han dicho que puede ser tan temprano como seis semanas, aunque la representante estatal Donna Howard, demócrata por Austin, en un debate en el pleno de la Cámara citó a expertos médicos que dicen que no hay un corazón completamente desarrollado a esa edad gestacional y que el sonido al que se hace referencia como latido del corazón es en realidad un “parpadeo inducido eléctricamente” del tejido fetal.

El proyecto de ley hace una excepción que permite abortos en caso de una emergencia médica, pero no por violación o incesto.

La impondrían ciudadanos privados autorizados a demandar a los proveedores de servicios de aborto y a otros que ayuden a alguien a abortar después de seis semanas, por ejemplo, llevándolos a una clínica de abortos.

Esos ciudadanos privados no necesitarían tener una conexión con un proveedor de servicios de aborto o una persona que busque un aborto, y no necesitarían residir en Texas.

Una persona que haya dejado embarazada a alguien mediante una violación o incesto no puede demandar.

Los funcionarios públicos no harían cumplir el proyecto de ley. Los defensores esperan que eso evite que los defensores del derecho al aborto demanden al Estado para evitar que la ley entre en vigencia, aunque algunos expertos legales tienen dudas sobre la estrategia.

La organización antiaborto Texas Right to Life, que apoyó el proyecto de ley, dijo que permite a los ciudadanos responsabilizar a los proveedores de servicios de aborto a través de demandas privadas, lo que no ha sido juzgado en ningún otro estado.

“La Ley de Latidos del Corazón de Texas es el proyecto de ley Pro-Vida más fuerte aprobado por la Legislatura desde Roe v. Wade”, dijo la asociada legislativa principal de la organización, Rebecca Parma.

Los defensores del derecho al aborto denunciaron el proyecto de ley.

“Con su falta de poder a nivel federal, los legisladores anti-elección en todo el país están intensificando sus ataques a la libertad reproductiva a nivel estatal y la crueldad parece ser el punto”, dijo Ilyse Hogue, presidente de NARAL Pro-Choice America.