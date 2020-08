Proceso a Patrick Crusius, ¿jurisdicción local o federal?

Archivo / Crusius enfrenta docenas de cargos, incluyendo casi dos docenas de cargos por homicidio capital a nivel estatal y 23 cargos de crímenes de odio

Este lunes, cuando los paseños conmemoren el primer aniversario del tiroteo en Walmart, la abogada Yvonne Rosales será una de los cientos de miles de residentes fronterizos que reflexionarán sobre la tragedia que afligió a la ciudad y que cobró la vida de 23 personas.

Sin embargo, después que se apaguen las velas de la vigilia, Rosales volverá a reanudar la tarea para la que se ha estado preparando desde que fue confirmada como la próxima fiscal de Distrito del Condado, cómo deberá asumir un puesto en el que va a procesar al hombre del que las autoridades aseguran es responsable de una de las peores masacres en la historia de Texas.

Rosales, quien es nativa de El Paso y se graduó de Austin High School y de la Universidad de Texas en El Paso, reemplazará a Jaime Esparza –quien decidió no reelegirse después de casi tres décadas en ese puesto– en enero y se convertirá en la primera fiscal de Distrito del Condado.

Rosales está heredando uno de los casos penales más importantes en la historia del estado en medio de una pandemia que ha cerrado los procedimientos presenciales en la Corte.

También va a heredar una enorme decisión: si deberá llevar a cabo un proceso que conllevará la pena de muerte en el homicidio más grande que ha ocurrido en la ciudad.

Los fiscales federales también han presentado una letanía de cargos en contra de Patrick Crusius, un hombre de 22 años originario de Allen, un suburbio de Dallas, de quien las autoridades aseguran que manejó casi 600 millas para atacar a hispanos, y que presuntamente publicó un documento en línea justo antes del tiroteo despotricando en contra de los inmigrantes y de la “invasión de Texas por los hispanos”.

Crusius enfrenta docenas de cargos estatales y federales, incluyendo casi dos docenas de cargos por homicidio capital a nivel estatal y 23 cargos de crímenes de odio que dieron como resultado la muerte y 23 relacionados con la intención de matar, a nivel federal.

Esparza, el extrovertido procurador de Distrito, comentó que tratará de aplicar la pena de muerte, aunque la Fiscalía federal han declarado que la considerarán si es condenado. No está claro cuál caso procederá primero, ni si Crusius será enjuiciado por ambas jurisdicciones. Rosales comentó que no es probable que la justicia llegue pronto debido a la complejidad del caso y la incertidumbre de la pandemia del coronavirus.

“Realmente creo que este caso va a llegar a la fase del juicio hasta dentro de dos o tres años”, dijo.

Antes de que la pandemia del coronavirus frenara las economías locales, incluyendo la de El Paso, Esparza comentó que él se sintió “ofendido” ante la sugerencia de que el Condado debería hacerse a un lado y permitir que los oficiales federales tomen el liderazgo en el proceso de Crusius para ahorrarle al Condado millones de dólares en cuanto a los costos del proceso.

“El financiamiento no deberá ser una barrera en este proceso penal, así que, les aseguro que no voy a entregarles el caso a los federales sólo porque es más barato”, comentó Esparza en el mes de febrero.

Eso fue antes de que la pandemia arrasara el Condado de El Paso y el resto de Texas. Después de sellar su victoria en la ronda de desempate de la elección que se efectuó el mes pasado, Rosales comentó que permitir que la oficina del procurador de Estados Unidos procese primero el caso el Crusius tendría una lógica financiera para El Paso.

“Desde la perspectiva legal, tendría más sentido que el Gobierno federal juzgue primero el caso”, dijo, agregando que el proceso de apelación para los casos federales es más rápido que los casos estatales.

“Si uno se refiere a la economía, entonces le ahorraría al Condado de El Paso millones de dólares en este caso”, agregó Rosales. Señaló que es demasiado pronto para tomar esa decisión, por lo que planea discutir esa situación tanto con jueces estatales como federales después que asuma el puesto.

Rosales comentó que también debe considerar si la comunidad –y especialmente las familias de las víctimas– deben ser forzadas a revivir la tragedia dos veces durante los dos juicios que se harían por separado.

“Ahora que nos acercamos al primer aniversario, va a ser un momento muy emotivo para esas personas”, dijo. “¿Realmente queremos que esas familias pasen por eso dos veces?”.

Los abogados de Crusius ya presentaron el tema de su salud mental y dijeron que “toda su vida ha tenido discapacidades neurológicas y mentales”, según reportó The Associated Press a principios de este mes.

Sus abogados dijeron que eso debería ser tomado en cuenta cuando la Fiscalía considere el castigo que está proponiendo.

A pesar de confesarles a las autoridades que él fue el responsable de la masacre después de su arresto el día del atentado, Crusius se declaró no culpable tanto en el caso estatal como el federal.

La Fscalía federal se reunió el jueves para discutir qué castigo deberían buscar cuando el caso siga adelante. El abogado de la defensa David Lane no respondió la petición que se le hizo para que comentara al respecto.

En una declaración que envió a través de un correo electrónico, John Bash, procurador del Distrito Oeste de Texas, comentó: “Me uno a todos los paseños, a todos los texanos y a todos los estadounidenses que lamentan la pérdida de esas personas ese terrible día hace un año. Y rezo para que sigan sanando los que sobrevivieron. Mi oficina no cederá en la búsqueda de justicia para las víctimas y nuestra comunidad”.

Bash rechazó comentar sobre cualquier aspecto del proceso.

Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte que tiene su sede en Washington, un organización no lucrativa de expertos que analiza la pena de muerte, comentó que el caso podría terminar rápidamente si la Fiscalía quitara de la mesa la pena de muerte.

“¿Qué tan importante es hacer una declaración para quitarle la vida?”, dijo. “¿Qué tan importante es hacer esto para proteger al público, lo cual también se puede hacer de una manera efectiva con una sentencia de por vida en prisión sin derecho a libertad condicional?”.

A principios de este mes en el estacionamiento de Walmart, en donde empezó el tiroteo antes de que Crusius entrara a la tienda, los paseños dejaron una serie de pensamientos sobre lo que debe ser el destino del acusado.

“No creo que nadie debería recibir la pena de muerte”, comentó Stephanie Córdova. “Él necesita vivir para aprender la lección. ¿Qué pasaría si lo que él desea es morir?”.

Su amigo Joey Reynolds comentó que aunque usualmente está de acuerdo con Córdova, la importancia del tiroteo y el número de vidas que se perdieron justifica la pena de muerte.

“Desde mi punto de vista personal, creo que él debe enfrentar la pena de muerte”, dijo. “Muchas imágenes fueron mostradas en línea y creo que las vieron muchos jóvenes. Estaría bien que tengan un final”.

Domingo Soledad Núñez, quien creció en la ciudad de Chihuahua, en el norte de México, pero ha vivido en El Paso durante 20 años, dijo que si Crusius es ejecutado o no, eso no hará ninguna diferencia ante los ojos de Dios. “No puedo decir si deberían matarlo o encerrarlo por el resto de su vida”, agregó. “Aunque ya está muerto por dentro desde que hizo eso”.

El aniversario ha reavivado las exigencias de que haya alguna acción de parte de los legisladores, especialmente de los demócratas que el año pasado se comprometieron con el gobernador Greg Abbott a solicitar una sesión especial de la Legislatura de Texas para solucionar la violencia con las armas. Ese llamado fue más fuerte después de otra masacre ocurrida semanas después en Midland que cobró la vida de ocho personas, incluyendo la del tirador.

El tiroteo de El Paso ocurrió un día después que la campaña de Abbott envió una carta diciendo que los texanos deberían tomar las cosas “en sus manos” para “defender” la frontera.

Posteriormente, Abbott comentó que habló con los miembros de la delegación legislativa de El Paso y les dijo que “se habían cometido errores y que ya se habían corregido. Nos aseguraremos de trabajar y colaborar juntos”.

El gobernador no les hizo el llamado a los legisladores para que regresaran a sesionar, optando por llevar a cabo una mesa redonda de discusiones en El Paso relacionadas con la violencia con las armas.

Durante una llamada que tuvo la prensa este lunes con la organización Mamás Exigen Acción, un grupo que está a favor de una reforma nacional sobre las armas que tiene capítulos en todo el país, la representante demócrata Verónica Escobar, de El Paso, comentó que los republicanos de Texas que presionaron para que hubiera una sesión especial sobre la propuesta de los baños para personas transgénero mostraron poco interés en solucionar lo que ella catalogó como un tema más urgente sobre la violencia con las armas.

“Desafortunadamente, no hemos visto que ninguna legislación haya empezado a hacerlo y realmente las cosas no han cambiado mucho”, dijo. “Como ustedes podrán imaginarse, es muy frustrante no sólo para mí, sino también el escuchar todo el tiempo a todos los electores que preguntan “¿Qué van a hacer acerca de esto?”.

El representante demócrata Joe Moody, de El Paso, comentó que la camarilla electoral demócrata del estado desde antes del tiroteo de Walmart hizo una petición para que haya una sesión especial sobre la violencia con las armas.

Aunque dijo que se quedó con la sensación de que los equipos que se formaron después del tiroteo, han podido crear cierto impulso sobre cómo seguir adelante con la próxima sesión y solucionar asuntos como fortalecer la revisión de antecedentes y asegurarse que esa información sea proporcionada a los que venden armas por los posibles dueños de una manera precisa.

“El mensaje que escuché del gobernador y de otras personas fue de lograr el consenso acerca de esa reforma y luego seguir adelante”, dijo. “Yo espero y anticipo que cuando regresemos, de cualquier manera que sea en el mes de enero, la violencia con las armas y la seguridad de la comunidad va a ser uno de los asuntos importantes que van a ser estudiados”.

John Wittman, portavoz de Abbott, comentó que el tiroteo de El Paso dio lugar a la creación de un equipo contra el terrorismo doméstico, así como a una “evaluación de inteligencia estatal sobre las amenazas del terrorismo doméstico en Texas”.

Wittman comentó el jueves que el gobernador comparte el dolor de la ciudad y dijo que los legisladores actuarán en otras recomendaciones realizadas por el equipo cuando los legisladores regresen al Capitolio el próximo año.

“Nuestros corazones siempre estarán con las víctimas, sus familias y todos aquellos que resultaron afectados por este ataque de odio sin sentido”, dijo a través de un correo electrónico.

“Mientras Texas se prepara para la próxima sesión, nosotros buscamos justicia para todos los afectados de esta tragedia aprobando leyes que combatan el terrorismo doméstico en Texas”. (Julián Aguilar)