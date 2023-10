Probará EU el Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública

A las 13:20 horas CST, FEMA, en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones, llevará a cabo una prueba nacional del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública (IPAWS).

La prueba ayudará a garantizar que las Alertas Inalámbricas de Emergencia y el Sistema de Alerta de Emergencia sean eficaces para alertar al público sobre emergencias, especialmente las nacionales.

La alerta sonará durante un minuto y sonará similar a la alerta recibida en el caso de una Alerta Ámbar o advertencias del Servicio Meteorológico Nacional. La alerta no se repetirá.

Esto es lo que debe saber sobre la prueba y cómo evitar que suene mal.

¿A qué hora ocurrirá la alerta de emergencia?

La alerta está prevista para la misma hora en todo el país, las 13:20 horas. CCT. Dependiendo de la zona horaria en la que se encuentre, la hora se leerá de manera diferente.

14:20 EDT

13:20 CDT

12:20 p.m. MDT

11:20 a. m. PDT

10:20 a. m. (hora del Pacífico)

8:20 a. m. hora del Pacífico

¿Qué dirá la alerta?

Si su teléfono está configurado en inglés, el mensaje dirá: "ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional Inalámbrico de Alerta de Emergencia. No es necesario realizar ninguna acción".

Si su teléfono está configurado en español, el mensaje dirá: "ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción".

¿Por qué es controvertida la alerta de prueba de emergencia?

No, la alerta no podrá recopilar tus datos privados, no podrá monitorear ni localizar tu teléfono celular ni emitirá partículas al cuerpo de las personas, como aseguran los rumores en las redes sociales.

Las afirmaciones de que la alarma libera partículas de óxido de grafeno son similares a las teorías desde entonces desacreditadas sobre el contenido de la vacuna COVID-19.

Cómo darse de baja de la alarma

Si bien la prueba es una medida de seguridad importante, para otras personas, como las víctimas de violencia doméstica, puede ser peligrosa. La alerta fuerte y llamativa podría poner en peligro a quienes se encuentran en situaciones inseguras.