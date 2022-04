Privilegian nepotismo en sindicato de Border Patrol

Agentes federales pertenecientes al Sindicato de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, destaparon una estela de presuntos fraudes, corrupción, malos manejos y tráfico de influencias hacia el interior de la unión laboral, en la que estarían involucrados los dirigentes locales, también patrulleros fronterizos.

Una auditoría iniciada a principios del 2019 y concluida en el mes de abril, cuyo resultado se hizo público hasta finales de ese mismo año, desmoralizó a un grupo considerable de agentes, al enterarse del fraude cuyo monto alcanza el millón de dólares.

Para ocultar la serie de irregularidades y corrupción en el manejo del Sindicato de la Patrulla Fronteriza en El Paso, los dirigentes se apoyaron por años en una red de protección basada en el nepotismo.

En el caso de la contabilidad de la unión laboral, contrataron a la hermana de uno de los dirigentes, quien cobraba una tarifa muy alta por sus servicios y dejó al sindicato endeudado con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Esta persona fue acusada ante una Corte federal por robar fondos de otro sindicato de empleados federales.

También se contrataron los servicios de auditoría del hermano de un dirigente sindical, quien señaló que no había problemas en el manejo de las cuentas, lo cual fue desmentido por un auditor externo en 2019.

En 2018, una auditoría practicada por Favela’s Accounting, propiedad del hermano del ex vicepresidente Carlos Favela, asentó que no se detectaron irregularidades en el manejo financiero y de ello dieron fe abogados de la Unión Nacional.

Un año antes el propio tesorero, César Luján, quien permaneció en la tesorería durante nueve años (2010-2019), había hecho lo propio al firmar sus propias auditorías, cuyos resultados marcaban números transparentes.

Durante ese tiempo fue el responsable de las finanzas y era el encargado de firmar todos los cheques expedidos. César Luján se retiró de la corporación por enfermedad.

A pesar de los señalamientos de fraude y corrupción, Joe Frescas volvió a la dirigencia de la unión al ganar la elección a finales del 2019. Por sus ansias de volver a la presidencia, y violentando los estatutos, se adelantó a los tiempos y antes de tomar posesión ya giraba instrucciones a decir de los agentes.

En la audiencia de probatoria en 2020 el ex tesorero Durango Ayala reiteró bajo juramento que al tomar cargo no había encontrado irregularidad alguna y que no había visos de un fraude.

“Cuando un agente cuenta mentiras bajo juramento comete perjurio. No puede testificar y pierde su trabajo, pero eso no pasó aquí”, dijo un agente de manera anónima.

¿Dónde están las armas?

Uno de los puntos sobresalientes en la audiencia fue la entrega de cinco mil dólares para la compra de 10 rifles. El objetivo era que se rifaran entre el conglomerado policial.

La investigación arrojó que el entonces presidente, Joe Frescas, y el tesorero, John Vanderveen, adquirieron un lote de armas, mismas que fueron compradas al agente Benjamín Morales, contraviniendo el reglamento interno y la ley. El tesorero Durango Ayala no pidió explicaciones de esta compra ilegal al tomar posesión. La ley es clara: la Unión no puede hacer negocios entre el personal.

Según los denunciantes, quienes cuestionaron la compra, ellos se enteraron a finales de febrero del 2020, luego de que el anuncio fue puesto en la red social de Facebook, utilizada para ventilar asuntos de interés de la organización.

Al enterarse cuestionaron la compra y se preguntaron: ¿con qué dinero se compraron y quién lo autorizó? En marzo del 2020 se pusieron cargos ante la Unión por malversación y posible robo del dinero.

En marzo de ese mismo año el nuevo presidente, Diego Martínez, hizo uso de sus facultades y formó un Comité de Investigación, el cual encontró que los rifles se habían adquirido de manera ilegal.

Y es que según la auditoría, el recibo entregado fue hecho en casa por la cantidad antes mencionada. Tanto Joe Frescas como Durango Ayala y John Vanderveen, no tuvieron problema en aceptarlo y entregar el dinero.

“La ley federal establece que aunque sea un dólar debe elaborarse un recibo original, legal y la compra debe estar justificada”.

Además se encontró que no fueron 10 las armas compradas a la misma persona, sino 12, lo extraño es que dos de éstas desaparecieron misteriosamente.

Gastos no comprobados

Con Durango Ayala al frente de la tesorería sindical los agentes denunciantes presentaron varias irregularidades en las finanzas, al detectar gastos por un monto de $2,025 tan sólo en restaurantes.

Uno de los supuestos robos fue el realizado por la vía de viáticos en el reclamo de millaje. El agente-tesorero Carlos Favela, fue señalado por robar dinero al inflar el millaje por el suministro del combustible.

“Reportaba viajes de 4 a 6 horas por día a las ciudades de Alamogordo, Las Cruces y Chaparral, Nuevo México, pero nunca entregó recibos ni justificó los recorridos.

Al igual que él, Frescas hacía lo propio al alterar los costos de los viáticos y gasolina adicional que cobraba después de las millas autorizadas. De ello hay dos reclamos de mil millas recorridas en varios viajes, mismas que le fueron pagadas sin averiguación ni justificación. Los tesoreros César Luján, John Vanderveen y Durango Ayala eran responsables de pedir y rendir cuentas.

En agosto 19, del 2020, Joe Frescas retiró dinero del banco Wells Fargo por la cantidad de $1,116. Tanto el tesorero Ayala como Chris Bauder no hicieron nada por recuperar ese efectivo.

Recibos documentados establecen compras en tiendas de venta de celulares y accesorios, Home Depot, restaurantes, gasolineras y hasta pedidos de productos por Internet a Amazon, se denuncia.

Entre los supuestos comprobantes están: recibo de gasolina por $600, restaurante “Sí Señor’, ubicado en Las Cruces, NM, y tres compras en Amazon por $1,400. Los señalados dijeron atender citas de representación en el comedor de Great American y Starbucks, entre otros.

El ex presidente Joe Frescas busca un retiro por lesiones laborales y el ex vicepresidente Carlos Favela se retiró del servicio por lesiones laborales, indican fuentes fidedignas.