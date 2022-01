Prevén repunte económico… si pandemia no empeora

A pesar de los desafíos causados por la pandemia del Covid-19, incluidas las interrupciones en la cadena de suministro y un cierre de fronteras de 19 meses, la economía regional se recuperará siempre que la pandemia no empeore y los aumentos en las tasas de interés causados por el aumento de la inflación no sean excesivos. Investigadores del Proyecto de Modelado de la Región Fronteriza (BRMP) de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) llegaron a esta conclusión en el Borderplex Economic Outlook to 2023 (Panorama Económico al 2023), publicado esta semana.

El informe contiene pronósticos de tendencias demográficas, actividad económica, empleo, ingresos personales y otros datos para El Paso; Las Cruces, Nuevo México; Juárez, México; y la ciudad de Chihuahua, México, hasta 2023. Está escrito en coautoría por el doctor Tom Fullerton, Ph.D., profesor de economía de UTEP, y Steven Fullerton, director asociado y economista del BRMP.

“La economía regional de Borderplex [región que abarca El Paso, Juárez y Las Cruces] exhibió una resiliencia admirable frente a las dificultades económicas relacionadas con la pandemia en 2021”, dijo Tom Fullerton. “A pesar de varios riesgos a la baja, se esperan buenas noticias adicionales en 2022”.

Según el informe, se espera que la tasa de desempleo del condado de El Paso continúe cayendo en 2022 y 2023. Se pronostica un crecimiento laboral para la industria de la construcción, el sector financiero, los servicios de atención médica y los centros de llamadas. Se espera que los empleos en el condado de El Paso superen los 474,000 para el 2023.

Después de más de 19 meses de restricciones de viaje fronterizo en los puentes internacionales, el tráfico de automóviles y peatones experimentó un fuerte aumento cuando los puertos de entrada se reabrieron con éxito en noviembre de 2021, según el informe. Los autores esperan que el tráfico de carga esencial en los puertos de entrada internacionales establezca un nuevo récord de tráfico en 2021. Se prevén volúmenes récord adicionales para 2022 y 2023, con la mayoría de esos camiones cruzando el puente Ysleta-Zaragoza.

El informe indica que la población en Juárez, México, superará los 1.57 millones de personas para el 2023. Se prevé que el número de plantas manufactureras en la ciudad alcance las 335, con salarios nominales que subirán a 5.16 dólares por hora para el 2023. En la Ciudad de Chihuahua, México, se prevé que la cantidad de plantas de fabricación sea de 112 para 2023 con un salario promedio por hora de 5.31 dólares la hora. Mientras la pandemia no empeore, se espera que el comercio se recupere en ambas economías metropolitanas.

Las condiciones mejoradas del mercado laboral ayudaron a estimular el crecimiento de la población de Las Cruces en 2021. Para 2023, se proyecta que la población del condado de Doña Ana llegue a 227 mil. Se espera que el empleo total en Las Cruces llegue a 107 mil para el final del pronóstico con desembolsos de sueldos y salarios superiores a 3 mil 800 millones de dólares en 2023.

El informe también incluye proyecciones para la actividad comercial, construcción residencial e inmobiliaria, construcción no residencial y de apartamentos, transporte aéreo, actividad hotelera y consumo de agua.