Prevalece Alzheimer entre paseños mayores de 65

Investigaciones recientes estiman que El Paso tiene una de las tasas más altas de Alzheimer en Texas y a nivel nacional está entre los de mayor incidencia de este tipo de demencia.

El estudio titulado Alzheimer’s & Dementia, publicado en The Journal of the Alzheimer’s Association, analizó datos demográficos y cognitivos en más de 3 mil condados de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El Condado de El Paso ocupó el décimo lugar entre todos los condados del país con una población de 10 mil personas o más de 65 años o más. Se estima que el 15 por ciento de este grupo de edad en El Paso tiene Alzheimer, según el estudio, que fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. En Texas, la enfermedad de Alzheimer es más frecuente en los condados fronterizos.

Pero la tasa de Alzheimer en El Paso podría ser más alta en la población general, dijo David Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer, capítulo del Oeste de Texas, si se consideran casos de personas que desarrollan el mal y mueren antes de cumplir los 65.

Los condados fronterizos de Texas tienen tasas más altas de enfermedad de Alzheimer entre los adultos mayores que otras áreas del estado, según un nuevo estudio que estima la prevalencia de la enfermedad neurodegenerativa a nivel de condado.

Los condados de Miami-Dade, Florida, el de Baltimore, Maryland, y el de Bronx, Nueva York, empataron con la tasa de prevalencia más alta, con el 16.6 por ciento de los adultos mayores en cada condado con la enfermedad.

Etnicidad y ambiente

Una base de datos a nivel de condado es una herramienta útil para los investigadores que buscan qué poblaciones son las más afectadas por el Alzheimer, aunque no responde algunas de las preguntas más importantes que rodean la investigación del Alzheimer, incluido por qué algunos grupos tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad que otros.

“Sabemos inequívocamente que el medio ambiente afecta el envejecimiento del cerebro”, dijo Sid O’Bryant, director ejecutivo del Instituto de Investigación Traslacional del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas, que no participó en el estudio. “No sabemos muy bien por qué y cómo, y estamos analizando qué cosas tienen más impacto”.

El Condado de Dallas tiene una prevalencia estimada de Alzheimer del 12.6 por ciento, mientras que los condados de Tarrant, Collin y Denton tienen tasas de prevalencia del 11.3 por ciento, 10.2 por ciento y 9.9 por ciento, respectivamente.

Entre los otros condados metropolitanos importantes de Texas, el Condado de Harris tiene una tasa de prevalencia del 12.2 por ciento, el Condado de Travis tiene una tasa del 10.7 por ciento y el Condado de Bexar tiene una tasa del 13 por ciento. La tasa de prevalencia en todo el estado se estima en 11.9 por ciento de las personas de 65 años o más.

Los autores del estudio utilizaron datos cognitivos del Proyecto de Salud y Envejecimiento de Chicago y números de población del Centro Nacional de Estadísticas de Salud para estimar las tasas de prevalencia de Alzheimer.

Los datos más grandes ilustran la forma variable en que la devastadora enfermedad afecta a las comunidades de Estados Unidos. También ofrecen a los expertos en salud pública orientación sobre dónde enfocar las medidas preventivas y las opciones de apoyo, tanto para los pacientes como para sus familias.

“Esta información, además de crear conciencia sobre la crisis de la enfermedad de Alzheimer en comunidades específicas, puede ayudar a los programas de salud pública a asignar mejor los fondos, el personal y otros recursos para el cuidado de las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias”, dijo Kumar Rajan, autor principal del estudio, quien es profesor en el Departamento de Medicina Interna de Rush Medical College en Chicago.

Medicamento aprobado

El anuncio de los datos a nivel de condado se produce menos de dos semanas después de que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó por completo un medicamento, llamado Leqembi, destinado a retrasar la progresión de la enfermedad por primera vez. La Asociación de Alzheimer informa que aproximadamente 6.7 millones de adultos mayores padecen en EU la enfermedad incurable.

Los afroamericanos mayores tienen el doble de probabilidades de tener Alzheimer u otras formas de demencia que los estadounidenses blancos mayores, mientras que los hispanoamericanos mayores tienen una vez y media más probabilidades de tener la enfermedad que los estadounidenses blancos mayores, según datos de la Asociación de Alzheimer. La edad y las exposiciones ambientales también afectan para que alguien desarrolle la enfermedad de Alzheimer.

Factores texanos

La diversidad racial, étnica y topográfica de Texas podría explicar por qué algunos condados tienen tasas más altas de Alzheimer entre los residentes mayores. La exposición a la contaminación del aire, la contaminación del agua y la contaminación acústica pueden afectar negativamente al cerebro, al igual que el estrés y los niveles de educación.

“El lugar donde vives importa. De dónde vienes importa”, dijo O’Bryant.

El equipo de O’Bryant actualmente dirige uno de los estudios más grandes jamás realizados sobre la enfermedad de Alzheimer en los tres grupos raciales y étnicos más grandes de EU: afroamericanos, mexicoamericanos y blancos no hispanos.

Si bien los investigadores aún están determinando por qué ciertos factores influyen en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, hay pasos que las personas pueden tomar para disminuir el riesgo de contraer la enfermedad. Los profesionales médicos recomiendan horarios regulares de sueño y ejercicio, priorizando la socialización y desafiando la mente en todas las edades.

Los miembros del liderazgo de la Asociación de Alzheimer en Texas dijeron que evaluarán los datos en las próximas semanas para determinar qué áreas del estado podrían usar más recursos.