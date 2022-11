Presenta renuncia la fiscal de Distrito

La fiscal de Distrito (DA) de El Paso, Yvonne Rosales, renunció ayer lunes después de menos de dos años en el cargo, poniendo fin a un mandato turbulento que la llevó a enfrentar un juicio para destituirla de su cargo.

La renuncia entra en vigencia el 14 de diciembre, el día anterior a una audiencia que podría haber llevado a su suspensión temporal de su trabajo hasta la conclusión del esfuerzo de destitución. Se había fijado un juicio con jurado para marzo de 2023 para decidir si se destituiría a Rosales de su cargo por supuesta incompetencia y mala conducta oficial.

El abogado de Rosales le entregó al juez de Distrito estatal Tryon Lewis una copia de la carta de renuncia, dirigida al gobernador Greg Abbott, durante una audiencia de estatus, realizada el lunes, en el caso de destitución. Lewis, de Odessa, fue seleccionado por Stephen Ables, el juez presidente de la Región Oeste de Texas, para presidir el caso.

“Creo que la señora Rosales tomó la decisión correcta hoy”, dijo el abogado defensor Omar Carmona, quien presentó una petición el 24 de agosto para destituir a Rosales de su cargo.

“Creo que esto estaba atrasado”, continuó Carmona. “Espero que cumpla su palabra y renuncie a las 5 p.m. del 14 de diciembre.”

Abbott nombrará un reemplazo para cumplir el resto del mandato de Rosales, que se extiende hasta fines de 2024.

Rosales no estuvo presente en la audiencia. Su abogado, Richard Román, dijo que presentaría su carta de renuncia al gobernador antes de las 5 p.m. tiempo de la Montaña del lunes.

Si Rosales no renuncia antes del 14 de diciembre, ella ha acordado –a través de su abogado–, cumplir con una orden que la destituiría de su cargo al día siguiente.

“Mi cliente se dio cuenta de que esta comunidad necesita sanar, el caso de Walmart debe volver a encarrilarse y todas las demás víctimas de delitos que no se mencionan y que están por ahí merecen un sistema legal que sea continuo, predecible y estable”, dijo Román a El Paso Matters. “Y aunque esto no fue divertido para nadie, me complace que hayamos podido resolverlo y que la curación pueda comenzar”.

Los intentos de los abogados anteriores de Rosales para negociar su renuncia habían sido “infructuosos”, dijo Román. Aproximadamente la mitad del acuerdo de renuncia se había finalizado antes de la audiencia, dijo; el resto fue resuelto por los abogados en los pasillos del juzgado, las escaleras y las cámaras del juez en la hora posterior al comienzo de la audiencia.

La fiscal del Condado de El Paso, Jo Anne Bernal, quien había sido asignada para ser la parte acusatoria en el juicio de destitución, expresó su confianza de que Rosales cumpliría con los términos del acuerdo de renuncia, en breves comentarios a los medios.

“Siento que la decisión de renunciar de la DA Rosales fue difícil”, dijo Bernal en una declaración preparada publicada el lunes más tarde. “Sin embargo, es hora de que todos nos concentremos en las formas en que podemos trabajar juntos para mejorar y reparar el sistema de justicia penal en El Paso y garantizar una transición sin problemas a la próxima administración del fiscal de Distrito”.

Críticos en la sala

Carmona fue uno de los pocos detractores de Rosales que llenaron la Corte el lunes. También estuvo presente la jueza magistrada jubilada del Condado de El Paso, Penny Hamilton, quien criticó el desmantelamiento por parte de Rosales de la unidad especializada en violencia doméstica de la Fiscalía de Distrito, que se consideraba parte del legado del ex fiscal, Jaime Esparza.

Otro espectador fue el ex fiscal James Montoya, a quien Rosales venció por unos mil votos en la segunda vuelta de las elecciones primarias demócratas de julio de 2020 después de que Esparza renunció tras casi dos décadas en el cargo. Ningún republicano se postuló para el escaño, que Rosales buscó inicialmente en 2016, perdiendo por poco ante Esparza en la segunda vuelta de las primarias demócratas de ese año.

Montoya, quien ahora trabaja para la Oficina de Defensoría Pública del Condado de El Paso, había sido el fiscal principal en el caso del tiroteo masivo en Walmart en 2019 bajo la dirección de Esparza. El caso ha visto una gran rotación en la lista de fiscales, incluidos los traídos de fuera de la ciudad, muchos de los cuales han renunciado desde entonces.

En los meses previos a que Rosales asumiera el cargo en enero de 2021, notificó a decenas de empleados de la Fiscalía de Distrito, incluidos varios abogados, que no serían retenidos, una práctica común durante las transiciones de los fiscales. La escasez crónica de personal después de los despidos masivos y las interrupciones causadas por la pandemia plagaron a la dependencia durante el mandato de Rosales, lo que llevó a varios jueces a tomar la medida sin precedentes de criticar a la Fiscalía por no estar preparada para juzgar casos.

En julio de 2022, el juez de Distrito Sam Medrano Jr. reprendió a Rosales por “fanfarronear” en su manejo del caso de Walmart y emitió una orden de mordaza que impedía que todas las partes hicieran comentarios públicos fuera de los procedimientos judiciales.

Rosales, ausente de la Corte

El juez Lewis había pedido que Rosales asistiera a la audiencia del lunes, que se programó para escuchar una solicitud de sus ex abogados de que fueran retirados del caso debido a un “conflicto” no especificado con Rosales. Román, ex juez del Tribunal de Distrito 346, presentó un aviso de comparecencia en nombre de Rosales el lunes por la mañana.

Pero Rosales no asistió y en cambio participó por teléfono, respondiendo breves preguntas de la fiscal del Condado, sobre si estaba al tanto de la carta de renuncia y otros detalles de la audiencia del lunes. Ella respondió “sí” a cada una de las tres preguntas.

Román dijo que Rosales no pudo asistir por “problemas médicos”, pero no dio más detalles.

“Sé que ella también se enfrenta a otros problemas que tiene dentro de un par de días, así que no me sorprende en absoluto que no se haya presentado”, dijo Carmona, “pero al menos salimos aquí hoy con un acuerdo de ella… que ella va a renunciar”.

Esos temas incluyen una audiencia el miércoles en el caso de Walmart para determinar si un correo electrónico de agosto, que pretendía ser de la familia de un hombre de Ciudad Juárez asesinado en el ataque, violó la orden de mordaza.

Rápidamente surgieron cuestionamientos sobre la creación del correo electrónico, que fue enviado a medios locales y en el que se criticaba al juez Medrano y a un ex fiscal del caso. Todos los destinatarios del correo electrónico estaban en una lista de distribución de comunicados de prensa mantenida por la Oficina del Fiscal de Distrito, según descubrió una investigación de El Paso Matters.

Un abogado designado por el tribunal que representa a la familia de la víctima informó que el correo electrónico fue creado por un abogado privado que representó a Rosales: Roger Rodríguez. Rodríguez es juez de un tribunal municipal en Vinton y se alega que amenazó a la familia.

La audiencia sobre los correos electrónicos se ha retrasado varias veces, la más reciente a mediados de octubre.

Nombran a un interino

Rosales ha designado al primer asistente del fiscal de Distrito, George Al-Hanna, para que la reemplace hasta que el gobernador designe un reemplazo.

Carmona dijo que “no tiene confianza” en Al-Hanna, quien anteriormente trabajó en la práctica privada con Rosales, pero señaló que el nombramiento de Al-Hanna es temporal.

“Quiero que El Paso sepa que definitivamente se avecinan días mejores para el sistema de justicia penal”, dijo Carmona.

También dijo que tomará tiempo para que el sistema se recupere de la mala gestión de Rosales.

“Esto no se va a hacer de la noche a la mañana”, dijo. “Este va a ser un tipo de situación de manos a la obra. La barra de abogados de defensa privada, la Oficina del Defensor Público, la Oficina del Fiscal del Distrito, los jueces, el personal de la Corte: todos manos a la obra. Tenemos que resolver el atraso (de casos), los casos no presentados y lidiar con muchas otras cosas ya que esta administración ha dejado a El Paso en una situación peor que la que teníamos antes de que fuera elegida”.

Román dijo que desconocía los planes de Rosales una vez que entre en vigor su renuncia.

Carmona dijo que el mandato de Rosales ilustra la importancia de que los votantes de El Paso tomen decisiones informadas en las urnas, ya sea para fiscal de Distrito o cualquier otro puesto.

“Los ciudadanos deben hacer su tarea y realmente investigar a estos candidatos”, dijo. “Pero estoy seguro de que tendremos un buen grupo de candidatos que se postularán para DA”.

Las elecciones primarias demócratas y republicanas para el escaño serán en marzo de 2024. El próximo fiscal de Distrito electo para los condados de El Paso, Hudspeth y Culberson asumirá el cargo en enero de 2025.