Presenta Fiscalía publicaciones y textos racistas

Dallas, Tx.— La Fiscalía en el caso de la ex policía hallada culpable de haber asesinado a su vecino en un apartamento de Dallas mostró durante la fase de sentencia textos y publicaciones en redes sociales relacionadas con la acusada llenos de violencia, odio y racismo.

Miembros del jurado estuvieron atentos al material presentado. Una conversación por texto fue proyectada en la Corte y su contenido incluía comentarios racistas. La conversación se realizó durante un desfile en Dallas en honor al reverendo y activista Martin Luther King el pasado 15 de enero del 2018.

– “¿Cuando terminará (el desfile)?”, decía un texto enviado a Guyger.

– “Cuando se muera MLK…ah espera…”, respondió Guyger.

– “Nada más empújalos…o échales aerosol de pimienta en esa área general”, agregó mientras se refería a la cantidad de gente que había en el desfile.

En otro texto alguien le dijo a Guyger que debería adoptar un perro pastor alemán.

– “Aunque podría ser racista (el perro)”, escribió el dueño del perro a Guyger.

– “Está bien…Yo soy igual”, respondió Guyger.

– “Odio todo y a todos menos a ustedes”, escribió Guyger más tarde durante esa misma conversación.

El estado también mostró textos de Guyger con su ex pareja, el oficial Martín Rivera.

– “Me encontraba en esa área con 5 diferentes oficiales negros!!! No soy racista, pero maldición”, dijo Rivera.

– “No soy racista, pero trabajan diferente y se nota”, contestó Guyger.

Una publicación de Guyger en Pinterest dice: “Me visto de negro para recordarte que no te metas conmigo, porque ya estoy vestida para tu funeral”. En esa misma publicación hace el comentario Guyger de que tiene pistola, guantes y pala.

Los abogados defensores alegaron que era injusto permitir que se permitiera a los miembros del jurado ver el contenido de los textos y publicaciones en redes sociales.