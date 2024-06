Presenciará alcalde anuncio migratorio en la Casa Blanca

El Paso.- El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, asistirá a un evento en la Casa Blanca el martes, donde se espera que el presidente Joe Biden anuncie acciones ejecutivas para limitar drásticamente la capacidad de los migrantes de buscar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

CNN informó por primera vez que se esperaba que Biden invitara a alcaldes de ciudades fronterizas al evento, y Leeser confirmó a El Paso Matters el domingo por la noche que asistiría.

“El Paso es una comunidad acogedora y eso me enorgullece mucho, pero ninguna comunidad puede continuar con el esfuerzo y los recursos que hemos invertido interminablemente en esta crisis humanitaria. Apreciamos los fondos que hemos recibido del gobierno federal para que nuestros esfuerzos no recaigan sobre las espaldas de los contribuyentes de El Paso, pero nuestro sistema de inmigración no funciona y es fundamental que el Congreso trabaje en un plan bipartidista a largo plazo. trabajar con otros países para crear un sistema de inmigración más manejable, humano y sostenible para nuestro país”, dijo Leeser en un comunicado.

"Espero escuchar más sobre el plan del presidente el martes y estamos listos para trabajar con nuestros socios a nivel local, estatal y federal en este esfuerzo".

Aunque los cruces fronterizos a través de El Paso han disminuido en los últimos meses, la región ha sido escenario de repetidos desafíos humanitarios desde 2018, ya que agentes de la Patrulla Fronteriza liberaron a un gran número de migrantes, principalmente de América Central y del Sur, después de recibir un aviso. aparecer en el informe de inmigración.

Los gobiernos y organizaciones no gubernamentales de El Paso han abierto numerosos refugios y tomado otras medidas para atender a los migrantes, incluidos cientos que han pasado noches afuera. Pocos inmigrantes se establecen a largo plazo en El Paso, y la gran mayoría toma autobuses o aviones para reunirse con familiares u otros patrocinadores en otras partes de Estados Unidos.

Abordar la inmigración –incluida la migración en la frontera entre Estados Unidos y México– se ha convertido en uno de los temas más difíciles que enfrenta el gobierno federal, y será un tema clave en la carrera presidencial de 2024 entre Biden y el expresidente Donald Trump.

Solicitar asilo es una de las pocas vías que personas de gran parte del mundo pueden utilizar para intentar permanecer en Estados Unidos por períodos prolongados. El Congreso no ha logrado en repetidas ocasiones crear más vías legales para la entrada a Estados Unidos ni realizar otros cambios en las políticas de inmigración.

Un esfuerzo bipartidista para abordar las cuestiones de inmigración y fronteras fue frustrado por los republicanos del Senado a principios de este año después de que Trump expresara su oposición. Se espera que Biden anuncie acciones ejecutivas el martes, esencialmente evitando al Congreso, para dificultar que los migrantes crucen la frontera sin documentos y soliciten asilo.

Numerosos medios de comunicación nacionales han informado que Biden utilizará una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad conocida como 212f para restringir el acceso al asilo cuando los encuentros entre migrantes y agentes de la Patrulla Fronteriza superen un umbral.

Politico ha informado que los funcionarios de la administración Biden están considerando un umbral de 4 mil cruces diarios en el transcurso de una semana. CBS News informó que los cruces durante las primeras tres semanas de mayo promediaron 3 mil 700 por día, menos de la mitad del nivel récord visto en diciembre.

Los defensores de los inmigrantes han dicho que cualquier esfuerzo para restringir aún más las solicitudes de asilo dependerá de nuevas medidas de implementación en la frontera y de la cooperación de México. Ese país atraviesa una transición presidencial tras las elecciones de ayer.