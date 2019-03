Prepárese, hay cambio de horario el próximo domingo

El tiempo puede ser algo truculento.

A medida que se acerca la primavera, es hora de ajustar su reloj. A las 2 a.m. del domingo 10 de marzo, el Horario de Verano comienza oficialmente para 2019. Durará hasta las 2 a.m. del domingo 3 de noviembre.

Eso significa que el 10 de marzo querrá “saltar hacia delante” y adelantar los relojes una hora. En noviembre, “retrocederá” y regresará los relojes una hora.

Fue el presidente George W. Bush quien extendió el Horario de Verano desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre. En contraste, en México, el Horario de Verano se aplica del primer domingo de abril al último domingo de octubre.

Como resultado, México tendrá un Horario de Verano del 7 de abril a 27 de octubre este 2019.

Pero no hay que preocuparse. El horario de verano en Ciudad Juárez, como el resto de la franja fronteriza de México, se mantiene con el de la frontera estadounidense vecina, en este caso El Paso, por lo cual en Ciudad Juárez habrá Horario de Verano a partir del próximo domingo.

El desfase de Juárez será con la Ciudad de México –tendrán la misma hora casi por un mes– y ciudad Chihuahua –la capital del estado– que estará atrasada una hora por ese período de tiempo.

Además de la confusión internacional, el Horario de Verano no es una cosa a nivel nacional. Hawái, Arizona, Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes, Americana Samoa y las Islas Marianas del Norte no participan en el cambio de horario. El Gobierno federal no exige el Horario de Verano, por lo que los estados pueden optar por no participar.

Entonces, ¿cómo comenzó el cambio de horario?

Según David Prerau, autor de “Aprovechar la luz del día: La historia curiosa y contenciosa del horario de verano”, Benjamin Franklin fue la primera persona en tener la idea, después de señalar que estaba perdiendo la luz natural en ciertas partes del año despertarse a su horario habitual. Uno podría ser más productivo, argumentó, si se despertaran antes.

Alemania fue el primer país en convertir el concepto en ley, como lo hizo durante la Primera Guerra Mundial.

Estados Unidos aprobó una ley que estandariza las fechas de inicio y finalización del horario de verano en 1918.

Si bien el Horario de Verano puede parecer algo maravilloso (¿a quién no le encanta una hora extra de luz solar?), no todo es tan bueno como parece.

Los datos muestran que los turnos semestrales van acompañados de picos en ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, accidentes de tráfico y lesiones relacionadas con el trabajo. También hay evidencia de que en realidad nada se está “salvando”. Un estudio económico en 2015 estimó que los interruptores de tiempo le cuestan a la economía de EU de $400 millones anuales.