Preparan parroquias ceremonias de Semana Santa

Para conmemorar las festividades de los últimos momentos de la vida de Jesús, sacerdotes de las diversas parroquias de la Diócesis de El Paso celebrarán las liturgias los próximos tres días Santos para concluir con el domingo de Pascua.

Ferny Ceniceros, portavoz de la Diócesis de El Paso, manifestó que a nivel obispado, el monseñor Mark Seitz, celebrará la homilía del jueves, viernes y sábado santos en la Catedral de San Patricio y concluir la Cuaresma con la misa del Domingo de Pascua.

Y es que con la conmemoración del Domingo de Ramos, en el que se elogia la entrada de Jesús a Jerusalén, se dan una serie de acontecimientos que comienzan con el Jueves Santo, con la Ultima Cena; Viernes Santo, la crucifixión; Sábado Santo, día de duelo y finalmente el Domingo de Pascua con la resurrección del Jesús.

Ceniceros pidió a la comunidad religiosa estar pendientes de las liturgias a celebrarse en la Catedral de San Patricio, que serán oficiadas por el obispo Seitz.

El Jueves Santo a las 7 de la mañana, de la eucaristía del Señor; Viernes Santo, a las 3:00 p.m., y el Sábado Santo a las 8:00 p.m. con la Vigilia Pascual. El domingo se harán dos misas a las 9:00 y 11:00 a.m., la primera en español y serán transmitidas por la plataforma de Facebook y por la televisión local KVIA, Canal 7.

“Para nosotros representa algo muy grande y estamos orgullosos. Al mismo tiempo muy tristes al pensar en todas las personas que no están con nosotros al morir durante este tiempo de pandemia”, dijo el portavoz Ceniceros.

Pero al mismo tiempo, agregó celebra el poder “reunirse en este tiempo de liturgias muy altas y llenas de celebración de la salvación de nuestro Señor Jesucristo”…, indicó tras resaltar que Monseñor Seitz ofrecerá su mensaje en coaduna de las homilías.

En su mensaje el sacerdote Colas Wilbert, de la parroquia de San Pío y San Juan, pidió a los fieles católicos hacer unareflexión sobre el significado de estos días santos.

“Queridos hermanos y hermanos durante este sagrado Triduo Pascual, humillémonos como el Señor para volver a él con toda nuestra persona, dedicando más tiempo a él: en la oración, en el compartir y en la reconciliación”, y agregó: “para que durante el día de la resurrección podamos respirar con el Señor… teniendo en nuestras manos la luz de la vida eterna”.

Él, al igual que otros de sus similares atenderá la agencia litúrgica en coordinación con el reverendo Edilberto ‘Beto’ López a partir de hoy jueves, la cual incluye el lavado de pies, homilías, y bendiciones.

El Viernes Santo iniciará con una misa por la mañana, para luego a las 3:00 p.m. celebrar el tradicional Vía Crucis y las 6:00 p.m. la Veneración de la Cruz en la iglesia San Pío.

Mientras que en la parroquia de San Juan celebraran sólo el Vía Crucis a las tres de la tarde y a las 6:00 p.m. la Veneración de la Cruz.

De acuerdo a los expertos la expresión latina “Vía Crucis” significa ‘Camino de la Cruz’, es decir, el que recorrió Cristo durante su Pasión, desde el Pretorio de Pilatos hasta el Calvario.

Junto a diversas oraciones, en general de penitencia y arrepentimiento, se van intercalando catorce meditaciones, que se llaman ‘estaciones’, porque los que hacen este ejercicio de piedad se ‘estacionan’ o detienen unos momentos para meditar en cada uno de los siguientes acontecimientos o escenas.

El sábado no habrá misas ni confesiones en ambas iglesias pero a las 8:00 p.m. se llevará a cabo la celebración de la Vigilia Pascual.

El Domingo de Pascua se celebrarán las misas habituales comenzando desde las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 1:00 p.m.

En la iglesia de San Juan a las 8:00 a.m. y 12:30 p.m.

“En la Pascua, Cristo va a demostrar a toda la comunidad que todos tenemos límite y sólo él es el único que no tiene limite… ese día debemos recordar la Pasión de Cristo y todo el sufrimiento que pasó por nosotros. Es un tiempo de entrega total, de reencuentro así mismos”, enfatizó.

El obispado informó a sus fieles católicos estar pendientes de los horarios de celebración según a la parroquia que pertenezcan, consultando sus boletines o redes sociales.