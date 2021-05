Preocupan proyectos de ley a familias con niños trans

Corrie Boudreaux / El Paso Matters / La familia Edwards en el Borderland Rainbow Center el 12 de mayo

Emiliana “Emily” Edwards quiere que los habitantes de El Paso sepan que es una niña normal. A la estudiante de preparatoria de 14 años le encanta cantar, ver anime y jugar en su computadora. Pero a diferencia de sus compañeros que se identifican con el género con que nacieron, la identidad de Emily como niña transgénero se encuentra actualmente en el centro de un acalorado debate ideológico en la Legislatura de Texas.

“Tener acceso a la atención (que afirma el género) es muy, muy, muy útil”, dijo Emily.

Su madre, Lorena Edwards, dijo que Emily le dijo por primera vez a la familia que era transgénero cuando tenía 9 años y comenzó un proceso gradual de transición durante los siguientes dos años. Lorena dijo que la escuela de Emily, Hornedo Middle School, apoyó su transición; la familia decidió que el último día de quinto grado era la última vez que Emily iría a la escuela como niño.

Para una persona cisgénero, su género se alinea con el sexo con el que nació. Pero las personas transgénero como Emily a menudo luchan contra la disforia de género, una angustia porque su identidad de género no coincide con su físico. Lorena dijo que Emily ha podido evitar en gran medida la disforia de género gracias a la comunidad de apoyo que la rodea durante su transición.

Los recursos y las estructuras de apoyo que Emily usa para ayudar en su transición están siendo desafiados actualmente por legisladores estatales conservadores a través de una legislación propuesta que prohibiría la atención médica y la participación deportiva de los niños trans.

Aunque las perspectivas para algunas de las propuestas son escasas en las últimas semanas de la actual sesión en Austin, otras aún se están considerando. Incluyen el Proyecto de Ley del Senado 1646 que, si se aprueba, definiría la atención que afirma el género, incluido el uso de bloqueadores de la pubertad, hormonas o cirugía para la transición, como abuso infantil.

El Proyecto de Ley del Senado 1311 revocaría las licencias médicas de los profesionales que brindan atención de afirmación de género a menores trans, mientras que el Proyecto de Ley del Senado 247 permitiría a los abogados rechazar el servicio a las personas transgénero por motivos de religión. La sesión legislativa finaliza el 31 de mayo.

El Proyecto de Ley 29 del Senado, que excluiría a los niños trans de los deportes escolares al exigir que los estudiantes solo participaran en actividades de acuerdo con su “sexo biológico”, se detuvo inicialmente cuando no fue votado en un Comité de Educación de la Cámara. Pero la medida fue revivida más tarde en una medida de represalia por parte de un representante estatal demócrata.

Los defensores de los derechos de las personas transgénero y los médicos suelen utilizar el término “sexo asignado” en lugar de “sexo biológico” para reflejar que, aunque al menor se le identificó con un sexo cuando nació, es posible que no coincida la identidad de género de la persona que describe.

El senador estatal Charles Perry, republicano por Lubbock, es el autor de S.B. 1646 y S.B. 29 y un diácono bautista que ha invocado su religión para promover estas medidas. Perry ha dicho que quiere proteger a los niños para que no tomen decisiones médicas irreversibles y cree que las niñas transgénero tienen una ventaja injusta en los deportes con otras niñas.

Jeff Younger, quien se ha visto envuelto en una batalla legal sobre la atención de afirmación de género para su hija transgénero, también ha sido un destacado defensor de estas medidas en Texas.

En abril, un grupo de habitantes de El Paso se dirigió al Capitolio para hablar en contra de las medidas y enfatizar el daño que representarían para los niños trans y sus seres queridos.

Para Emily, la perspectiva de perder el acceso a los bloqueadores de la pubertad es aterradora.

“No tener acceso a bloqueadores sería muy amenazante para mi, supongo que se podría decir que tengo salud propia”, dijo.

Los menores transgénero tienen un mayor riesgo de suicidio, pero estudios recientes muestran que la atención que afirma el género puede desempeñar un papel importante en la mitigación de ese riesgo.

Los jóvenes transgénero que reciben tratamiento hormonal que reafirma el género tienen menos probabilidades de morir por suicidio, según un estudio de 2019 de la Asociación Estadounidense de Psicología. El riesgo también disminuye entre los jóvenes transgénero que usan bloqueadores de la pubertad, según un estudio de 2020 de la Academia Estadounidense de Pediatría. Pero las estadísticas aleccionadoras hacen que los padres de El Paso teman los daños potenciales de los esfuerzos legislativos actuales.

“Parece que la legislación está proponiendo cosas sin comprender realmente el impacto que tendrá en las familias”, dijo Tyler Edwards, el padre de Emily. “No solo las familias, sino también los proveedores de atención médica. Como algunas de las leyes en las que criminalizarían o posiblemente eliminarían la licencia de un médico porque brindan atención que es en el mejor interés del niño, eso me parece ridículo”.

“Desafortunadamente, existen muchos conceptos erróneos sobre la disforia de género”, dijo la Dra. Krishnaswamy Rao, endocrinóloga pediátrica de Texas Tech Physicians de El Paso que trata a niños trans. Enfatizó que la cirugía casi nunca se realiza en adolescentes menores de 18 años y que los bloqueadores de la pubertad son un tratamiento reversible.

“El problema es que se identifican con un género que no se alinea con su cuerpo… y por eso muestran estas características durante la infancia, pero se vuelve más obvio: casi explota cuando atraviesan la pubertad”. Pero los bloqueadores de la pubertad alivian la angustia física y mental en “gran medida”, agregó.

Micaela Varela, directora de la escuela secundaria Hornedo, dijo que la escuela ha tenido varios estudiantes transgénero en los últimos años. La cláusula de no discriminación del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) se actualizó en 2018 para incluir protección contra la discriminación en los programas educativos sobre la base de estereotipos de género o sexualidad percibida.

“Lo que me reconforta es cómo nuestra comunidad escolar ha sido tan abierta y ha aceptado a sus compañeros”, dijo Varela. “Los estudiantes se están convirtiendo en quienes son durante los años de la escuela secundaria”.

La Dr. Shivani Mehta, una psiquiatra infantil de El Paso que trabaja con niños transgénero, dijo que otro concepto erróneo común es creer que ser transgénero es “una fase” que los niños superarán cuando crezcan.

“Los niños cuando tienen 2 años, alrededor de esa época, comienzan a identificarse o describirse como niñas o niños. A la edad de 3 a 5 años, saben quiénes son, conocen su identidad de género”, dijo.

Rao dijo que la identidad de género se solidifica a medida que los niños envejecen. “Si te identificas como transgénero después de la pubertad, es muy poco probable que cambie”, dijo.

Marcy, una madre de El Paso con un hijo trans de 15 años, dijo que lo que necesitaba cambiar era su comprensión de la identidad de género de su hijo, no la de él.

“Él ha sabido desde que era un bebé, un niño pequeño, cómo se sentía con respecto a su cuerpo”, dijo. “La que no sabía era yo, la que necesitaba llegar a un acuerdo era yo”. (Marcy pidió que no se utilizara el apellido de la familia por motivos de seguridad).

Marcy describe a su hijo Leo como “un niño brillante y divertido”. Recientemente se graduó de la escuela secundaria después de convertir el aislamiento pandémico en una oportunidad para concentrarse en sus estudios, terminando dos años antes. Le gusta jugar con sus gatos y mirar “The Office”.

Marcy dijo que le gustaría que los legisladores pudieran ver la humanidad de los niños trans como su hijo.

“Siento que una vez que me ves o ves a mi hijo, no es solo un concepto”, dijo.

Leo dijo que es consciente de lo difícil que es para los niños transexuales que carecen de acceso a cuidados que afirmen el género.

“De hecho, he tenido mucha suerte con mi transición en general, ya que mi familia me ha apoyado mucho y he tenido una comunidad de personas que me apoya mucho”, dijo.

Un debate nacional con impactos locales

Los grandes esfuerzos legislativos dirigidos a los niños transgénero no son exclusivos de Texas.

Este año se han presentado más de 100 proyectos de ley en 33 estados dirigidos a las personas trans, y en otros estados como Arkansas se ha aprobado una legislación similar a la que se presenta en Texas, con nefastas consecuencias. Los médicos de Arkansas dicen que han visto un aumento en los intentos de suicidio por parte de jóvenes trans en respuesta a la medida.

Aunque el Proyecto Trevor no informa un aumento en las llamadas de crisis en Texas relacionadas con la legislación propuesta recientemente, el equipo de servicios de crisis ha estado escuchando a jóvenes tejanos transgénero y no binarios que están asustados y preocupados por las implicaciones de estos proyectos de ley, dijo el portavoz Rob Todaro.

El presidente Biden ha manifestado ampliamente su apoyo a los derechos de las personas transgénero y dijo en un discurso reciente a la nación que los jóvenes transgénero son “valientes”. También firmó una orden ejecutiva sobre la prevención de la discriminación basada en la identidad de género.

“Me siento mucho más segura de que el presidente ... está de nuestro lado”, dijo Emily.

La forma en que los legisladores republicanos eligen legislar la identidad de género es errónea, dijo Leo.

“De hecho, creo que es bastante divertido que la mayoría de los proyectos de ley problemáticos se centren en el seguimiento de los genitales de los niños”, dijo Leo. “Como la mayoría de las personas conservadoras han comenzado a construir una narrativa de que las personas trans son depredadoras, creo que es bastante irónico que hayan adoptado este enfoque”.

La madre de Emily, Lorena, dijo que el estrés causado por las propuestas de Texas ha afectado la educación de Emily. Pasó de ser una estudiante con honores a reprobar cuatro clases en las últimas semanas.

“Emily dice 'No sé cómo será el futuro de Emily. ¿La futura Emily tendrá la mitad de la transición para convertirse en una niña y luego dejar de hacer la transición al mismo tiempo?”, dijo Lorena. “Ella no quiere hacer su trabajo escolar porque dice, ‘¿Por qué molestarse? Porque si se aprueba esta ley, tendremos que mudarnos de El Paso’”.

Marcy, la madre de Leo, dijo que desea que más personas vean los problemas en el contexto de una historia más larga de discriminación y prejuicio.

“Si la legislación puede entrar y tratar de dictar cómo amamos a nuestros hijos, cómo cuidamos a nuestros hijos, cómo apoyamos a nuestros hijos, no está mucho más lejos [de] cómo te dirán que ames a tus hijos”, dijo.

“Un día son los niños transgénero. Hace un tiempo, eran niños judíos, niños nativos americanos. Aunque parece algo que no afectará a todos, es bueno para la comunidad participar y apoyar”, dijo.

¿Qué está en discusión?

S.B. 1646– Definiría la atención que afirma el género, incluido el uso de bloqueadores de la pubertad, hormonas o cirugía para la transición, como abuso infantil.

S.B. 1311– Revocaría las licencias médicas de los profesionales que brindan atención de afirmación de género a menores trans

S.B. 247– Permitiría a los abogados rechazar el servicio a las personas transgénero por motivos de religión.

*La sesión legislativa finaliza el 31 de mayo.

