Preocupa sequía a productores de nuez

El Paso Matters / La propiedad de Ivey ha tenido apenas 2 centímetros de lluvia, cuando generalmente recibe alrededor de 25 centímetros

Tornillo, Texas— Shannon Ivey creció junto a los huertos de nueces en la granja de su familia.

Ahora de 41 años, el agricultor de nueces de cuarta generación caminó recientemente bajo la sombra de árboles de casi 50 años plantados en la década de 1970. Lleno de codornices, pájaros cantores y “molestas ardillas”, las arboledas de nueces de Ivey al sureste de El Paso son frescas y exuberantes. Pero la tierra está agrietada, y algunos de los árboles a lo largo de los bordes de las arboledas muestran los signos reveladores del daño de la sal: hojas quebradizas y pardas y copas peludas, el espectro de la sequía de muchos años.

La pequeña nuez significa grandes negocios en el lejano Oeste de Texas, Chihuahua y el sur de Nuevo México, pero los mercados y la sequía de 2021 están en la mente de muchos agricultores de nueces esta temporada.

“Me mantiene despierto por la noche, la sequía y la falta de agua potable, es una preocupación seria”, dijo Ivey. Dijo que las tres primeras corridas de riego de este año, que inundaron los huertos, fueron de agua subterránea, lo cual es inusual y no ideal.

El Río Grande no corrió en Texas hasta junio, meses más tarde que en años anteriores.

Jesús “Chuy” Reyes, gerente general del Distrito de Mejoramiento del Agua del Condado de El Paso, dijo que esperaba asignaciones de 13 pulgadas, muy por debajo de las 42 pulgadas de agua esperadas en un año “normal”.

En el Condado de Doña Ana, en Nuevo México, los agricultores del Distrito de Irrigación de Elephant Butte solo recibirían de 3 a 4 pulgadas, o una sola carrera de riego abierta durante poco más de un mes.

La industria de las nueces está valorada en casi $ 400 millones, y Georgia, Nuevo México y Texas producen la mayoría de las nueces estadounidenses. Sin embargo, el cultivo no es impermeable al cambio climático o desastres naturales en todo el país. El huracán Michael en 2018 destruyó 740 mil árboles, arruinó 55 millones de libras de nueces y costó a los agricultores alrededor de $ 560 millones en daños en Georgia.

Pero medir el impacto de una sequía en el cultivo no es tan fácil de rastrear como un desastre mayor.

A menudo, las compañías de seguros privadas individuales pagan las pérdidas a los agricultores, dijo Jaime Bustamante, quien trabaja para la Agencia de Servicios Agrícolas de El Paso. Esa oficina es parte del Departamento de Agricultura de EU, que proporciona fondos federales, como ayuda para desastres naturales como Covid-19 o desastres como huracanes e inundaciones, directamente a los agricultores.

“No hemos pagado las pérdidas (por sequía) en la industria de la nuez”, dijo Bustamante. “Eso no quiere decir que no haya habido pérdidas debido a la sequía, pero no pasan por nuestra oficina”.

Las temperaturas están aumentando en la parte más calurosa de la temporada de cultivo y Richard Hareema, un especialista en nueces y pistachos de la Universidad Estatal de Nuevo México, dijo que de junio a agosto es la parte crucial del proceso de cultivo. Ahí es cuando se desarrolla la porción comestible, llamada núcleo o “carne” de la nuez.

“Eso es parte de la temporada en la que, cuando todos los cultivos realmente experimentarán la mayor cantidad de estrés hídrico”, dijo Hareema.

Jay Lillywhite, profesor de NMSU que estudia la gestión de agronegocios, dijo que los productores de nueces se enfrentan a mucha incertidumbre en el futuro. Dijo que los costos de plantar árboles y esperar de siete a ocho años para producir una cosecha rentable solían ser una apuesta que los agricultores estaban dispuestos a asumir debido a los “precios relativamente estables”.

“Si planto alfalfa, puedo romperla el próximo año y plantar algo diferente si no funciona”, dijo Lillywhite. “Es más difícil hacer eso con los árboles, dada la inversión inicial que tienes”.

Sin embargo, las preocupaciones actuales para los productores incluyen menos agua superficial, lo que, dijo, podría significar un aumento en los costos de bombeo de agua subterránea. También hay precios más altos del combustible que elevan los costos de los fertilizantes.

“Todas esas preguntas las tienes que responder hoy, y tienes que esperar más de siete años para encontrar las respuestas”, dijo Lillywhite. “Es un modelo económico difícil de seguir”.

Las nueces pecanas se desarrollaron comercialmente por primera vez en el Condado de Doña Ana en la década de 1930 y han crecido a más de 14 mil acres de nueces en el Condado de El Paso y 45 mil acres en Nuevo México. Requieren mucha agua, y la Extensión Cooperativa de Texas estima de 100 a 200 galones por día por árbol, o aproximadamente 2 pulgadas de agua a la semana. Cuando se trata de la granja de tamaño mediano de Shannon Ivey con 575 acres, el agua se acumula.

Ivey dijo que las técnicas y la infraestructura de la granja cambiaron con el tiempo para ser más eficientes, ya sea al revestir zanjas con concreto o al cambiar la química del suelo para ahorrar agua. Dijo que una tecnología, el riego por goteo, es imposible de implementar en El Paso debido a la composición del suelo y el agua subterránea salada. Sin agua superficial ni lluvia para diluir las sales, evita que las raíces absorban el agua.

“En esencia, estás asfixiando y envenenando tus árboles”, dijo.

Este año ha sido uno de los más secos en décadas, con Ivey alcanzando apenas los 2 centímetros de lluvia registrada en su propiedad, que también es una estación meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El área generalmente recibe alrededor de 25 centímetros de lluvia.

Las temperaturas más cálidas en el suroeste significan más tensión en los ríos y menos agua fluyendo río abajo.

Cuando se le preguntó, Ivey dijo que espera que la situación del agua cambie.

“(Eso sucederá) si podemos obtener un evento meteorológico tipo El Niño, y si podemos obtener esa lluvia que acaba de golpear en esa zona de Santa Fe, Albuquerque, Wolf Creek por encima de nuestro nivel freático o cuenca”, dijo. “Va a tomar un par de años, ¿verdad? No sucederá de la noche a la mañana. Supongo que prefiero irme a dormir por la noche y sentirme un poco más optimista que negativo”.

(Danielle Prokop / El Paso Matters)

