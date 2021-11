Preocupa repunte por no vacunados y contagios en escuelas

Con más de 2 mil casos de Covid-19 cerró el último reporte semanal del Departamento de Salud Pública de El Paso (DPH) lo que ha causado preocupación en las autoridades de esta ciudad que exhortaron a la comunidad a recibir la vacunación contra la enfermedad y acompañar a los niños y menores a adquirirla.

Según los últimos datos del DPH, se notificaron un total de 2 mil 69 casos nuevos casos de Covid-19 y 73 casos adicionales que fueron parte de los resultados locales diferidos emitidos por el Estado al Departamento de Salud Pública.

Asimismo, se informaron ocho muertes, para un número total acumulado de 2 mil 853 fallecimientos y funcionarios de salud informaron 531 nuevos casos innovadores de Covid-19 la semana pasada de los CDC.

Ante la situación el Dr. Héctor Ocaranza, autoridad de salud de la Ciudad y el Condado de El Paso, explicó que parte del repunte se debe a todas las personas que no han adquirido la inmunización contra el Covid-19 y el aumento de contagios en las escuelas.

“El repunte de nuevos casos de Covid-19 es algo que estamos viendo en toda la ciudad y no es exclusivo de las escuelas. La mayoría de los casos nuevos que vemos es en personas no vacunadas, entre otros factores también es la variante delta que es más infecciosa y el no seguir medidas de prevención como el uso de cubrebocas y quedarse en casa cuando están enfermos, hace que existan brotes en lugares como escuelas en donde los menores se encuentran en lugares cerrados por varias horas”, dijo Ocaranza.

“Los factores principales de brotes en escuelas es el número de personas no vacunadas y el no poder exigir otras medidas preventivas como son el uso de cubrebocas”, añadió.

Expertos aseguran que cuando la contagiosa variante delta se convirtió en la variante dominante en Estados Unidos, los casos en niños de todas las edades aumentaron dramáticamente.

Desde la aparición de la variante delta, 1 de cada 5 nuevos casos de Covid-19 ha sido en niños. Más de 5.3 millones de menores de 17 años han contraído Covid-19 y casi 2 millones de esos casos se dieron en el grupo de edades de 5 a 11 años.

Hasta el lunes, el 68.8 por ciento de la población mayor de 5 años adquirieron su esquema de vacunación completo, mientras que el 81.5 por ciento están parcialmente vacunados.

En El Paso, el Distrito Escolar Independiente de Canutillo (CISD) optó por regresar a clases virtuales por al menos dos días de la semana pasada debido al repunte, sin embargo, las autoridades de salud instan a vacunar a los menores para que puedan continuar con las clases presenciales.

“El tener clases virtuales, aunque es otro recurso el cual se utiliza en el sistema educativo, es preferible la enseñanza presencial por el beneficio que a los menores de edad les da en cuanto a organización, estructura en la enseñanza, disciplina, socialización, etc…”, dijo Ocaranza.

Así mismo el doctor menciono que, ahora que ya esta disponible la vacuna en menores es necesario informarse de la inoculación para no regresar a la modalidad virtual”.

“Este recurso fue de suma utilidad en los comienzos de la pandemia para no perder el periodo educativo que tendría efectos negativos en los menores de edad”, añadió.

Para esto, la Ciudad ha organizado cuatro foros más en persona sobre la vacuna Covid-19 y sobre la fórmula pediátrica para niños.

“Es imperativo que los padres de nuestra comunidad estén informados sobre la vacuna Covid-19 para que puedan tener las herramientas necesarias para tomar una decisión crucial de vacunar a sus hijos”, dijo la directora de Salud Pública, Ángela Mora.

“Es emocionante poder proporcionar la vacuna a nuestra juventud, lo que ayudará a nuestra región a fortalecer la salud y el bienestar de nuestros seres queridos”, añadió.

Se recomienda encarecidamente a los padres y tutores que tengan preguntas o inquietudes sobre la vacunación de sus hijos a unirse a la conversación y obtener respuestas a sus preguntas.

Próximos foros; vacuna pediátrica

Foros en ingles:

• 6:30 a 7:30 pm

Martes, 16 de noviembre de 2021

Escuela secundaria Sun Ridge

2210 Sun Country Dr.

• 6:30 a 7:30 pm

Miércoles, 17 de noviembre de 2021

Nolan Richardson Middle - Cafetería

11350 Loma Franklin Dr.

• 6:30 a 7:30 pm

Martes, 23 de noviembre de 2021

Centro recreativo Galatzan - Gimnasio auxiliar

650 Wallenberg Dr.

• Foro en español:

6:30 a 7:30 pm

Jueves 18 de noviembre

Escuela secundaria Jefferson

4700 Alameda Ave.