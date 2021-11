Premian novela de exalumno de UTEP

El Paso.— Los Premios Internacionales del Libro Latino reconocieron al autor David Smith-Soto, exalumno de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), con su Premio de Oro en la categoría de Novela de Aventuras/Drama por “Havana Hallelujah”.

La novela "compleja" y "psicológica", gira en torno a un joven periodista cuyas asignaciones lo llevan de una situación racista en Virginia, a una intriga política en Florida. En el medio, debe cubrir los disturbios del gobierno en Guatemala y un éxodo masivo de balseros cubanos.

Smith-Soto, un experiodista con 30 años de experiencia, enseñó fotografía digital y escritura bilingüe en el Departamento de Comunicación de UTEP desde 2004 hasta 2016. El nativo de Costa Rica obtuvo su Maestría en Bellas Artes (MFA) en escritura creativa bilingüe de UTEP en 2006.

Smith-Soto se ha desempeñado como editor gerente de The Winchester Evening Star, editor de El Nuevo Día de San Juan, Puerto Rico; redactor para América Latina en The Miami Herald y editor gerente de The Miami Herald. Se incorporó al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D.C. en 1985, donde se desempeñó como jefe de publicaciones y en Relaciones Públicas, y se retiró en el 2000, para luego continuar como docente en UTEP donde fue considerado un pilar de la carrera de periodismo.

El autor dijo que el premio internacional valida la novela y las habilidades necesarias para escribir ficción, lo que honró a través de su programa de maestría. Agregó que había querido escribir su novela durante más de 30 años.

“Habiendo trabajado toda mi carrera conectada de una manera por otra con América Latina, puedo decirles que siempre es una lucha lograr que el público estadounidense se interese en el mundo latino”, dijo Smith-Soto. “Este premio está diseñado para dar a conocer el universo de la escritura y la publicación latinas, y es un honor único”.

Los International Latin Book Awards son el programa de reconocimiento literario latino más grande de los Estados Unidos de América. El grupo, que representa a 21 países, ha honrado a 3 mil 470 autores y editores desde 2001 por su trabajo en inglés, español y portugués.