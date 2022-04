Premian a profesor de EPCC por iniciativa para mejorar educación

El Paso.- Durante el Festival Educativo SXSW.Edu, que se llevó a cabo el pasado mes de marzo en Austin, Texas, el doctor Christopher Kazanjian, profesor de Psicología Educativa de El Paso Community College (EPCC), recibió el Premio Rather que reconoce las mejores ideas para mejorar la educación en Texas.

Kazanjian recibió el premio de 10 mil dólares para promover su trabajo con el programa local Kidz n 'Coaches. Este programa extracurricular dirigido por estudiantes y profesores voluntarios de EPCC que sirven como entrenadores, comenzará a funcionar en la escuela primaria Western Hills del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD por sus siglas en inglés) este otoño.

Este innovador programa involucra a jóvenes latinos en actividades educativas y recreativas, junto con sus maestros y estudiantes voluntarios de EPCC, para apoyar su desarrollo social y emocional. Kidz n' Coaches comenzó en 1983 en un colegio comunitario en el centro de Nueva York por el psicólogo humanista James D. Smrtic.

EPCC comenzó la versión local del programa en 2015, lo que ha resultado en cambios duraderos en la escuela y la comunidad. El objetivo es conectar a los jóvenes de primaria con modelos a seguir en la universidad que los ayudarán con el desarrollo social y emocional, así como también ayudarán a los jóvenes a ver los beneficios de ir a la universidad.

Aprendizaje doble

El programa no solo ayuda a los estudiantes de primaria que reciben servicios, sino que también brinda una importante oportunidad de aprendizaje práctico para los estudiantes de EPCC. Los voluntarios del programa son estudiantes universitarios de EPCC que se especializan en los campos de la educación, la justicia penal o la psicología. Estos estudiantes trabajan como entrenadores desarrollando y ejecutando sesiones interactivas para jóvenes en el programa extracurricular. Esto brinda a los estudiantes de EPCC capacitación en la vida real y experiencia profesional relevante que los prepara para sus trabajos futuros.

“Los voluntarios aprenden habilidades de liderazgo en la planificación y el trabajo con niños que enfrentan desafíos en la vida al interactuar con niños de primaria que se benefician de modelos a seguir positivos”, dijo Kazanjian. "El programa Kidz n' Coaches ha resultado en un mayor rendimiento académico y crecimiento personal tanto para los estudiantes voluntarios de EPCC como para los participantes de la escuela primaria".

Se trata de es otro ejemplo de las experiencias de aprendizaje innovadoras disponibles para los estudiantes de EPCC y el impacto continuo que tiene la universidad en la comunidad. Los estudiantes inscritos en los 145 programas de estudio de EPCC tienen la oportunidad de trabajar directamente con profesores altamente calificados que son líderes en sus respectivos campos.

“Los graduados de EPCC son competitivos y están preparados para sus carreras en función del aprendizaje que se lleva a cabo tanto dentro como fuera del aula”, dijo Keri Moe, vicepresidenta asociada de Relaciones Externas, Comunicación y Desarrollo.

Riguroso proceso

Las presentaciones para el Premio Rather se seleccionan y califican competitivamente a través de un riguroso proceso de evaluación por parte del departamento africano y de la Diáspora Africana de la Universidad de Texas en Austin bajo la dirección del doctor Kevin Foster y el personal y los voluntarios del Premio Rather.

El Premio Rather fue desarrollado en 2016 por el estudiante de la Universidad de Rice, Martin Rather, y su abuelo, el periodista Dan Rather. Dan Rather, presentador de The Big Interview, es nativo de Wharton, Texas e hijo de un trabajador de un oleoducto. Texas siempre ha sido su hogar.

Antes de convertirse en uno de los periodistas y presentadores de noticias más notables de la televisión, recibió toda su educación en las escuelas públicas de Texas. Dan Rather se siente honrado de tener la oportunidad de retribuir a su estado natal.

Un evento esperado

SXSW EDU (pronunciado South por Southwest E-D-U) es más conocido por la Conferencia y Festival SXSW EDU, un evento anual que fomenta la innovación y el aprendizaje dentro de la industria de la educación.

La Conferencia y Festival SXSW EDU se lleva a cabo cada mes de marzo en Austin, TX como un evento de cuatro días que ofrece sesiones convincentes, talleres en profundidad, experiencias de aprendizaje atractivas, tutoría, proyecciones de películas, competencias enfocadas en el futuro, una exposición, oportunidades para establecer contactos y mucho más.