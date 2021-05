Premian a miembros de UTEP por su papel en la pandemia

UTEP

Dos miembros del programa de Estudios Chicanos de la Universidad de Texas en El Paso fueron reconocidas con el Premio de Distinción 2021 del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinx del ‘John Jay College of Criminal Justice’ de la City University of New York (CUNY). Se premió de manera virtual a Josefina “Josie” Carmona, profesora adjunta, e Irma Montelongo, profesora asociada de práctica y coordinadora del programa en línea, durante la celebración anual de fin de año que se llevó a cabo el lunes 10 de mayo de 2021.

José Luis Morín, profesor y presidente del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinx de CUNY, dijo que los miembros de su facultad seleccionaron por unanimidad a Carmona y Montelongo debido a sus esfuerzos, compromiso y contribuciones al proyecto de investigación y capacitación ‘Hispanic Serving While Online’ (HSWO) del departamento durante la pandemia.

Montelongo y Carmona utilizaron su amplia experiencia en la enseñanza y el aprendizaje en línea para capacitar a Morín y a miembros de su facultad durante el verano de 2020 como parte de un proyecto de subvención. La instrucción incluyó cómo enseñar y aprender virtualmente, construir esquemas de cursos y desarrollar evaluaciones de aprendizaje dirigidas principalmente a estudiantes universitarios latinos de primera generación.

“En un momento en que la ciudad de Nueva York era el epicentro de la pandemia, su apoyo y colaboración fueron invaluables”, escribió a las dos instructoras de UTEP en su correo electrónico de anuncio. “Nuestra colaboración en HSWO es otro ejemplo de lo que se puede lograr cuando las HSI hermanas (Instituciones de Servicio a los Hispanos) trabajan juntas”.

UTEP y el John Jay College son parte del Programa Interuniversitario para la Investigación Latina, y Montelongo ha colaborado con su cuerpo docente durante más de 10 años.

Dennis Bixler-Márquez, director del programa de Estudios Chicanos de UTEP, elogió a sus instructoras por sus esfuerzos y el reconocimiento de sus pares de Nueva York.

“Felicito a Irma y Josie”, dijo Bixler-Márquez. “Este es un gran reconocimiento por parte de una institución hermana afiliada”.

Montelongo dijo que ella y Carmona estaban satisfechas con su logro. Mostraron al departamento de CUNY cómo crear una cartera de cursos en línea que se lanzaron en el otoño de 2020. Los compañeros del campus elogiaron los cursos que permitieron la continuación de los cursos durante la pandemia.

“Es un testimonio del trabajo y el apoyo que los campus de HSI son capaces de brindar”, dijo Montelongo. “También es una forma en que nuestros dos campus reflejan nuestro compromiso no sólo de ‘servir’ a nuestros estudiantes latinos a través de la inscripción, sino a través de prácticas y métodos reales que colocan a nuestros estudiantes, en su mayoría de primera generación, en el centro de nuestra adhesión a la enseñanza y aprendizaje, independientemente de los obstáculos que podamos enfrentar en un momento dado”.