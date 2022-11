Prefieren a DeSantis republicanos de Texas

Austin— Los votantes republicanos en Texas apoyan al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como el candidato de ese partido para las elecciones presidenciales de 2024 sobre el ex presidente Donald Trump por más de 10 puntos porcentuales, según una nueva encuesta encargada por el llamado GOP –Grand Old Party– de Texas.

La encuesta preguntó a los votantes que probablemente participarán en las elecciones primarias republicanas de Texas de 2024 por quién votarían entre seis candidatos republicanos, incluidos DeSantis y Trump. DeSantis fue la primera opción, con el 43 por ciento de los encuestados diciendo que votarían por él si las elecciones primarias se llevaran a cabo ahora. Trump quedó en segundo lugar con un 32 por ciento.

PUBLICIDAD

El apoyo de DeSantis entre los votantes encuestados aumentó al 66 por ciento cuando se les preguntó sobre una situación en la que Trump declinaría su postulación en 2024.

Se espera que Trump anuncie oficialmente su candidatura para un segundo mandato como presidente hoy martes por la noche. Sin embargo, ha recibido críticas dentro del partido durante la última semana debido al desempeño más débil de lo esperado de los republicanos que respaldó en las elecciones de mitad de período.

Además de Trump y DeSantis, la encuesta preguntó sobre el apoyo a otros cuatro posibles candidatos: el ex vicepresidente Mike Pence, la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el senador estadounidense Tim Scott de Carolina del Sur y el ex director de la CIA y ex secretario de Estado Mike Pompeo.

Estos candidatos recibieron apoyo de un solo dígito de los encuestados. Ni el senador federal por Texas Ted Cruz, quien anteriormente se postuló para la nominación contra Trump, ni el gobernador Greg Abbott, quien ha sido considerado un posible contendiente, fueron incluidos en la encuesta.

El 12 y 13 de noviembre, la empresa CWS Research encuestó a 1099 personas en proporción demográfica que probablemente votarán en las elecciones primarias de Texas de 2024 a través de encuestas en línea y llamadas de respuesta de voz interactivas. El margen de error de la encuesta fue de +/- 3 puntos porcentuales.

En octubre, CWS realizó una encuesta similar para el Comité de Acción Política Texas Liberty en la que Trump superó a DeSantis, con un 46 por ciento de los encuestados eligiendo al ex presidente y un 29 por ciento eligiendo al gobernador de Florida en una primaria hipotética de 2024. El apoyo a DeSantis saltó al 64 por ciento en una situación en la que Trump declinara postularse.

En lugar de Scott y Pompeo, esa encuesta incluyó a Cruz y Abbott en su lista de seis posibles candidatos. Cruz quedó en último lugar con un 3 por ciento, y Abbott tuvo un 4 por ciento de los encuestados que dijeron que lo apoyaban. Ese apoyo saltó al 8 por ciento para cada uno de ellos en un escenario en el que Trump no se presentaba.

CWS Research es una nueva encuestadora republicana que comenzó este ciclo electoral, trabajando principalmente para el Comité de Acción Política Defend Texas Liberty de extrema derecha. Su última encuesta estatal antes de las elecciones del 8 de noviembre predijo con precisión el margen de victoria de 11 puntos de Abbott.