Posee historial de abuso el presunto asesino de migrante

Austin— Uno de los dos hermanos de Texas que, según las autoridades, abrieron fuego contra un grupo de migrantes que buscaban agua cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, matando a uno e hiriendo a otro, era el director de un centro de detención con un historial de acusaciones de abuso.

El tiroteo ocurrió el martes en el condado rural de Hudspeth, a unas 90 millas (145 kilómetros) de El Paso, según documentos judiciales presentados el jueves. Un hombre fue asesinado y una mujer fue llevada a un hospital en El Paso donde se recupera de una herida de bala en el estómago, según el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas.

DPS dijo que las víctimas se encontraban entre un grupo de migrantes que estaban parados junto a la carretera bebiendo agua de un depósito cuando un camión con dos hombres se detuvo.

Según los documentos judiciales, el grupo se había puesto a cubierto cuando el camión pasó por primera vez para evitar ser detectado, pero luego el camión retrocedió. Luego, el conductor salió del vehículo y disparó dos tiros contra el grupo.

Testigos del grupo dijeron a los agentes federales que justo antes de escuchar los disparos, escucharon a uno de los dos hombres en el vehículo gritarles términos despectivos y acelerar el motor, según documentos judiciales.

Las autoridades ubicaron el camión revisando las cámaras y encontrando un vehículo que coincidía con la descripción dada por los migrantes, según los registros judiciales.

Los gemelos Michael y Mark Sheppard, de 60 años, fueron acusados de homicidio involuntario, según documentos judiciales. Los registros judiciales no incluían los abogados de ninguno de los dos. No se pudo encontrar la información de contacto de ellos o de sus representantes y los intentos de comunicarse con ellos para obtener comentarios desde su arresto no han tenido éxito.

Los registros muestran que Michael Sheppard era director del Centro de Detención del Oeste de Texas, un centro de propiedad privada que ha albergado a inmigrantes detenidos. Una vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo a The Associated Press que ningún detenido de ICE había sido retenido en ese centro de detención desde octubre de 2019, luego de la apertura de un cercano centro de detención más grande.

Scott Sutterfield, vocero del operador de la instalación Lasalle Corrections, respondió a un correo electrónico de AP preguntando si Sheppard había sido despedido como director. Sutterfield dijo que el director había sido despedido “debido a un incidente fuera de servicio no relacionado con su empleo”. Sutterfield declinó hacer más comentarios, citando la “investigación criminal en curso”.

Un informe de 2018 de las clínicas de leyes de inmigración de la Universidad de Texas y Texas A&M y el grupo de defensa de la inmigración RAICES citó múltiples denuncias de abuso físico y verbal contra inmigrantes africanos en las instalaciones. Según el informe, el alcaide “estuvo involucrado en tres de los informes de amenazas verbales de los detenidos, así como en incidentes de agresión física”. El director citado en el informe no fue nombrado.

Sin embargo, el congresista de Texas Lloyd Doggett, un demócrata, dijo en una conferencia de prensa el sábado que Sheppard era de hecho el director de la instalación en el momento de las acusaciones y cuando se publicó el informe. Según la información proporcionada por la oficina de Doggett, la página web de LaSalle Corrections, con sede en Louisiana, incluía a Sheppard como empleado en West Texas desde 2015.

Doggett, junto con otros congresistas demócratas de Texas, pidió el sábado una investigación federal sobre el tiroteo.

“La deshumanización, la degradación de las personas que buscan refugio en este país, muchas de las cuales son personas de color, es lo que contribuyó a la violencia que vemos aquí”, dijo Doggett.

En un relato detallado en el informe, un migrante les dijo a los abogados que el alcaide lo golpeó en la cara mientras estaba en la estación de enfermería y cuando se volvió hacia los oficiales médicos le dijeron que “no vieron nada”.

“Luego me pusieron en confinamiento solitario, donde me obligaron a acostarme boca abajo en el suelo con las manos esposadas a la espalda mientras el alcaide me pateaba repetidamente en las costillas”, dijo un migrante conocido como Dalmar en el informe.

Los abogados presentaron una queja de derechos civiles sobre las acusaciones ese año, pero según una carta de respuesta enviada a los abogados en 2021, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional realizó una investigación en el lugar, hizo múltiples recomendaciones a ICE, pero no encontró evidencia de “incidentes de uso excesivo de la fuerza” o “incidentes de segregación indebida” y encontró que algunos usos de la fuerza habían sido apropiados.

Fatma Marouf, coautora del informe y directora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de Texas A&M, dijo que era difícil para las autoridades dar seguimiento a las denuncias porque muchas de las personas entrevistadas para el informe fueron deportadas poco después.

Marouf dijo que las opiniones actuales sobre la aplicación de la ley de inmigración basadas en disuadir a las personas a toda costa se han “salido de control”.

“Ya ni siquiera vemos a las personas como humanos”, dijo Marouf.

La cantidad de venezolanos detenidos en la frontera EU-México se disparó en agosto, mientras que menos inmigrantes de México y algunos países centroamericanos fueron detenidos, dijeron las autoridades a principios de este mes.

En general, las autoridades federales detuvieron migrantes 203 mil 598 veces en agosto, un 1.8 por ciento más que las 199 mil 976 veces en julio, pero un 4.7 por ciento menos que las 213 mil 593 veces en agosto de 2021.

Silky Shah, directora ejecutiva de la organización de defensa Detention Watch Network, dijo que este es un problema de la retórica actual sobre la inmigración, incluido el uso de términos como “invasión” por parte de los líderes republicanos, incluido el gobernador Greg Abbott y la inacción de los funcionarios federales para alejarse de las políticas de inmigración de la administración anterior que se sumaron a este sentimiento.

“Creo que no hay duda de que hay un discurso que aviva acciones como ésta”, dijo Shah.