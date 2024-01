Por terminarse, tiempo de registro para elecciones

¿Se registra para votar por primera vez?

Para registrarse para votar en Texas, debe ser ciudadano de los Estados Unidos y tener 18 años antes del día de las elecciones. Todo lo que necesita es completar una solicitud y devolverla a la Oficina Electoral del Condado.

Si ya se ha registrado y no ha cambiado de dirección, no tiene que hacer nada más: permanece registrado.

La fecha límite para registrarse como votante para las elecciones primarias del 5 de marzo es el 5 de febrero.

Esto es lo que necesita saber para registrarse para votar en el condado de El Paso antes de las elecciones de 2024:

¿Qué información necesito para registrarme para votar?

Se le pedirá que proporcione un número de licencia de conducir de Texas o un número de identificación personal emitido por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Si no tiene ninguno de los dos, puede proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social (si no tiene un número de Seguro Social, debe marcar la casilla que indica que no tiene esta información).

¿Cómo me registro para votar?

Debe completar una solicitud en papel y devolverla al Departamento de Elecciones del Condado de El Paso al menos 30 días antes de la próxima fecha de las elecciones.

¿Dónde puedo encontrar una solicitud de registro de votantes?

Puede descargar una solicitud en PDF imprimible directamente desde el sitio web del departamento de elecciones. La solicitud tiene franqueo pagado, tiene su dirección y está lista para enviarse por correo.

Las solicitudes también se pueden encontrar en cualquier sucursal de la Oficina Postal de EU, el Departamento de Seguridad Pública, las Bibliotecas Públicas de El Paso, las oficinas de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas y las escuelas secundarias locales. También puede completar e imprimir la solicitud a través de la Secretaría de Estado de Texas, o solicitar que se le envíe una por correo.

Las solicitudes en persona también están disponibles en el Departamento de Elecciones del Condado de El Paso, 500 E. San Antonio Ave., Ste. 315, dentro del Palacio de Justicia del Condado de Enrique Moreno. Puede enviar su solicitud por fax al 915-546-2220.

No se aceptan solicitudes por correo electrónico.

¿Puedo registrarme para votar en línea?

La única forma de registrarse para votar en línea es si está renovando su licencia de conducir de Texas o identificación estatal existente en línea a través del sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Se le dará la opción de registrarse para votar cuando renueve o reemplace su licencia o identificación en línea.

¿Tengo que registrarme para votar en cada elección?

No. Una vez que se registra, permanece registrado. Sin embargo, debe actualizar su registro si cambia su nombre o tiene un cambio de dirección. Puede realizar esas actualizaciones en línea o en la oficina electoral del condado.

¿Dónde puedo verificar si ya estoy registrado para votar?

Puede verificar aquí ingresando su nombre y fecha de nacimiento o su número de identificación de votante. Allí también puede encontrar su historial de votación, una boleta de muestra y los sitios de votación del día de las elecciones.

¿Dónde me registro para votar si estoy en la universidad?

Los estudiantes universitarios pueden elegir si reclamar su residencia en su condado de origen o en el condado donde se encuentra su universidad. Puede registrarse para votar en cualquiera de los dos (si está registrado para votar en el condado de El Paso pero asiste a la escuela en otro lugar, puede emitir un voto en ausencia).

¿Puedo registrarme para votar si tengo antecedentes penales?

No puede registrarse para votar si ha sido condenado por un delito grave y está cumpliendo una condena o está en libertad condicional o bajo libertad condicional. Puede registrarse para votar si tiene una condena por un delito grave pero ha cumplido toda su pena o ha recibido un indulto.

¿Qué pasa después de registrarme?

Recibirá un certificado de registro de votante dentro de los 30 días. El certificado contiene su número de identificación de votante, así como los números de distrito y precinto de los cargos electos dentro de su área de votación.

¿Qué tan pronto puedo votar después de registrarme?

Su registro de votante entrará en vigor 30 días después de su recepción o cuando cumpla 18 años, lo que ocurra más tarde. Su registro debe entrar en vigor el día de las elecciones o antes para poder votar en esas elecciones.