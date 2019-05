¿Por qué va en descenso la tasa de natalidad en el país?

En Estados Unidos cada año nacen menos niños.

La tasa de nacimiento en Estados Unidos cayó en 2018 por cuarto año consecutivo hasta descender a su menor nivel en 32 años, según un informe publicado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud

Las cifras oficiales son elocuentes: en el 2018 nacieron 3.7 millones de bebés en territorio estadounidense, unos 67 mil niños menos que el año previo.

Si la tendencia continúa, Estados Unidos se unirá al grupo de otros países industrializados como Japón y España, que poseen poblaciones cada vez más longevas, sin generaciones jóvenes que los reemplacen para mover el aparato productivo.

Aunque los expertos en estadísticas vitales no ahondaron en las causas del declive, la mayoría de los analistas coincidió en que se trata de un fenómeno multifactorial.





Money, money, money





En las familias millennials estadounidenses no funciona un dicho latino que dice que los niños vienen con su torta debajo del brazo, pues la principal razón para no tener hijos, según una encuesta realizada por The New York Times, es que los hijos son muy costosos de mantener.

El Instituto de Política Económica indicó que los costos de crianza varían entre 4 mil y 22 mil 600 dólares anuales (con una media de unos $18 mil) dependiendo de la edad y el lugar donde viva la familia.

Una de las dificultades es que los niños comienzan la educación a los 5 años y los padres deben ingeniárselas para criar a sus hijos sin un sistema estatal de subsidios a la primera infancia y sin un sistema educativo público que los acoja.

A las parejas les toca sacar sus cuentas para determinar si les conviene que uno de los dos renuncie a su trabajo para dedicarse a la crianza o si es preferible pagar por un cuidador o una guardería privada hasta que pueda entrar en una escuela pública.

La situación es calamitosa para las madres o padres sin pareja porque no hay manera de compartir las cargas.

En cualquiera de los casos, cuidar de un bebé puede salir más costoso al mes que pagar el alquiler.

El departamento de Salud y Servicios Humanos considera que los gastos en cuidados de los hijos son "accesibles" si no cuestan más del 10 por ciento del ingreso familiar. Basados en ese criterio, las parejas que ganen el ingreso medio nacional, que ronda los $60 mil anuales por familia, no tienen las condiciones económicas mínimas para tener un hijo.

Dunia Fuentes y su esposo Iván González trabajan todo el día fuera de casa en Miami. Su hija menor debe esperar hasta que comience el inicio del año escolar 2020-2021 en septiembre para ingresar en la escuela preescolar porque el estado de Florida exige que tenga los 5 años cumplidos.

Entre tanto, la pareja debe pagar un promedio de 10 mil dólares anuales a un centro de cuidado infantil donde permanece desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los gastos semanales para cuidar a su niña equivalen al presupuesto mensual para su familia de 4 personas.





Desarrollo profesional





Pero no todo es cuestión de números. A los millennials no les interesa tener hijos para poblar la patria ni complacer a sus familias. Prefieren posponen el momento de “sentar cabeza” o negarse completamente a la idea de comprar una vivienda, casarse y tener hijos.

Pero hay situaciones que atañen específicamente a las mujeres, como el tiempo que tienen que dedicar para gestar, parir y cuidar de un recién nacido.

Algunas profesionales temen que si tienen hijos demasiado jóvenes pudieran obstaculizar sus carreras al pedir bajas o permisos de maternidad, a costa de promociones o de su seguridad laboral. Pero si tienen hijos en una edad madura es posible que las puertas se cierren para siempre.

Una mujer entre 25 y 35 años atraviesa por los años perfectos para la maternidad, pero esos años coinciden con el momento de consolidar su vida profesional después de años de estudios.

"No solo es una brecha de género, es una brecha maternal, porque a las madres se les percibe como trabajadoras menos dedicadas y algunas veces no las promocionan ni poseen buenas oportunidades laborales", explicó la socióloga Karen Benjamin Guzzo a la revista InStyle.





Cambio social





Las cifras de natalidad también muestran que el rol de las mujeres en la sociedad ha cambiado.

El investigador principal del estudio, Brady Hamilton, dijo que un aspecto importante es que la tasa de embarazo adolescente cayó en 7 por ciento, mientras que ha aumentado el número de mujeres que tienen hijos después de los 40.

“La mujeres tienen una mayor participación en la fuerza laboral y se van de su casa materna más tarde, comienzan sus carreras más tarde”. Se toman más tiempo para tener las condiciones idóneas para encontrar una pareja y tener hijos, explicó John Rowe, profesor de la Escuela de Salud Pública en Columbia al New York Post. “Si comienzas todo eso cinco años después, es normal que tengas un hijo menos”.

Pero también hay cada vez más mujeres que deciden vivir solas y disfrutar de su vida sin pareja ni hijos.

“Soy una mujer educada, privilegiada ¿por qué motivo no voy a tomar en serio esos privilegios? Si puedo viajar a Perú y crear el arte que deseo, siento que estoy usando mi tiempo de una mejor manera que amamantando a un niño”, dijo la artista de 29 años Lotte Anderson a Vogue.

Número de nacimientos vivos y tasa de natalidad de mujeres entre 15 y 19 años en Estados Unidos desde 1991 hasta 2017 (y cifras provisionales del 2018). Fuente NCHS.