‘¿Por qué hasta ahora, Biden?’

Un nuevo plan del presidente Joe Biden para dejar de otorgar asilo temporalmente a los inmigrantes si los cruces ilegales superan un cierto umbral fue recibido el martes con la condena en Texas por parte de funcionarios electos de ambos partidos, mientras se extendía la preocupación entre los grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes sobre el peligro inmediato que representa para una población ya vulnerable.

La proclamación firmada el martes por Biden suspenderá en gran medida la entrada de no ciudadanos al país a partir de las 12:01 horas (tiempo del Este) del miércoles, según la orden. Las excepciones incluyen residentes permanentes de Estados Unidos y niños no acompañados.

Las limitaciones se suspenderán dos semanas después de que haya habido un promedio de menos de mil 500 encuentros de migrantes entre los puertos de entrada oficiales durante siete días consecutivos. Las restricciones se reanudarían cuando haya habido un promedio de 2 mil 500 encuentros o más durante siete días consecutivos.

Biden dijo que hizo “lo que pude por mi cuenta para abordar la frontera” porque los republicanos en el Congreso no lograron aceptar un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza negociado en el Senado a principios de este año.

Ese acuerdo fracasó después de que el ex presidente Donald Trump denunciara que no iba lo suficientemente lejos. Los demócratas dijeron que Trump estaba cínicamente eliminando la legislación para mantener la migración como un problema sobre el que Trump pudiera hacer campaña.

“La frontera no es una cuestión política que deba usarse como arma. Es una responsabilidad que tenemos que compartir y hacer algo al respecto”, dijo Biden desde la Casa Blanca. “Hoy [martes] anuncio acciones para impedir que los inmigrantes que cruzan nuestra frontera Sur ilegalmente soliciten asilo”.

En Texas, grupos de defensa de los inmigrantes y de derechos civiles criticaron la orden, que, según dijeron, se parece a políticas fallidas de administraciones anteriores y pondrá a muchos inmigrantes en riesgo de violencia mientras esperan en el lado mexicano de la frontera Sur para conseguir una cita de asilo con funcionarios estadounidenses tras viajes de por sí traicioneros hacia el Norte.

También quedarán excluidos de la proclamación quienes ostenten tales citas. Sin embargo, los defensores dicen que programar una cita requiere navegar por una red técnica de procesos con los que incluso los abogados a veces tienen dificultades y que una aplicación telefónica utilizada para programar citas tiene fallas y ya está abrumada. Por ejemplo, los solicitantes de asilo en Reynosa y Matamoros esperan actualmente de ocho a diez meses para sus citas, señaló una organización sin fines de lucro.

“Realmente se está viendo un desmantelamiento increíble y restricciones impuestas al acceso al asilo”, dijo Karla Marisol Vargas, abogada principal del Programa Más Allá de las Fronteras del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. “En la práctica, lo que esto significa es que intentar incluso pedir asilo o cualquiera de estas protecciones será casi imposible”.

Junto a Biden en el Salón Este de la Casa Blanca para el anuncio de la orden se encontraba una coalición de demócratas de Texas que incluía a los alcaldes de San Antonio y algunas ciudades fronterizas como Brownsville, así como al representante federal de Texas Marc Veasey, demócrata de Fort Worth, y Vicente González, demócrata de McAllen.

El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, defendió el momento de la orden de Biden y dijo que su ciudad se encontraba en un “punto de quiebre” el año pasado al tratar de albergar a un número récord de inmigrantes. Dijo que Biden hizo bien en buscar primero soluciones legislativas a través del Congreso, que es el único organismo que puede asignar los fondos necesarios para abordar el problema.

“Esa orden ejecutiva en este momento es sólo el comienzo para ayudarnos a poder afrontar la situación”, dijo Leeser tras los comentarios de Biden. “Esto no va a solucionarlo todo... aún necesitamos tener un acuerdo bipartidista”.

Por otra parte, el representante federal Colin Allred, un demócrata de Dallas que se postula para el Senado, emitió una declaración de apoyo a la medida.

“Nuestras comunidades fronterizas necesitan más que temas de conversación y fotografías, necesitan acción”, dijo Allred en el comunicado. “Y si bien he sido crítico con el enfoque de esta administración hacia la frontera, si se implementa correctamente, esta orden ejecutiva podría traer un alivio largamente esperado a nuestras comunidades fronterizas”.

Pero la aprobación de la política no fue generalizada entre los demócratas de Texas, algunos de los cuales la denunciaron.

El representante federal Joaquín Castro, demócrata de San Antonio, dijo que el umbral de la orden “equivaldría a una prohibición funcional de asilo” para muchos que huyen de la persecución y la violencia.

“Estados Unidos de América se convirtió en la nación más fuerte y próspera del mundo gracias a la inmigración, no a pesar de ella”, dijo Castro en un comunicado. “El presidente Biden ha trabajado duro para construir un futuro mejor para Estados Unidos y ha tenido un éxito notable en muchas áreas de políticas públicas: logró avances históricos para reducir los costos de atención médica, iniciar una nueva era de la industria manufacturera estadounidense y crear millones de empleos bien remunerados. Pero esta orden ejecutiva es un enfoque equivocado y va demasiado lejos”.

En Eagle Pass, el alcalde Rolando Salinas, que no fue invitado a acompañar a Biden para el anuncio del martes, cuestionó por qué el presidente no tomó medidas ejecutivas el año pasado en medio de una migración récord en la ciudad o en respuesta a las súplicas de Salinas al Gobierno federal por ayuda.

“Si pudo haber hecho esto todo el tiempo, ¿por qué no lo hizo el año pasado cuando nuestra ciudad fue golpeada? Cerraron el puente, las empresas estaban sufriendo, nuestros socorristas estaban teniendo dificultades”, dijo Salinas el martes por la mañana. “¿Por qué ahora?”

El gobernador Greg Abbott dijo que el presidente tomó medidas ahora porque está en una acalorada batalla por la reelección contra Trump, el presunto candidato republicano.

“Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden desmanteló todas las políticas fronterizas exitosas de su predecesor, alentando a millones de inmigrantes ilegales, incluidos criminales peligrosos y terroristas, a ingresar a nuestro país”, dijo Abbott en un comunicado. “Durante tres años, el presidente ha mentido sobre la existencia de la crisis fronteriza, ha desviado la culpa al Congreso y ahora se contradice al emitir una irresponsable orden ejecutiva meses antes del día de las elecciones”.

Los senadores de Texas John Cornyn y Ted Cruz, ambos republicanos, también criticaron la orden ejecutiva como una medida política durante un año electoral. Ambos votaron en contra de un proyecto de ley a principios de este año que incluía medidas similares, diciendo que no habría hecho suficiente.

“Es una hoja de parra. No tiene absolutamente ninguna intención de hacer cumplir nada de esto. Si lo hubiera hecho, habría hecho cumplir la ley, como hemos escuchado una y otra vez, al comienzo de su administración”, dijo Cornyn. “Esto no es una mejora. Esto es una hoja de parra y creo que el pueblo estadounidense no se dejará engañar”.

La proclamación de Biden se basa en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a un presidente limitar la entrada de inmigrantes específicos si es “perjudicial” para el interés nacional. Trump utilizó las mismas disposiciones con su prohibición de entrada de personas de países de mayoría musulmana en 2017 y una política posterior que prohibía a los solicitantes de asilo que finalmente fue anulada por los tribunales.

Los funcionarios de la administración Biden insisten en que la nueva propuesta es muy diferente, pero eso probablemente hará poco para evitar las demandas esperadas para detenerla. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) prometió impugnar la orden ante los tribunales. “Era ilegal cuando Trump lo hizo, y no es menos ilegal ahora”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la organización.

“Al acelerar la criminalización de personas que persiguen el derecho humano y legal de larga data de buscar asilo en Estados Unidos, el presidente Biden está alimentando un clima sociopolítico agresivamente hostil hacia todas las personas y familias inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo”, dijo Faisal Al-Juburi de RAICES, una organización sin fines de lucro de San Antonio que brinda servicios legales gratuitos y de bajo costo para inmigrantes: “Me gustaría poder decir que las consecuencias humanitarias serían insondables, pero de hecho podemos comprenderlas, porque las hemos visto una y otra vez”.

Para otros, la orden fue la última manifestación de política de alta tensión durante un año de elecciones presidenciales, una manifestación que podría traer graves ramificaciones.

“Demuestra que las tácticas políticas en un año electoral crucial reemplazan una reforma migratoria justa, compasiva y efectiva”, dijo Christine Bolaños, del Proyecto de Defensa de los Trabajadores, una organización de Austin que aboga por los trabajadores inmigrantes del estado en la industria de la construcción y con bajos salarios. “En un momento en que los inmigrantes en Texas enfrentan un aluvión constante de legislación y narrativa antiinmigrantes destinadas a posicionarlos como chivos expiatorios políticos y distraer la atención de los ataques a nuestra libertad, necesitamos un presidente que esté dispuesto a trabajar con el movimiento inmigrante para abordar esta crisis humanitaria de una manera digna y justa”.

Jennifer Babaie, del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales a inmigrantes en el Oeste de Texas y México, dijo que estaba preocupada por lo que la orden podría presagiar para los inmigrantes sin crear opciones legales y más seguras para migrar.

“Habrá mucha confusión entre la gente sobre cómo ingresar. Creo que veremos a más personas obligadas a entrar en rutas de tráfico”, dijo Babaie. “Es simplemente un peligro para las mujeres, los niños y la comunidad LGBTQ a la que servimos. Quiero decir, esos son los grupos número uno de personas que estamos examinando en [Ciudad] Juárez, muchos han estado esperando durante meses para ingresar a Estados Unidos”.