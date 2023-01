¿Por qué guardó Biden tantos documentos?

Washington— Esos últimos días fueron algo confusos por las llamadas telefónicas, reuniones, eventos de despedida y visitas a Ucrania y Suiza. Cuando concluyó su mandato como vicepresidente en enero de 2017, Joe Biden estaba empacando todo lo que podía.

La pregunta ahora es: ¿Qué más se estaba empacando? ¿Y por quién? ¿Y por qué? ¿Y a dónde iba?

El nombramiento de un fiscal especial ha centrado una nueva atención en la frenética recta final de Biden en la Casa Blanca después de ocho años como el número dos detrás del presidente Barack Obama. De alguna manera, una pequeña cantidad de documentos clasificados irían no a los Archivos, donde pertenecían, sino a la casa de Biden en Wilmington, Delaware, y, más tarde, a una oficina privada en Washington, a donde no fueron.

Con Biden de regreso en la Casa Blanca, se encuentra luchando por explicar lo que sucedió. Su administración mantuvo en secreto el descubrimiento de registros confidenciales al público durante dos meses hasta que los informes de los medios lo revelaron, y ha tenido que actualizar su versión de los hechos varias veces durante la última semana.

El sábado, la Casa Blanca dijo que después de informar previamente que se había encontrado una página de material clasificado en una habitación contigua al garaje de la casa de Wilmington, el personal del Departamento de Justicia que había venido a recoger el material, descubrió cinco páginas más.

Robert Hur, quien fue nombrado abogado especial por el fiscal general Merrick Garland el jueves para investigar el mal manejo de esos documentos, sin duda trabajará para reconstruir los eventos de esos días de invierno en 2017 cuando los miembros del personal del vicepresidente saliente se apresuraban a empacar sus archivos, entregar sus credenciales, trabajar con el equipo entrante y encontrar nuevos trabajos para ellos mismos. La Casa Blanca aún no ha proporcionado una explicación de cómo los documentos terminaron en manos de Biden como ciudadano privado.

Para Biden, enero de 2017 fue un momento de incertidumbre. Por primera vez en 44 años, estaría fuera del gobierno, ya no sería senador, ya no sería vicepresidente, ya no estaría en el centro de la acción, ya no tendría un futuro evidente por delante. Escribiría un libro, seguro, y comenzaría un grupo de expertos. Pasarían meses antes de que decidiera postularse nuevamente para presidente. Y en ese período de transición, algo salió mal.

Biden dijo la semana pasada que “me sorprendió saber que hay registros del Gobierno que fueron llevados a esa oficina”. No ha surgido ninguna evidencia pública que indique que él sabía que habían sido tomados indebidamente. Si el vicepresidente no los quitó personalmente cuando dejó la Casa Blanca, sin duda Hur intentará determinar qué ayudantes estuvieron involucrados en empacar sus papeles.

Incluso antes del nombramiento de Hur, los funcionarios del Departamento de Justicia habían entrevistado a varios asociados de Biden, según personas informadas sobre la investigación. Entre ellos estaba Kathy Chung, quien fue asistente ejecutiva de Biden mientras él era vicepresidente y ahora trabaja para el secretario de Defensa Lloyd Austin, informó NBC News.

Se dijo que Chung ayudó a empacar la oficina de Biden en enero de 2017, pero no hay indicios públicos de si ella había manejado los documentos en cuestión o si sabía que todo lo que estaba guardando para transferir era clasificado.

La Casa Blanca se ha negado a responder preguntas más allá de las declaraciones limitadas emitidas durante la semana pasada. “Hemos sido transparentes en los últimos días”, dijo a los periodistas el viernes Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Pero la Casa Blanca no había sido transparente en los últimos meses. Los primeros documentos clasificados se encontraron el 2 de noviembre y un segundo lote el 20 de diciembre. Después del descubrimiento inicial, la Casa Blanca notificó de inmediato a la Administración Nacional de Archivos y Registros, que luego informó al Departamento de Justicia.

Sin embargo, los abogados se habían resistido en privado a hacerlo público con el argumento de que querían esperar hasta que surgiera una imagen más completa y no querían alienar al Departamento de Justicia al hacer parecer que litigaban el asunto en los medios.

Mientras Biden se preparaba para dejar el sector público, su jefe de gabinete de la vicepresidencia, Steven Ricchetti, y otros asesores lo ayudaron a elaborar un plan para una vida posterior a la Casa Blanca para canalizar sus energías y esfuerzos.

Entre ellos se encontraba una memoria que Biden publicó en noviembre de 2017 llamada “Prométeme, papá”, en referencia a su hijo Beau, quien murió de cáncer cerebral en 2015 y, según los informes, instó a su padre a permanecer en la arena pública. Muchos ex presidentes y ex vicepresidentes buscan utilizar documentos gubernamentales a través de un proceso regular para compilar sus memorias, pero no está claro si los documentos encontrados en los últimos meses formaban parte de la investigación del libro.

Otro proyecto que asumió Biden después de la Casa Blanca fue la creación de un grupo de expertos asociado con la Universidad de Pennsylvania llamado Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, que abrió sus puertas en febrero de 2018.