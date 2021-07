Por negligencia empresarial, empleado pierde los dedos

Una empresa de estampado de metal en El Paso fue multada con más de 400 mil dólares luego de que uno de sus empleados sufrió la amputación de dos dedos en una prensa hidráulica, según informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, la empresa ya contaba con un historial de violaciones de seguridad en el lugar de trabajo y falló nuevamente en proteger a sus trabajadores de los peligros de las piezas móviles de las máquinas.

Como resultado, un trabajador sufrió la amputación de dos dedos dentro de una prensa hidráulica de 500 toneladas, informaron.

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo (OSHA)inspeccionó a D&D Manufacturing Inc. en enero de 2021 y citó a la instalación por dos infracciones intencionales, 12 graves y otras tres que no son graves. OSHA propuso sanciones por un total de 412 mil 750 dólares.

“Las violaciones serias y deliberadas identificadas en esta inspección muestran que D&D Manufacturing Inc. continúa ignorando las protecciones de seguridad requeridas para los trabajadores. Las partes móviles de las máquinas tienen el potencial de causar lesiones graves cuando no están debidamente protegidas y no existen procedimientos de seguridad”, dijo el director de Área de OSHA, Diego Alvarado, Jr. en El Paso, Texas.

Asimismo, la administración encontró que la compañía no usó los protectores de máquinas requeridos para evitar que los empleados entren en contacto con las partes operativas de las máquinas; no realizó inspecciones periódicas y regulares, lo que resultó en un mal funcionamiento de la máquina; y no se aseguró de que cada empleado afectado usara equipo protector adecuado para los ojos o la cara.

Las inspecciones anteriores de OSHA en D&D han identificado problemas importantes de seguridad y salud. En 2014, OSHA citó a la planta por 34 infracciones graves y no graves. La empresa fue citada dos veces en 2015 por un total de cuatro infracciones intencionales, seis graves y tres no graves.

Con sede en Bolingbrook, Illinois, D&D Manufacturing tiene más de 400 empleados en Bolingbrook, El Paso y México. La planta de El Paso tiene aproximadamente 60 empleados

La compañía tiene 15 días hábiles desde la recepción de las citaciones y las sanciones para cumplir, solicite una conferencia informal con el director de área de OSHA, o impugnar los hallazgos ante la Comisión de Revisión de Salud y Seguridad Ocupacional independiente.