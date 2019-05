Por Memorial Day, varias oficinas no laborarán el lunes

Las oficinas estatales y federales estarán cerradas el lunes 27 de mayo, en conmemoración del Memorial Day (Día de los Caídos). Lo mismo se aplica al Servicio Postal, los bancos, instituciones financieras y escuelas.

En general, el Condado y la Ciudad de El Paso tampoco operarán el lunes, aunque algunas oficinas o lugares recreativos –incluyendo al Zoológico– sí abrirán las puertas en el asueto.

Esto es lo que permanecerá abierto:



• Escuelas

Todos los distritos escolares del área de El Paso tendrán el día libre, al igual que la Universidad de Texas El Paso y El Paso Community College.



• Gobierno del Condado y Ciudad

El Palacio de Justicia del Condado de El Paso, las oficinas del condado, así como el Ayuntamiento (City Hall) y las oficinas relacionadas estarán cerradas.



• Bibliotecas de la ciudad y museos

Cerrados



• Parques y Recreación Acuática, Senior y Centros Recreativos.

Centros para personas de la tercera edad, programas después de la escuela y operaciones de guardería, cerrados

Acosta Sports Center, 4321 Delta Dr., abierto 11 a.m. - 8 p.m.



• Centros recreativos municipales

Sólo estarán abiertos los siguientes Centros de Recreación:

Don Haskins, 7400 High Ridge Dr.

Gary del Palacio, 3001 Parkwood Dr.

Multipurpose, 9031 Viscount Blvd.

Nolan Richardson, 4435 Maxwell Ave.

Oficial David Ortiz, 563 N Carolina Dr.

O’Rourke, 901 N. Virginia St.

San Juan, 701 N. Glenwood St.



• Sun Metro y tranvía

Todos los servicios de rutas fijas, BRIO y LIFT operarán en un horario de vacaciones. El tranvía de El Paso operará desde las 11 a.m. hasta la medianoche,



• Abrirán normalmente

Piscinas interiores / exteriores de la ciudad

Zoológico de El Paso

Refugio de Servicios para Animales de 11 a.m. a 2 p.m.



• Otras dependencias de la Ciudad

Tiradero municipal de El Paso, cerrado

Tribunal Municipal y oficinas de fianzas. cerrados

Departamento de Salud Pública, incluidos todos los Centros WIC, cerrados

One Stop Shop, cerrado

Clínica Dental Rawlings, cerrada

Clínicas WIC, cerradas