Por frente frío, llegan más personas a albergue

Cortesía

Ante la llegada del frente frío a esta región, cientos de personas en la indigencia acudieron al Centro de Oportunidad para las Personas sin Hogar en El Paso en busca de un refugio para protegerse de las bajas temperaturas y de la nieve.

De acuerdo con Aracely Lazcano, directora del Centro, la noche del lunes se duplicó la población del centro. “Anoche tuvimos 158 personas, usualmente tenemos entre 70 y 100”, dijo la directora.

Aunque el Centro de Oportunidades cuenta con una capacidad máxima de 250, la directora dijo que no se niega el acceso a nadie y que el personal está preparado para recibir al mayor número de personas posibles.

“Una de las cosas que diferencia al resto de los albergues es que no tenemos un cupo. A pesar de la situación de Covid-19, siempre estamos preparados para recibir al mayor número de personas y nunca le negamos el acceso de este servicio a nadie”, añadió Lazcano.

“Hay otras áreas que se pueden habilitar para recibir a más personas y proporcionarles el espacio y los recursos”, agregó.

Lazcano señaló que una vez que una persona sin hogar llega al albergue, se le conecta con un trabajador social para comenzar a trabajar con programas de recuperación.

“Hacemos una entrevista para conocer las razones por las que se encuentra indigente y se le conecta con un trabajador social para trabajar con programas de recuperación y puedan acceder a recursos el Seguro Social, estampillas de comida, o un departamento, entre otros recursos”, señaló.

“Por lo pronto se les otorgan las tres comidas, regaderas, ropa, productos de higiene… lo más inmediato que una persona necesita”.

La directora del Centro dijo que a pesar de que el número de personas dentro del centro puede ser grande, se toman todas las medidas de seguridad ante el Covid-19.

“Todas las personas en cuanto entran se tienen que lavar las manos, se les toma la temperatura y tienen entrevistas en el parámetro de sana distancia. Si la persona no tuvo contacto con el virus o si no ha viajado y no presenta síntomas, puede permanecer en el centro por aproximadamente dos semanas”, añadió.

Piden apoyo a la comunidad

Lazcano señaló que, debido a la pandemia de Covid-19, los albergues necesitan más ayuda que en años anteriores por lo que se insta a la comunidad a ayudar con donaciones.

“Ahora hay mucha más necesidad que en años anteriores por cuestión de sanidad. Estamos pidiendo a la comunidad que haga sus donaciones en línea y en la comodidad de su casa para ayudar al centro”, dijo.

“También si quieren apoyarnos con donaciones de ropa de invierno como chamarras, guantes pantaloneras, botas. Cosas que ya no usan y que pueden ayudar a otros, finalizó.