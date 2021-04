Por falta de vacunas, cancelan festejos del Día de César Chávez

Archivo

La celebración del Día de César Chávez fue muy diferente en El Paso, Texas en comparación con otras ciudades y estados, ya que a causa de la pandemia y por segundo año consecutivo, no se realizó la marcha conmemorativa o algún evento en línea el 31 de marzo.

“De nueva cuenta no tuvimos una marcha en memoria de César Chávez a causa de la pandemia, para respetar el distanciamiento social, y sobre todo porque aún faltan muchos trabajadores agrícolas de recibir la vacuna contra Covid-19”, dijo Carlos Marentes, director fundador del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos (CTAF).

El miércoles la doctora Jill Biden, primera dama del país, visitó Delano, California, junto al gobernador Gavin Newsom, en un evento donde reiteró el apoyo de la administración federal a los trabajadores del campo.

“Mientras millones de estadounidenses estaban aislados en sus hogares, dependíamos de aquellos que seguían yendo a trabajar todos los días”, dijo Biden en referencia a la labor de los jornaleros.

“Sin los trabajadores agrícolas que seguían cosechando nuestra comida, o los trabajadores de la fábrica que la empaquetaban, los empleados de las tiendas de comestibles que llenaban los estantes, nadie habría sobrevivido este año”, afirmó la primera dama.

Biden honró la memoria de César Chávez, líder laboral y de los derechos civiles, elogió las contribuciones de los trabajadores esenciales, y enfatizó la importancia de la campaña de vacunación Covid-19 además de apoyar las propuestas de reforma migratoria que su esposo anunció semanas atrás.

Sin embargo, en El Paso el panorama resultó muy diferente, con miles de trabajadores “esenciales” que se preparan para un nuevo ciclo agrícola, pero sin la protección que proporcionaría la vacuna contra Covid-19.

“Este año tampoco hubo marcha, y el año pasado tuvimos un evento íntimo, pero esta vez no lo quisimos repetir porque fue más gente que lo que esperábamos”, sostuvo Marentes.

“Estábamos pensando hacer un acto en línea parecido al del año pasado, pero decidimos no hacerlo ya que sabíamos que mucha gente que nos apoya se iba a conectar, pero no los trabajadores agrícolas que no tienen los medios digitales para sumarse, y lo suspendimos al entender que no se cumplía el objetivo que es hacia los trabajadores agrícolas”, sostuvo Marentes.

De acuerdo al director del CTAF, los trabajadores agrícolas que laboran en el Oeste de Texas y Este de Nuevo México, han sido relegados de la publicitada campaña de vacunación, ya que las cifras son mínimas respecto a las dosis aplicadas y la necesidad de miles de trabajadores que se preparan para la pisca de la cebolla y el chile.

“Naturalmente para nosotros la prioridad es la vacuna, y hasta el momento sólo han vacunado a 63 compañeros en un evento y por otros medios a unos 80”, destacó Marentes.

De acuerdo a datos proporcionados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cerca de 5 mil trabajadores agrícolas laboran en los campos de cultivo en la zona de Texas y Nuevo México.

“Esperamos seguir contando con el apoyo de la Ciudad de El Paso y del Equipo de Despliegue George Perry para continuar vacunando a más personas antes de que inicie de lleno el ciclo agrícola de la región en mayo”, sostuvo el líder agrario.

De mayo a noviembre del año pasado, que coincide con el ciclo agrícola, fue cuando se dieron más casos de contagio y enfermedades entre los trabajadores agrícolas, de acuerdo a un conteo del CTAF.

“Tenemos alrededor de 13 decesos confirmados, y decenas de casos positivos, pero tristemente muchos otros que han fallecido no podemos comprobarlo porque algunos se fueron a morir a sus pueblos (sic)”, sostuvo el líder comunitario.

Para Marentes una forma adecuada de observar el Día de César Chávez hubiera sido proporcionando vacunas a los trabajadores agrícolas de la región, pero hasta el momento no se ha conseguido dicha meta.

“Aún no se decide qué hacer, ya que la última vez que hablé con nuestro contacto fue el lunes, y me dijo ‘todavía siguen en la lista’, pero no nos ha resuelto. Entonces ya nada más que pasen estos días de guardar seguiremos insistiendo”, sostuvo el director del CTAF.

Mientras que al principio de la crisis de salud, algunos personas se resistían al uso de las mascarillas y el distanciamiento social, ahora el panorama ha cambiado radicalmente entre los miembros del CTAF, que ahora buscan incluso recibir la vacuna en el interior de México, ante la incertidumbre sobre cuándo la podrían recibir en esta frontera.

“Tenemos una lista de más de 80 trabajadores agrícolas que nos han pedido recibir la vacuna, esto sin contabilizar a sus familias, y aunque tenemos entendido que el presidente Biden había declarado que se debía de entender como esenciales a los compañeros, en realidad vemos que se refiere a los trabajadores de California, y que ahí no entramos todos.

“Esperamos que para el día 7 de abril, el Día Internacional por la Vida, podamos tener respuesta, ya que en medio de esta celebración se considera a la vacunación como un derecho para toda la población”, afirmó Marentes.

“Esperamos que para el cumpleaños 95 de César Chávez (en marzo del 2022) podamos tener la marcha y en todo caso como prioridad la administración de las vacunas para los trabajadores agrícolas”, sostuvo.

Chávez en El Paso

“En marzo de 1993, unos días antes de su cumpleaños, nos juntamos con César Chávez, para platicar sobre acciones mutuas de apoyo. César estaba en El Paso, a invitación de Alicia Chacón, organizando el boicot en contra de las uvas de mesa debido al uso de pesticidas peligrosos en los viñedos de California, y nosotros estábamos buscando el derecho a negociaciones colectivas para los trabajadores agrícolas en Nuevo México”, rememoró Marentes sobre la ocasión en que el histórico líder visitó la ciudad.

“Al único acuerdo que llegamos en ese entonces fue de volvernos a juntar en un mes para seguir platicando. No nos volvimos a reunir. El 23 de abril de ese año, falleció.

Si César estuviera vivo, este día estaría cumpliendo 94 años”, acotó el director del CTAF.

“Todos los años en este día, hacemos la Marcha Campesina en su memoria, pero la terrible pandemia que ha afectado de una forma muy grave a las mujeres y a los hombres que laboran en los campos de esta región fronteriza, causando tanto sufrimiento y muerte, nos lo impide hacerla esta vez”, sostuvo.

“Esperamos que el año que entra podamos volver a realizar la Marcha Campesina para celebrar los 95 años de César.

Les pedimos a nuestras amigas y amigos que siempre nos han acompañado este día, que recuerden a César Chávez y a las y a los trabajadores agrícolas que todavía siguen esperando que se cumpla el sueño de César Chávez de justicia y dignidad en los campos. ¡VIVA CÉSAR CHÁVEZ! ¡LA LUCHA SIGUE!”, afirmó Marentes.